Elég volt, nem fizetnek tovább a semmire tízezreket: 60 ezer tagja hagyja ott Európa legnagyobb autóklubját

Egyetlen nyilatkozat elég volt ahhoz, hogy példátlan belső válság alakuljon ki Németország legnagyobb autósklubjánál. Az ADAC-nál tömeges kilépések, vezetői lemondás és identitásvita követte a szén-dioxid-árazás melletti kiállást.

Az ADAC vezetője kijelentette, hogy a dráguló üzemanyagárakkal kell védeni a környezetet, még az autósok kárára is, válaszul pedig 60 ezer tag hagyta ott a német autósklubot / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Súlyos belső válságba sodródott a német ADAC azután, hogy 2025 végén Gerhard Hillebrand, az autósklub közlekedési divíziójának akkori elnöke a Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjújában a méregdrága szén-dioxid-árazást „a klímavédelmi célok elérésének megfelelő eszközeként” jellemezte.

A kijelentés óriási vihart kavart a tagság körében, és rövid idő alatt mintegy 60 ezer tag lépett ki az egyesületből.

Hillebrand végül lemondott, az ADAC pedig közleményben ismerte el, hogy a nyilatkozat nagy felháborodást és panaszáradatot váltott ki, mert sokak szerint nem az autósok érdekeit tükrözte.

A botrány időzítése különösen érzékeny. 2026-ban a szén-dioxid-árazás bevezetése miatt újabb üzemanyag-drágulás várható: a benzin és a gázolaj literenkénti ára mintegy három centtel emelkedhet.

Sok autós számára ez nem elvi kérdés, hanem nagyon is kézzelfogható tehernövekedés, különösen a vidéki térségekben, ahol az autóhasználat elkerülhetetlen.

Árokba borult az ADAC, már nem képviseli a sofőröket

Roland Schatz médiakutató szerint a történtek nem tekinthetők meglepetésnek. Bár az ADAC médiaképe az elmúlt öt évben javult a vezető német sajtóorgánumokban, a szervezet irányítói szerinte elvesztették a kapcsolatot a tagsággal. Úgy látja, az autósklub alig képviseli a tagok valós igényeit a szélesebb nyilvánosság előtt, és a hangsúly eltolódott az autósokat közvetlenül érintő kérdésekről. Elemzések szerint háttérbe szorult a technológiai és hajtáslánc-diverzitás ügye, valamint az autózás és a tömegközlekedés érdemi összehangolása.

Hasonló kritikát fogalmazott meg Alexander Jordan, a CDU képviselője, a Bundestag közlekedési bizottságának tagja is. Szerinte az ADAC vezetőjének elsődleges kötelessége a tagság érdekeinek képviselete, ahogyan azt az alapszabály is rögzíti. Ugyanakkor hozzátette: a pozíció felelősséggel jár, és a közlekedési folyamatokról tényszerű, megalapozott értékelést is megkövetel.