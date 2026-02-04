Orbán Viktor nem véletlenül beszélt az 50 forintos krumpliról, ami hirtelen 300 lesz – óriási a nyomás a gazdákon, de a kormány lépett

A miniszterelnök hétfőn Csongrád-Csanád vármegyében járt, Mórahalmon és Mártélyon folytatott tárgyalásokat polgármesterekkel, az országgyűlési képviselővel, valamint helyi gazdákkal és vállalkozókkal, emellett aktivistafórumot is tartott. A látogatáson a kampány mellett országos és nemzetközi kérdésekről is beszélt a Délmagyarnak.

Orbán Viktor biztosította a gazdákat: a kormány kiáll mellettük / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A helyi gazdákkal folytatott egyeztetéseken a vízgazdálkodás és a terményértékesítés igazságosabbá tétele került előtérbe.

Orbán Viktor: a multikkal küzdeni nem könnyű

A miniszterelnök elmondta, hogy egy kiló krumpliért a gazdák kapnak 50 forintot, majd a multi kiskereskedelmi lánc kirakja 300 forintért ugyanazt.

„Igazságosabb állapotokat kell teremtenünk a termelők és a kereskedők között.”

Az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért, és viszontlátja a boltban háromszázért. Persze a multikkal küzdeni nem könnyű, hiszen egyszerre akarunk jó áruellátást és pénzt a gazdáinknak

– mondta ennek kapcsán a kormányfő, hozzátéve, hogy a kormány számára fontos a gazdák munkája, emiatt igyekszik megvédeni az érdekeiket és a megélhetésüket.

Az érdekvédelem fontos eszköze a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény, melyet az elmúlt években többször módosított, aktualizált a kormány. A szabályozás főként a nagy vevői erőfölényből fakadó gyakorlatokat próbálja korlátozni, így többek között az egyoldalú, beszállítóra terhelt kockázatokat vagy az átláthatatlan díjakat, rejtett költségeket.

Szintén a helyi gazdálkodók érdekeit védi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, amelynek értelmében a földszerzés alapvetően meghatározott körre nyílik meg, és a gyakorlatban a helyben gazdálkodók pozícióját erősítheti a nagy tőkeerejű, betelepülő szereplőkkel szemben.

Az elmúlt évek legfontosabb lépései

A tavalyi év elején, vagyis 2025. január elsején új jogszabályok léptek életbe, amelyek célja a gazdálkodók és kisgazdaságok pozíciójának megerősítése a felvásárlókkal szemben. A szabályozásoknak köszönhetően a termelők gyorsabban hozzájuthatnak árujuk ellenértékéhez, és szigorúbb szankciók sújtják a késedelemmel fizető felhasználókat. A kifizetésének 30 napos határidő megszegése közigazgatási bírságot von maga után. Amennyiben egy felvásárló többször is megszegi ezt a szabályt, akár a tevékenységétől is eltilthatják. A szabályozás célja a termelők gazdasági biztonságának növelése, valamint az átláthatóbb felvásárlási folyamatok megteremtése.