Zelenszkij meghívta magához Putyint, és ha leállnak az oroszok, ők sem támadnak – ez már a béke előszobája?

Volodimir Zelenszkij január 30-án visszautasította az orosz elnök moszkvai tárgyalási meghívását, ugyanakkor nyitott egy szerinte megfelelőbb formátumú találkozóra, amely során Vlagyimir Putyin látogat hozzá Kijevbe, hogy egyeztessenek a háború lezárásáról.

Zelenszkij egy kijevi meghívóval kontrázott rá Putyinra, s bár látszólag ez tovább lassítja a konfliktus lezárását, a béketárgyalások jó tempóban haladnak / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 30-án visszautasította a Kreml javaslatát, hogy Moszkvában folytasson tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásáról. Egy újságírói háttérbeszélgetésen Zelenszkij világossá tette: nem tartja elfogadhatónak, hogy az egyeztetések az agresszor országában zajljanak.

Ugyanígy meghívhatnám őt Kijevbe. Jöjjön el, nyíltan meghívom, ha mer

– fogalmazott az ukrán elnök, arra utalva, hogy szerinte az orosz államfő kerüli a személyes, közvetlen találkozót. A kijelentés közvetlen reakció volt arra, hogy a Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov azt közölte: Moszkva kész garantálni Zelenszkij biztonságát és megfelelő munkakörülményeit egy esetleges oroszországi látogatás során.

Az ukrán kormány korábban jelezte, hogy nyitott egy Putyin-Zelenszkij-találkozóra az Egyesült Államok által közvetített békefolyamat részeként. Kijev szerint két kulcskérdésről kellene egyeztetni:

a területi vitákról;

valamint a jelenleg orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjéről.

Zelenszkij ugyanakkor kizárta, hogy a tárgyalások Oroszországban vagy Fehéroroszországban történjenek, mivel Moszkvát a háború agresszorának, Minszket pedig annak szövetségesének tartja.

A két vezető legutóbb 2019-ben egyeztetett személyesen a Normandiai Fórum keretében, a háború kirobbanása óta azonban nem volt közvetlen csúcstalálkozó. Tavaly Putyin elutasította Zelenszkij törökországi találkozóra tett javaslatát, és ehelyett Moszkvába hívta az ukrán elnököt, aki az ajánlatot akkor is visszautasította.

Zelenszkij: együtt kell működnünk a háború lezárásában

„Komolyan gondoljuk a háború befejezését. Bármilyen valódi és érdemi formátum alkalmas lehet a vezetők találkozójára” – hangsúlyozta Zelenszkij. A legutóbbi, ukrán, orosz és amerikai tisztviselők részvételével zajló tárgyalások január 23-24-én Abu-Dzabiban zajlottak. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff a megbeszéléseket „nagyon konstruktívnak” nevezte.