orosz-ukrán háború
Kijev
Ukrajna

Ennyi volt, az ukránok elengedték Kijevet: akkora orosz támadás érte, amivel már nem tudnak mit kezdeni – az egész télre fűtés nélkül maradnak a Dnyepr keleti partján

Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak. Kijevi polgármestere azt mondta, hogy a tél hátralevő részében fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb.
VG/MTI
2026.02.06, 07:51
Frissítve: 2026.02.06, 07:57

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb - közölte csütörtökön Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán.

UKRAINE-KYIV-SHADED-DRONE-STRIKE-DAMAGE-27-12-2025 orosz ukrán drón
Kijevi polgármestere azt mondta, hogy a tél hátralevő részében fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb / Fotó: Hans Lucas / AFP

A városi hatóságok közzé tették a nap folyamán az érintett épületek listáját, amelyek mindegyike Kijev Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületeiben, a Dnyepr keleti partján található.

Klicsko szerint a városrészeket ellátó hőerőmű olyan mérvű károkat szenvedett kedden orosz légicsapások következtében, hogy a javítási munkálatok legalább két hónapig elhúzódnak. Hozzátette, hogy a vezetékekből az éritett háztömbökben leengedték a vizet, hogy ne fagyjanak be.

A polgármester szerint lehetőség szerint igyekszenek biztosítani a háztömbök áramellátását.

Közölte azt is, hogy a városrészekben kilenc további iskolát fognak mobil kazánokkal fűteni és további 64 melegedőt alakítanak ki.

Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak a január elején indult súlyos légicsapások nyomán miközben mélyen fagypont alatti a hőmérséklet , ami a következő héten az előrejelzések szerint mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyed.

Ukrajnában soha nem látott méreteket öltött a munkaerőhiány. A legélesebb problémák Kijevben jelentkeznek. 

különösen éles az egyensúlyhiány a főváros munkaerőpiacán: Kijevben az elérhető álláshelyek száma többszörösen meghaladja az aktívan munkát kereső munkanélküliekét.

A kialakult helyzet egyik fő oka a jelentős szakemberhiány a fizikai és mérnöki területeken. Hiány mutatkozik többek között az 

  • eladókból, 
  • járművezetőkből, 
  • szakácsokból, 
  • mérnökökből, 
  • könyvelőkből, 
  • orvosokból, 
  • adminisztrátorokból, 
  • villanyszerelőkből 
  • és más szakképzett munkavállalókból.

A legkritikusabb a helyzet a kommunális vállalatoknál, ahol a munkaerőhiányt még az alkalmazkodási programok, valamint a diákok és nyugdíjasok munkavállalását lehetővé tevő intézkedések sem tudják enyhíteni.

Orosz-ukrán háború
12779 cikk

 

