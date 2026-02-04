Deviza
EUR/HUF380,52 -0,08% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,08% PLN/HUF90,11 -0,05% RON/HUF74,69 -0,07% CZK/HUF15,63 -0,13% EUR/HUF380,52 -0,08% USD/HUF321,96 -0,1% GBP/HUF441,7 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,08% PLN/HUF90,11 -0,05% RON/HUF74,69 -0,07% CZK/HUF15,63 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 669,73 +1,83% MTELEKOM2 035 -0,25% MOL4 058 +2,66% OTP41 590 +1,73% RICHTER11 380 +2,46% OPUS548 -0,36% ANY7 540 +0,8% AUTOWALLIS172 +4,07% WABERERS5 340 -1,12% BUMIX10 285,6 +0,21% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 734,07 +0,83% BUX132 669,73 +1,83% MTELEKOM2 035 -0,25% MOL4 058 +2,66% OTP41 590 +1,73% RICHTER11 380 +2,46% OPUS548 -0,36% ANY7 540 +0,8% AUTOWALLIS172 +4,07% WABERERS5 340 -1,12% BUMIX10 285,6 +0,21% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 734,07 +0,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Tisza Párt
Shell
Kapitány István

Csúnyán lebuktak: Kapitány István Shell-kötődésű cégekben érintett, miközben kinyomná az orosz gázt a magyar piacról

Mégsem szakadt el a Shelltől a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakpolitikusa. Kapitány István jelenleg is igazgatósági szerepet tölt be két olyan vállalatnál, amelyek részben a cég németországi érdekeltségéhez tartoznak.
VG
2026.02.04., 12:46
Fotó: Kapitány István / Facebook

A nyilvánosságban eddig az a kép élt, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakpolitikusa 2024-ben lezárta nemzetközi vállalatvezetői pályafutását, miután távozott a Shell globális ügyvezető-alelnöki pozíciójából. 

Kapitány István
Kapitány István Shell-kötődésű cégekben érintett / Fotó: feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

A Magyar Nemzet cikke szerint a nemzetközi cégadatbázisok ugyanakkor arra utalnak, hogy az üzletember továbbra is kapcsolatban áll a Shell érdekeltségi körébe tartozó vállalatokkal.

Az adatok szerint Kapitány István jelenleg is igazgatósági tagja két, Németországban bejegyzett cégnek: 

  • az FS Langenhagen Fuelling Services GbR-nek 
  • és a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR-nek. 

Mindkét társaság tevékenysége a Hannover–Langenhagen repülőtérhez kötődik, ahol repülőgépek üzemanyag-ellátásával, tárolással és kapcsolódó logisztikai feladatokkal foglalkoznak. A vállalatok tulajdonosi struktúrájában 50 százalékos részesedéssel szerepel a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, a Shell németországi holdingvállalata.

A cégkivonatok szerint Kapitány István angliai lakcímmel rendelkezik. Emellett 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöki tisztségét is betöltötte, párhuzamosan a Shell nemzetközi szervezetében végzett vezetői munkájával.

A Deutsche Shell Holding szerepel a Bundestag hivatalos lobbiregiszterében, amely azon szervezeteket tartja nyilván, amelyek a német szövetségi parlament vagy a kormány döntéshozatali folyamataival kapcsolatban érdekképviseleti tevékenységet folytatnak. 

A regiszterben elérhető a társaság 2024-es üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolója is, amely jelentős eszközállományt, ugyanakkor veszteséget és magas kötelezettségállományt mutat.

Korábban megírtuk, hogy a miniszterelnök nem finomkodott: Orbán Viktor kíméletlenül fogalmazott a Shellről és annak volt alelnökéről, Kapitány Istvánról. Szerinte a Tisza energiaügyi szakértőjének az első dolga lenne, hogy kinyomja az orosz gázt a magyar piacról, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. Kapitány István az üzleti karrierje ellején az Interagnál dolgozott, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el, majd innen vezetett az útja a multinacionális olajvállalathoz. A Shellnél majdnem negyven évet töltött, végül globális alelnöki pozícióig jutott. Távozása 2024 áprilisában sokakat váratlanul ért, különösen Magyar Péter politikai színre lépését követően.

Kapitány István szakmai múltja szorosan kapcsolódik az LNG-kereskedelemhez. Saját elmondása szerint a Shell és a magyar kormány között is lobbizott a cseppfolyósított földgáz magyarországi értékesítéséért, amely végül hosszú távú szerződésben öltött testet. Ez a megoldás azonban eddig kiegészítő szerepet töltött be, nem az orosz energiahordozók kiváltását szolgálta. 

Korábban a Menedzserszövetség elnöke is volt, 2023-ban pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Kapitány Istvánnak.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
árverseny

Infarktust kapott a Novo Nordisk árfolyama – hiába a tablettás súlycsökkentőjük bombasikere, nem csak a betegek fogytak le

Hatodával csökkenhet idén a dánok forgalma és nyeresége.
11 perc
HIPA

Történelmi mérföldkő, rekordévet zárt a magyar befektetésösztönzés: 2025-ben több mint hétmilliárd eurónyi beruházás érkezett hazánkba – a vidék a nagy nyertes

A HIPA adatai szerint az állami beruházásösztönzés minden egyes forintja több mint négyszeresen térül meg a költségvetés számára.
4 perc
Tisza Párt

Csúnyán lebuktak: Kapitány István Shell-kötődésű cégekben érintett, miközben kinyomná az orosz gázt a magyar piacról

Mégsem szakadt el a Shelltől a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakpolitikusa. Kapitány István jelenleg is igazgatósági szerepet tölt be két olyan vállalatnál, amelyek részben a cég németországi érdekeltségéhez tartoznak.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu