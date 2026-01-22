Zelenszkijnél valami elpattant: ukrán katonai segítséget ajánlott a NATO-nak – „Majd mi szétlőjük az orosz hajókat Grönlandnál”

A davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) szerdán és csütörtökön zajló események közepette Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kemény kritikát fogalmazott meg az európai vezetők biztonsági politikájával kapcsolatban. Beszédében kiemelte, hogy Európa nem képes hatékonyan önállóan védekezni, és példaként hozta fel a Grönlandra irányuló, szerinte szimbolikus katonai jelenlétet.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök szerint 30-40 katona küldése a stratégiailag kulcsfontosságú arktiszi területre nem nyújt valódi védelmet. „Ha 30 vagy 40 katonát küldenek Grönlandra, az mire való? Milyen üzenetet küld ez Putyinnak, Kínának? És még fontosabb: milyen üzenetet küld Dániának, a szövetségesüknek? – tette fel a kérdést Zelenszkij.

Hozzátette: „40 katona senkit sem véd meg.” Zelenszkij hangsúlyozta: Európa ne arra várjon, hogy az Egyesült Államok megváltoztatja álláspontját. „Mi van, ha nem teszi?” – kérdezte, arra utalva, hogy a kontinensnek önálló védelmi képességeket kell fejlesztenie.

Az ukrán vezető ezután kijelentette, hogy országa képes lenne segíteni az orosz hadihajók elleni fellépésben Grönland térségében – hasonlóan ahhoz, ahogy a Fekete-tengeren, a Krím közelében sikeresen támadták az orosz flottát. „Megvan a tudásunk és a fegyvereink hozzá, ugyanúgy elsüllyeszthetjük az orosz hajókat ott, ahogy a Krím közelében elsüllyesztették őket” – mondta.

A háttérben az Egyesült Államok és Európa közötti feszültség áll Grönland kapcsán. Donald Trump amerikai elnök többször kifejezte azon szándékát, hogy az Egyesült Államok megszerezze az ásványkincsekben gazdag, részben autonóm, Dániához tartozó sziget feletti ellenőrzést, elsősorban nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva.

Trump még katonai erő alkalmazását sem zárta ki teljesen, bár később cáfolta annak tervét. A napokban bejelentett egy keretmegállapodást a NATO-val az arktiszi biztonság kérdésében, amely elveti az erőszakos eszközöket, de a részletek továbbra is tisztázatlanok.

Miért fontos Grönland?

A mindössze 57 ezer embernek otthont adó, Dán Királysághoz tartozó, autonóm sziget a földben rejtőző kincsek mellett egy fontos belépési pont az Északi-sarkvidéken fokozatosan megnyíló új hajózási útvonalakra. Ugyanis az Arktisz környékén az éghajlatváltozás miatt visszahúzódó jégtakaró új kereskedelmi útvonalak kialakulását teszi lehetővé, amelyek jócskán lerövidíthetik a Kelet-Ázsia és Európa közötti hajózási időt.