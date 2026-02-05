Donald Trump nyilvánosan megüzente a magyaroknak: totális szövetséget kötött Orbán Viktorral, már a 2026-os választás utáni időket tervezi vele – "Megtiszteltetés, hogy támogathatom"

Donald Trump a Truth Social-on közzétett üzenetében példátlanul erős szavakkal méltatta Orbán Viktort, akit „erős és határozott vezetőnek” nevezett. Az amerikai elnök teljes és feltétlen támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, és bízik abban, hogy áprilisban újraválasztják.

Nagyvonalú üzenetet küldött Donald Trump: Orbán Viktor „igazi győztes”, aki soha nem hagyja cserben a magyar embereket / Fotó: AFP

Trump a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében rendkívül elismerő hangnemben írt a kormányfőről:

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért és a kereskedelem fejlesztéséért. Kiemelte azt is, hogy a magyar miniszterelnök következetesen fellép az illegális bevándorlás ellen, és kiemelt célként kezeli a törvény és a rend fenntartását – ugyanazokat az értékeket képviselve, amelyek Trump politikájának is az alapját adják.

Donald Trump: soha nem volt ilyen jó a magyar-amerikai viszony

Az amerikai elnök szerint az ő kormányzása idején az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai „új magasságokba” emelkedtek, miközben példátlan együttműködés és látványos eredmények jellemzi a két ország viszonyát. Trump kijelentette:

mindez nagyrészt Orbán Viktor vezetésének köszönhető.

Az elnök jelezte azt is, hogy a jövőben is szorosan együtt kíván dolgozni a magyar miniszterelnökkel annak érdekében, hogy a két ország tovább haladjon a siker és az együttműködés útján. Bejegyzésében felidézte, hogy

már 2022-ben is büszkén támogatta Orbán Viktor újraválasztását;

és most is nyíltan kiállt mellette.

Az üzenet végén Trump egyértelmű politikai állásfoglalást tett: Orbán Viktort „igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezte, akinek „teljes és feltétlen” támogatását élvezi az újraválasztásához. Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét.

Orbán Viktor gyorsan reagált az amerikai elnök kijelentéseire:

Köszönöm, Elnök úr!

A miniszterelnök egy nappal korábban, a Mandiner Klubesten elmondta, hogy már folynak egyeztetések Trump látogatásának időpontjáról, és szerinte Budapest kulcsszerepet játszhat egy jövőbeli békefolyamatban, ha előrelépés történik a nemzetközi válságok rendezésében. Orbán Viktor kijelentette: határozott megállapodás van mind az amerikai, mind az orosz elnökkel arról, hogy ha valódi békecsúcs lesz, az Budapesten kerülhet megrendezésre.