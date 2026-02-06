Hivatalos: aranyat és nagyon ritka ásványkincseket találtak Erdélyben, külföldi óriáscég tárta fel a lelőhelyet – ez a bánya egész Európának kulcsfontosságú lehet

Jelentős mennyiségű ásványkincset találtak az Erdélyi-szigethegységben (Apuseni) egy kanadai bányászati vállalat kutatásai – számolt be a Alba24.

Aranyat és nagyon ritka ásványkincseket találtak Erdélyben / Fotó: Anadolu /AFP

A Leading Edge Materials februárban kiadott közleménye szerint

a Bihor megye és Arad megye határán fekvő, mintegy 25 négyzetkilométeres területen urán-, kobalt-, nikkel-, arany-, ólom-, cink- és rézlelőhelyeket azonosítottak.

A térségnek komoly bányászati múltja van: több történelmi tárna is található itt, amelyek közül néhányat a kommunista időszakban uránkitermelésre használtak. A Leading Edge Materials – amely kritikus fontosságú nyersanyagok feltárására és fejlesztésére szakosodott, és a torontói, illetve a stockholmi tőzsdén is jegyzik – helyi partnerekkel együttműködve, hivatalos kutatási engedély birtokában végzi az explorációs munkálatokat.

Az eddigi geológiai térképezések és mintavételek kiterjedt mineralizációt jeleznek, különösen urán-oxid formájában, amely jaszperes szilicifikációhoz kapcsolódik. Emellett polimetallikus szulfidok – réz, kobalt, nikkel, ólom és cink – jelenlétét is kimutatták szilíciumos-karbonátos kőzetekben, illetve kristályos mészkőben. A területen megfigyelhetők a szupergén dúsulás fázisai is, például az eritrit és az annabergit, ami tovább növeli az ásványtani változatosságot.

Különösen figyelemre méltó a masszív szulfidos ércesedés a Valea Leucii, Dibârz és Avram Iancu térségében. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy ezek az előfordulások összekapcsolódnak, és egy nagyobb ásványos rendszer részét képezik.

A minták rendkívül magas fémkoncentrációkat jeleznek: egyes kőzetmintákban akár 28 százalék nikkelt, több mint 6 százalék kobaltot, valamint 3 ppm feletti aranytartalmat mértek, egy minta pedig 17,75 ppm aranyat is tartalmazott. Az urántartalom egyes esetekben meghaladta a 0,3 százalékot.

A vállalat hangsúlyozta: bár az eredmények jelentős geológiai potenciálra utalnak, a kutatási fázis még nem jelent automatikusan bányanyitást. Ehhez további részletes vizsgálatokra, környezeti hatástanulmányokra és a román hatóságok jóváhagyására van szükség. Az urán stratégiai jelentőségű lehet Románia számára, míg a kobalt és a nikkel kulcsszerepet játszik az európai energiatárolási és elektromosjármű-iparban, amelyben az EU csökkenteni kívánja külső – különösen kínai – függőségét.