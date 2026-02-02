Deviza
Nem éppen azt kapta vissza Irántól Trump, mint amire számított: hallani sem akarnak amerikai ultimátumokról, nagyon nehéz idők előtt állhatunk

Újrakezdődhetnek az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris tárgyalások, miután Maszúd Peszeskján iráni elnök erre utasítást adott. Irán ugyanakkor már a tárgyalások ellőtt jelezte, hogy nem fogad el amerikai ultimátumokat, és minden feltételt saját maga kíván véglegesíteni.
VG/MTI
2026.02.02, 15:25
Frissítve: 2026.02.02, 15:26

Maszúd Peszeskján iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését - jelentette hétfőn az iráni félhivatalos Fársz hírügynökség, kormányzati forrásokra hivatkozva.

irán Us,Vs,Iran,Flag,The,Spectre,Of,A,Direct,Us-iranian
Irán már a tárgyalások ellőtt jelezte, hogy nem fogad el amerikai ultimátumokat/ Fotó: Svet foto / Shutterstock

A tájékoztatás nem tér ki arra, hogy az államfő mikor adott utasítást az egyeztetések újrakezdésére.

Szokásos hétfői sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője elmondta, a tervek szerint

a felek között a régió országai fognak közvetíteni, Irán és az Egyesült Államok ugyanis nem áll egymással diplomáciai kapcsolatban.

Mint mondta, Teherán vizsgálja és véglegesíti a diplomáciai folyamat minden részletét, beleértve a folyamat kereteit is.

A szóvivő ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak és hangsúlyozta: a síita állam fogad el semmilyen ultimátumot.

Örülhetnek az autósok, eggyel kevesebb tényező nyomja az olaj árát felfelé

Megdöbbentő mértékben lettek olcsóbbak az energiahordozók, miután enyhülni látszik az amerikai-iráni feszültség. Miután Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, hogy támadás helyett inkább tárgyal az Egyesült Államok Iránnal, hétfőn kiárazódott a geopolitikai kockázat az olaj árfolyamából.

A hétvégén Trump elhessegette az Irán élén álló Hámenei ajatollah regionális háborúról szóló fenyegetéseit, helyette abbéli reményét fejezte ki, hogy sikerül megállapodnia a perzsa ország vezetőivel. Némi geopolitikai kockázat azonban továbbra is maradhatott az árakban, hiszen a Brent a hétfői zuhanás ellenére is 8 százalékot emelkedett az év eleje óta, miközben a túlkínálatról szóló előrejelzések nem változtak érdemben.

Az üzemanyaggyártáshoz kulcsfontosságú nyersanyag árának esése az autósok számára is kedvező fejlemény, hiszen ez a benzinkutakon is érezhető lesz remélhetőleg. Hétfőn a Bloomberg beszámolója szerint a Brent olajfajta ára egy ponton 7 százalékos mínuszban is járt, mielőtt némiképp visszaerősödött volna. A 66 dollár fölötti hordónkénti ár azért így is elmarad a pénteki, 70 dollár fölött is járó csúcsoktól.

Megjöttek az üzemanyagárak: mindenki feszülten vár, bármelyik pillanatban szakadhat a húr

Keddtől nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A hétvégi történések után egyelőre szakad az olaj ára, mivel a piacokat megnyugtatta az amerikai–iráni enyhülés. A két nagy olajkitermelő, az Egyesült Államok és Irán geopolitikai harca ugyanakkor bármikor feltolhatja az olaj árfolyamát, ami végül a magyar üzemanyagárakban is megjelenhet.

Világrend

Világrend
802 cikk

 

