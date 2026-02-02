Így találhatja meg újra a HR a szerepét az AI korszakában (x)
Amikor a legtöbben a HR-re gondolnak, még mindig a felvétel, az elbocsátás, a szabályzatok és a „jobb munkahelyi hangulat” jut eszükbe. Az elmúlt évtizedben azonban a HR tudatosan újrabrandelte önmagát, és People & Culture néven próbált választ adni arra, hogyan lehet jobb élménnyé tenni a munkát. A szándék jó volt, az eredmény viszont messze elmaradt a várakozásoktól.
Az elkötelezettségi platformok, wellbeing programok, diverzitási kezdeményezések ellenére a munkavállalók elégedettsége nem nőtt látványosan. Amikor a problémák felszínre kerültek, a válasz ritkán volt strukturális. A szervezetek inkább újabb és újabb programokat rétegeztek rá egy már amúgy is túlterhelt rendszerre, miközben a kellemetlenségeket tünetként kezelték, nem pedig figyelmeztető jelként.
Amikor a kultúra nem oldja meg a valós problémákat
Az elmúlt évek tapasztalata egyértelmű. A bizalom és az elkötelezettség csökken, miközben a munkaterhelés és a kiégés nő. A munkavállalók egyre nagyobb része érzi magát kiábrándultnak, nem pedig motiváltnak. Mindez annak ellenére történik, hogy soha nem látott mennyiségű erőforrás ment el „kultúraépítésre”. A munka élménye azonban nem lett érdemben jobb.
Ez a töréspont különösen láthatóvá vált a mesterséges intelligencia megjelenésével.
Az AI leleplezi a HR gyenge pontjait
A mesterséges intelligencia ma már képes ellátni számos olyan feladatot, amelyet a HR sokáig alaptevékenységként kezelt. Folyamatkoordináció, munkaerő-elemzés, szabályértelmezés mind automatizálhatóvá vált. Ezzel párhuzamosan megkérdőjeleződik a HR hagyományos szerepe, mint „kulturális kapuőr”.
Ahol korábban az igazságosságot és a következetességet emberi megítélés közvetítette, ott ma adatvezérelt, skálázható és érzelemmentes döntéstámogatás jelenik meg. Előrejelzések szerint néhány éven belül a HR-feladatok többségét AI-alapú megoldások végzik majd. Ez nem távoli jövő, hanem jelenlegi felkészületlenségi probléma.
A vezetők szerepe átalakul
Ahogy a technológia csökkenti a súrlódást, a klasszikus funkcionális határok jelentősége halványul. Egyre több, korábban HR-hez kötött döntés kerül közvetlenül a vezetők kezébe, AI-alapú támogatással. Ezek a rendszerek jogi, megfelelőségi és viselkedési szempontokat integrálnak, és azonnali, adatvezérelt visszajelzést adnak.
A HR ettől nem válik feleslegessé, de a szerepe megváltozik. Nem az a feladata többé, hogy kipárnázza a valóságot, hanem hogy segítse az embereket és a vezetőket gyorsabban alkalmazkodni hozzá. Ehhez azonban először magának a HR-nek kell átalakulnia.
Vissza a „Resources” jelentéséhez
Hosszú ideig a Human Resources kifejezés idejétmúltnak, túl nyersnek és gazdaságközpontúnak számított. Most viszont éppen ez az őszinteség válik újra értékké. Az AI láthatóvá teszi a teljesítményt, a képességeket és a hozzájárulást, így a „resource” szó ismét pontos jelentést nyer.
Egy nagy teljesítményű szervezetben az erőforrás az emberi képesség, a menedzsment pedig ennek optimalizálása. Ha az elvárások világosak és a rendszerek működnek, az elkötelezettséget nem kell mesterségesen gyártani, az a felelősségből és az értelmes hozzájárulásból magától kialakul.
Hogyan épülhet újjá a HR?
A jövő HR-je nem több programmal, hanem kevesebb zajjal működik. Az ismétlődő, tranzakciós feladatok automatizálása nem választás kérdése, hanem alapfeltétel. A HR-nek meg kell tanulnia technológiai szemmel is ránézni a folyamataira, és fel kell tennie a kérdést: ami szabványosítható és kódolható, azt miért végezné ember?
Ezt követi a vezetők képességeinek integrálása. Az AI adja az első szintű útmutatást, a vezetők pedig az emberi ítélőképességet, empátiát és bizalmat. A HR szerepe itt a keretek, az etikai irányok és a változásmenedzsment biztosítása.
A valódi értékteremtés akkor kezdődik, amikor a HR segít leegyszerűsíteni a működést. Nem szervezeti ábrákat rajzol újra, hanem feltérképezi, hogyan áramlik a munka, hol van felesleges jóváhagyás, párhuzamos erőfeszítés vagy alacsony hozzáadott értékű tevékenység. Az egyszerűsítés nem kozmetikai kérdés, hanem strukturális döntés.
Kevesebb, de tudatosabb HR
A HR évekig úgy reagált az elidegenedésre, hogy újabb programokat indított. A jövő ezzel szemben a redukcióról szól. Alacsony hatású tevékenységek elhagyásáról, tisztább fókuszról, világosabb elvárásokról.
Ez nem a HR vége, hanem a szerepének újrafelfedezése. A kultúra őrzőjéből a munkaerő-tervezés és az alkalmazkodóképesség stratégiai gyorsítójává válik. A HR-nek többé nem az a feladata, hogy a munka „jobban érződjön”, hanem hogy jobban működjön.
A januárt sokan az újrakezdés hónapjának tekintik: új célok, új szabályok, új irányok. A szervezetekben azonban ez az időszak meglepően rossz terep a valódi változtatások bevezetésére. Bár logikusnak tűnik az évet új működéssel indítani, a tapasztalatok és kutatások szerint január inkább gyengíti, mint erősíti a változási kezdeményezéseket.