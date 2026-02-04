Csúnyán lebuktak: Kapitány István Shell-kötődésű cégekben érintett, miközben kinyomná az orosz gázt a magyar piacról
A nyilvánosságban eddig az a kép élt, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakpolitikusa 2024-ben lezárta nemzetközi vállalatvezetői pályafutását, miután távozott a Shell globális ügyvezető-alelnöki pozíciójából.
A Magyar Nemzet cikke szerint a nemzetközi cégadatbázisok ugyanakkor arra utalnak, hogy az üzletember továbbra is kapcsolatban áll a Shell érdekeltségi körébe tartozó vállalatokkal.
Az adatok szerint Kapitány István jelenleg is igazgatósági tagja két, Németországban bejegyzett cégnek:
- az FS Langenhagen Fuelling Services GbR-nek
- és a Tanklager-Gesellschaft Hannover-Langenhagen GbR-nek.
Mindkét társaság tevékenysége a Hannover–Langenhagen repülőtérhez kötődik, ahol repülőgépek üzemanyag-ellátásával, tárolással és kapcsolódó logisztikai feladatokkal foglalkoznak. A vállalatok tulajdonosi struktúrájában 50 százalékos részesedéssel szerepel a Deutsche Shell Holding (DSH) GmbH, a Shell németországi holdingvállalata.
A cégkivonatok szerint Kapitány István angliai lakcímmel rendelkezik. Emellett 2024. június 30-ig a Deutsche Shell Holding felügyelőbizottságának elnöki tisztségét is betöltötte, párhuzamosan a Shell nemzetközi szervezetében végzett vezetői munkájával.
A Deutsche Shell Holding szerepel a Bundestag hivatalos lobbiregiszterében, amely azon szervezeteket tartja nyilván, amelyek a német szövetségi parlament vagy a kormány döntéshozatali folyamataival kapcsolatban érdekképviseleti tevékenységet folytatnak.
A regiszterben elérhető a társaság 2024-es üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolója is, amely jelentős eszközállományt, ugyanakkor veszteséget és magas kötelezettségállományt mutat.
Korábban megírtuk, hogy a miniszterelnök nem finomkodott: Orbán Viktor kíméletlenül fogalmazott a Shellről és annak volt alelnökéről, Kapitány Istvánról. Szerinte a Tisza energiaügyi szakértőjének az első dolga lenne, hogy kinyomja az orosz gázt a magyar piacról, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené. Kapitány István az üzleti karrierje ellején az Interagnál dolgozott, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el, majd innen vezetett az útja a multinacionális olajvállalathoz. A Shellnél majdnem negyven évet töltött, végül globális alelnöki pozícióig jutott. Távozása 2024 áprilisában sokakat váratlanul ért, különösen Magyar Péter politikai színre lépését követően.
Kapitány István szakmai múltja szorosan kapcsolódik az LNG-kereskedelemhez. Saját elmondása szerint a Shell és a magyar kormány között is lobbizott a cseppfolyósított földgáz magyarországi értékesítéséért, amely végül hosszú távú szerződésben öltött testet. Ez a megoldás azonban eddig kiegészítő szerepet töltött be, nem az orosz energiahordozók kiváltását szolgálta.
Korábban a Menedzserszövetség elnöke is volt, 2023-ban pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Kapitány Istvánnak.