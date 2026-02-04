Csúnyán lebuktak: Kapitány István Shell-kötődésű cégekben érintett, miközben kinyomná az orosz gázt a magyar piacról

A nyilvánosságban eddig az a kép élt, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakpolitikusa 2024-ben lezárta nemzetközi vállalatvezetői pályafutását, miután távozott a Shell globális ügyvezető-alelnöki pozíciójából.

Kapitány István Shell-kötődésű cégekben érintett / Fotó: feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

A Magyar Nemzet cikke szerint a nemzetközi cégadatbázisok ugyanakkor arra utalnak, hogy az üzletember továbbra is kapcsolatban áll a Shell érdekeltségi körébe tartozó vállalatokkal.

Az adatok szerint Kapitány István jelenleg is igazgatósági tagja két, Németországban bejegyzett cégnek:

az FS Langenhagen Fuelling Services GbR-nek

és a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR-nek.

Mindkét társaság tevékenysége a Hannover–Langenhagen repülőtérhez kötődik, ahol repülőgépek üzemanyag-ellátásával, tárolással és kapcsolódó logisztikai feladatokkal foglalkoznak. A vállalatok tulajdonosi struktúrájában 50 százalékos részesedéssel szerepel a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, a Shell németországi holdingvállalata.

A cégkivonatok szerint Kapitány István angliai lakcímmel rendelkezik. Emellett 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöki tisztségét is betöltötte, párhuzamosan a Shell nemzetközi szervezetében végzett vezetői munkájával.

A Deutsche Shell Holding szerepel a Bundestag hivatalos lobbiregiszterében, amely azon szervezeteket tartja nyilván, amelyek a német szövetségi parlament vagy a kormány döntéshozatali folyamataival kapcsolatban érdekképviseleti tevékenységet folytatnak.

A regiszterben elérhető a társaság 2024-es üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolója is, amely jelentős eszközállományt, ugyanakkor veszteséget és magas kötelezettségállományt mutat.

Korábban megírtuk, hogy a miniszterelnök nem finomkodott: Orbán Viktor kíméletlenül fogalmazott a Shellről és annak volt alelnökéről, Kapitány Istvánról. Szerinte a Tisza energiaügyi szakértőjének az első dolga lenne, hogy kinyomja az orosz gázt a magyar piacról, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. Kapitány István az üzleti karrierje ellején az Interagnál dolgozott, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el, majd innen vezetett az útja a multinacionális olajvállalathoz. A Shellnél majdnem negyven évet töltött, végül globális alelnöki pozícióig jutott. Távozása 2024 áprilisában sokakat váratlanul ért, különösen Magyar Péter politikai színre lépését követően.