Donald Trump nyilvánosan megüzente a magyaroknak: totális szövetséget kötött Orbán Viktorral, már a 2026-os választás utáni időket tervezi vele – "Megtiszteltetés, hogy támogathatom"

Az amerikai elnök teljes körű támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt. Donald Trump szerint Orbán Viktor olyan vezető, aki megvédi hazáját, növeli a gazdaságot és rendet tart, ezért ismét nyíltan kiállt mellette. A miniszterelnök pedig azonnal reagált az üzenetre.
VG
2026.02.05, 19:42
Frissítve: 2026.02.05, 20:21

Donald Trump a Truth Social-on közzétett üzenetében példátlanul erős szavakkal méltatta Orbán Viktort, akit „erős és határozott vezetőnek” nevezett. Az amerikai elnök teljes és feltétlen támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, és bízik abban, hogy áprilisban újraválasztják.

orbán viktor donald trump
Nagyvonalú üzenetet küldött Donald Trump: Orbán Viktor „igazi győztes”, aki soha nem hagyja cserben a magyar embereket / Fotó: AFP

Trump a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében rendkívül elismerő hangnemben írt a kormányfőről:

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért és a kereskedelem fejlesztéséért. Kiemelte azt is, hogy a magyar miniszterelnök következetesen fellép az illegális bevándorlás ellen, és kiemelt célként kezeli a törvény és a rend fenntartását – ugyanazokat az értékeket képviselve, amelyek Trump politikájának is az alapját adják.

Donald Trump: soha nem volt ilyen jó a magyar-amerikai viszony

Az amerikai elnök szerint az ő kormányzása idején az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai „új magasságokba” emelkedtek, miközben példátlan együttműködés és látványos eredmények jellemzi a két ország viszonyát. Trump kijelentette:

mindez nagyrészt Orbán Viktor vezetésének köszönhető.

Az elnök jelezte azt is, hogy a jövőben is szorosan együtt kíván dolgozni a magyar miniszterelnökkel annak érdekében, hogy a két ország tovább haladjon a siker és az együttműködés útján. Bejegyzésében felidézte, hogy

  • már 2022-ben is büszkén támogatta Orbán Viktor újraválasztását;
  • és most is nyíltan kiállt mellette.

Az üzenet végén Trump egyértelmű politikai állásfoglalást tett: Orbán Viktort „igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezte, akinek „teljes és feltétlen” támogatását élvezi az újraválasztásához. Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét.

Orbán Viktor gyorsan reagált az amerikai elnök kijelentéseire:

Köszönöm, Elnök úr!

A miniszterelnök egy nappal korábban, a Mandiner Klubesten elmondta, hogy már folynak egyeztetések Trump látogatásának időpontjáról, és szerinte Budapest kulcsszerepet játszhat egy jövőbeli békefolyamatban, ha előrelépés történik a nemzetközi válságok rendezésében. Orbán Viktor kijelentette: határozott megállapodás van mind az amerikai, mind az orosz elnökkel arról, hogy ha valódi békecsúcs lesz, az Budapesten kerülhet megrendezésre.

Trump üzenete újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány hazánk kis világpolitikai súlyát erős és hosszú távú szövetségekkel tudja ellensúlyozni, Orbán Viktor diplomáciai munkályának köszönhetően pedig Magyarország jelenleg az Egyesült Államok egyik legfontosabb európai partnere.

Orbán Viktor váratlanul bejelentette: időpontokat adott Trumpnak, mikor érkezzen Budapestre – „Az amerikai elnök tartozik nekünk, jöjjön, és köszöntse a magyarokat”

A miniszterelnök a Mandiner Klubesten beszélt Trump, Putyin és a budapesti békecsúcs szerepéről. Orbán Viktor szerint eljött az idő, hogy Magyarországot ne csak elszenvedőként, hanem alakítóként kezeljék a világpolitikában.

 

