Kormányinfó: Gulyás Gergely közölte, napokon belül eldől az árrésstop sorsa – jelentős cég ment neki az intézkedésnek

„Az ukrán sorozóbiztosságok által is alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozata a kényszersorozásnak” – közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelenti a kormány legújabb döntésit / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszter azt mondta, hogy még egy megtámadott országban is elfogadhatatlan ez az eset. Hozzátette, a szerdai kormányülésen összesen három katonai vezető kiáltásáról döntött a magyar kormány.

Arról is beszámolt, hogy több millió családhoz érkezik magasabb fizetés.

„Megemeltük a családi adókedvezmény mértékét. Az anyák kedvezményei is fokozatosan jönnek” – közölte. Elmondta, hogy

a 25 év alatt senki nem fizet szja-t, ugyanígy a 3 vagy több gyermekes anyák,

illetve a jövő évtől a 40 éven felüli 2 gyermekesek,

a minimálbér 322 ezer forintra emelkedett.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ez a 16. legmagasabb az EU-ban, de ez „csalóka statisztika”, a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, mert az nem 200, hanem 700 ezer emberre vonatkozik.

Januárra 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, 900 ezer fölött van az átlagos keresetük.

A gyermekvédelemben 15 százalékkal nőtt a bér.

Az Indexnek a Tesco vezetője azt mondta , hogy az élelmiszer-inflációért a teljes lánc érintett: a megugró termelői költségek, a beszűkült kiskereskedelmi árrések és a visszafogott fogyasztói kereslet egyaránt szerepet játszottak, miközben a GVH elemzése szerint a drágulás fő oka nem a kereskedők profitja, hanem a beszerzési árak emelkedése volt.

Az árréstop kivezetésének véleménye szerint eljött az ideális pillanata,

mert a csökkenő világpiaci árak mellett annak most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra.

Gulyás Gergely erre reagálva azt mondta, hogy a kormány szerint az arrésstop érdemben hozzájárult az infláció csökkentéséhez.

„Természetesen azt látjuk, hogy a nagy multinacionális cégek is készülnek a választásokra, és azt remélik, hogy olyan kormány lesz, amely a multiadókat eltörli” – közölte.

Arról is beszélt, hogy a kormány a szokásoknak megfelelően két héttel a lejárta előtt önt az árrésstop sorságól. „Én amellett látok fajsúlyos érveket, hogy hosszabbítsuk meg” – tette hozzá.