Így találhatja meg újra a HR a szerepét az AI korszakában (x)

Amikor a legtöbben a HR-re gondolnak, még mindig a felvétel, az elbocsátás, a szabályzatok és a „jobb munkahelyi hangulat” jut eszükbe. Az elmúlt évtizedben azonban a HR tudatosan újrabrandelte önmagát, és People & Culture néven próbált választ adni arra, hogyan lehet jobb élménnyé tenni a munkát. A szándék jó volt, az eredmény viszont messze elmaradt a várakozásoktól.

A HR az elmúlt évtizedben kultúrát, élményt és wellbeinget ígért, de a munka nem lett jobb, csak bonyolultabb . Az AI kíméletlenül rámutatott: a probléma nem az elkötelezettség hiánya, hanem a működésé / Fotó: Jobinfo.hu

Az elkötelezettségi platformok, wellbeing programok, diverzitási kezdeményezések ellenére a munkavállalók elégedettsége nem nőtt látványosan. Amikor a problémák felszínre kerültek, a válasz ritkán volt strukturális. A szervezetek inkább újabb és újabb programokat rétegeztek rá egy már amúgy is túlterhelt rendszerre, miközben a kellemetlenségeket tünetként kezelték, nem pedig figyelmeztető jelként.

Amikor a kultúra nem oldja meg a valós problémákat

Az elmúlt évek tapasztalata egyértelmű. A bizalom és az elkötelezettség csökken, miközben a munkaterhelés és a kiégés nő. A munkavállalók egyre nagyobb része érzi magát kiábrándultnak, nem pedig motiváltnak. Mindez annak ellenére történik, hogy soha nem látott mennyiségű erőforrás ment el „kultúraépítésre”. A munka élménye azonban nem lett érdemben jobb.

Ez a töréspont különösen láthatóvá vált a mesterséges intelligencia megjelenésével.

Az AI leleplezi a HR gyenge pontjait

A mesterséges intelligencia ma már képes ellátni számos olyan feladatot, amelyet a HR sokáig alaptevékenységként kezelt. Folyamatkoordináció, munkaerő-elemzés, szabályértelmezés mind automatizálhatóvá vált. Ezzel párhuzamosan megkérdőjeleződik a HR hagyományos szerepe, mint „kulturális kapuőr”.

Ahol korábban az igazságosságot és a következetességet emberi megítélés közvetítette, ott ma adatvezérelt, skálázható és érzelemmentes döntéstámogatás jelenik meg. Előrejelzések szerint néhány éven belül a HR-feladatok többségét AI-alapú megoldások végzik majd. Ez nem távoli jövő, hanem jelenlegi felkészületlenségi probléma.

A vezetők szerepe átalakul

Ahogy a technológia csökkenti a súrlódást, a klasszikus funkcionális határok jelentősége halványul. Egyre több, korábban HR-hez kötött döntés kerül közvetlenül a vezetők kezébe, AI-alapú támogatással. Ezek a rendszerek jogi, megfelelőségi és viselkedési szempontokat integrálnak, és azonnali, adatvezérelt visszajelzést adnak.