Ennyi volt, az ukránok elengedték Kijevet: akkora orosz támadás érte, amivel már nem tudnak mit kezdeni – az egész télre fűtés nélkül maradnak a Dnyepr keleti partján

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb - közölte csütörtökön Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán.

Kijevi polgármestere azt mondta, hogy a tél hátralevő részében fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb / Fotó: Hans Lucas / AFP

A városi hatóságok közzé tették a nap folyamán az érintett épületek listáját, amelyek mindegyike Kijev Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületeiben, a Dnyepr keleti partján található.

Klicsko szerint a városrészeket ellátó hőerőmű olyan mérvű károkat szenvedett kedden orosz légicsapások következtében, hogy a javítási munkálatok legalább két hónapig elhúzódnak. Hozzátette, hogy a vezetékekből az éritett háztömbökben leengedték a vizet, hogy ne fagyjanak be.

A polgármester szerint lehetőség szerint igyekszenek biztosítani a háztömbök áramellátását.

Közölte azt is, hogy a városrészekben kilenc további iskolát fognak mobil kazánokkal fűteni és további 64 melegedőt alakítanak ki.

Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak a január elején indult súlyos légicsapások nyomán miközben mélyen fagypont alatti a hőmérséklet , ami a következő héten az előrejelzések szerint mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyed.

Ukrajnában soha nem látott méreteket öltött a munkaerőhiány. A legélesebb problémák Kijevben jelentkeznek.

különösen éles az egyensúlyhiány a főváros munkaerőpiacán: Kijevben az elérhető álláshelyek száma többszörösen meghaladja az aktívan munkát kereső munkanélküliekét.

A kialakult helyzet egyik fő oka a jelentős szakemberhiány a fizikai és mérnöki területeken. Hiány mutatkozik többek között az

eladókból,

járművezetőkből,

szakácsokból,

mérnökökből,

könyvelőkből,

orvosokból,

adminisztrátorokból,

villanyszerelőkből

és más szakképzett munkavállalókból.

A legkritikusabb a helyzet a kommunális vállalatoknál, ahol a munkaerőhiányt még az alkalmazkodási programok, valamint a diákok és nyugdíjasok munkavállalását lehetővé tevő intézkedések sem tudják enyhíteni.