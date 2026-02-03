Erre még nem volt példa Európában: Görögországban eltiltják a fiatalokat a kedvenc hobbijuktól – vajon működhet a szigor a függőséggel szemben?

Görögország napokon belül bejelentheti, hogy megtiltja a közösségi média használatát a 15 év alatti gyerekeknek. A lépés illeszkedik az európai szigorodási hullámba, miközben Ausztrália már konkrét végrehajtási modelleket is tesztel.

A görög kormány nagyon közel van ahhoz, hogy korhatáros tilalmat vezessen be a közösségi médiában a 15 év alattiak számára / Fotó: PeopleImages

A Reuters értesülései szerint Görögország hamarosan bejelentheti, hogy megtiltja a közösségi média használatát a 15 év alatti gyermekek számára. A döntés még nem végleges, de a kormányzati forrás szerint Athén „nagyon közel” van a hivatalos bejelentéshez, ami újabb állomása lenne az európai online szigorításoknak.

A fiatalok mindenhol búcsút mondhatnak a közösségi médiának

A téma az elmúlt években fokozatosan került a politikai napirendre. A kormányok egyre erősebben hivatkoznak a mentális egészség romlására, az online zaklatásra, valamint a túlzott képernyőidő negatív hatásaira.

A görög terv ebbe a trendbe illeszkedik, és nem elszigetelt lépés: kedden Spanyolország is jelezte, hogy a közösségi médiát a 16 év alattiak számára tiltaná be. Madrid emellett egy külön törvényt is előkészít, amely személyes jogi felelősséget róna a platformok vezetőire a gyűlöletbeszéd kezeléséért.

Az európai megközelítés azonban egyelőre főként a korhatár kijelöléséről és a platformok felelősségének erősítéséről szól. A végrehajtás technikai részletei – például az életkor-ellenőrzés módja – sok országban még vitatottak.

Itt kerül elő gyakran Ausztrália példája, ahol a vita már egy lépéssel előrébb tart.

Ausztráliában az elmúlt években intenzív szakmai és politikai egyeztetések zajlottak arról, miként lehetne hatékonyan korlátozni a kiskorúak közösségimédia-használatát. A tervek között szerepelt

a szigorú életkor-ellenőrzés,

valamint az is, hogy a platformokat kötelezzék a fiatalkorúak kiszűrésére.

Bár országos, egységes tilalom még nem lépett hatályba, az ausztrál megközelítés abban különbözik az európaitól, hogy nagy hangsúlyt fektet a technikai végrehajtásra és a szolgáltatók konkrét kötelezettségeire.

Görögország várható döntése így nemcsak belpolitikai kérdés, hanem része egy szélesebb nemzetközi folyamatnak. Európa egyre inkább szabályozással válaszol a közösségi média hatásaira, miközben Ausztrália inkább a gyakorlati megoldások tesztelésében jár előrébb. A következő hónapokban az is eldőlhet, hogy az európai országok mennyire veszik át az ausztrál modellt – vagy saját, szigorúbb utat választanak a gyerekek online védelmében.