Nem akárki jelentette ki: a nagyhatalmi játszmákban Brüsszelnek kell adni a gyeplőt –az Európai Egyesült Államok nélkül a blokk nem marad nagyhatalom

Európa csak ott számít globális hatalomnak, ahol a tagállamok közösen gyakorolják hatásköreiket – figyelmeztetett Mario Draghi. A volt olasz miniszterelnök szerint a túléléshez az EU-nak a laza együttműködésből valódi föderációvá kell válnia.

Mario Draghi szerint Európa ma csak kereskedelemben, versenypolitikában és monetáris ügyekben számít egységes erőnek / Fotó: Anadolu via AFP

Európának nem szabad félnie az integrációtól, ha valódi befolyást akar a világszínpadon – jelentette ki Mario Draghi hétfőn a belgiumi Leuvenben. Az Európai Központi Bank volt jegyelnöke az egyetem díszdoktori ceremóniáján hangsúlyozta: több politikai akarat kell ahhoz, hogy a blokk országai más területeken is egységes frontot alkossanak.

Draghi szerint ugyanis az Európai Unió kizárólag azokban az ügyekben vált globálisan elismert szereplővé, ahol a tagállamok lemondtak egyéni hatásköreikről.

Ide sorolta a kereskedelmet, a versenypolitikát, az egységes piacot és a monetáris politikát, amelyekben az EU egységesen tárgyal és alkudozik – például a latin-amerikai Mercosurral és Indiával kötött friss kereskedelmi megállapodások során. Igaz, azt elfelejtette megemlíteni beszéde során, hogy Brüsszel mindkét ügyben szembement a tagállamok és a lakosság akaratával, ennek következtében pedig hatalmas tüntetések robbantak ki Európa-szerte.

Ezzel szemben azokon a területeken, amelyeket a nemzeti fővárosok féltve őriznek – mint a védelem, az iparpolitika vagy a külpolitika –, Európa Draghi szerint gyenge és kiszolgáltatott. Ilyenkor az EU-t nem egységes hatalomként, hanem „közepes méretű államok laza gyülekezeteként” kezelik, amelyet könnyű megosztani és külön-külön kezelni.

Draghi: egy európai föderáció nélkül nincs jövő a nagyhatalmi színpadon

A volt olasz kormányfő arra is figyelmeztetett, hogy Európa egyre nehezebben tart lépést az Egyesült Államokkal és Kínával, miközben az orosz agresszió Ukrajnában és a megváltozott transzatlanti viszony tovább gyengíti a kontinens pozícióit. Szerinte reális veszély, hogy Európa egyszerre válik alárendeltté, megosztottá és deindusztrializálttá.

Draghi pozitív példaként említette az EU közelmúltbeli fellépését Grönland ügyében, ahol a tagállamok közösen döntöttek az amerikai nyomásgyakorlással szembeni ellenállásról. Megfogalmazása szerint ez az eset megmutatta, hogy válsághelyzetben az európai szolidaritás igenis képes működni.