bevallás
2026
Magyar Péter
vagyonnyilatkozat

Kiderült, mennyi pénze van Magyar Péternek, nyilvánosságra hozták a vagyonnyilatkozatát: hirtelen feltűnt 20 millió forint a számláján

Nem volt rossz éve a Tisza Párt elnökének. Magyar Péter legfrissebb vagyonnyilatkozata immáron bárki számára elérhető.
Hecker Flórián
2026.02.01, 06:20
Frissítve: 2026.02.01, 06:56

Ahogy minden évben, úgy február 1-jén éjjel megjelentek az arra kötelezett közéleti szereplők 2026-os vagyonnyilatkozatai, így Magyar Péter saját bevalláson alapuló pénzügyi helyzete is ismert.

MAGYAR Péter Tisza
Magyar Péter: kiderült, mennyi pénze van, hirtelen feltűnt 20 millió forint / Fotó: Krizsán Csaba

A Telex emlékeztetett rá, hogy a Tisza Párt elnökének másodszor kellett vagyonnyilatkozatot tennie, mióta európai parlamenti képviselői mandátumot szerzett még 2024-ben.

Magyar Péter: kiderült, mennyi pénze van a Tisza elnökének

Fontos az elején leszögezni, hogy a 2026-os vagyonnyilatkozat a 2025. december 31-én fennálló vagyoni helyzetet tükrözi, vagyis az esetleges 2026-os januári gazdagodás már nincs benne. Az a jövő évi bevallásokból derülhet ki.

A Magyar Péter által megadott pénzügyi információkból az állapítható meg, hogy a Tisza párt elnökének nem volt rossz éve: a bankszámlája szépen gyarapodott, egyetlen év leforgása alatt 

a 10,5 millió (devizában és forintban) megtakarítás 31,7 millióra nőtt.

Ezen felül

  • van 61,9 milliója értékpapírokban, befektetési jegyekben és kötvényekben (ugyanez tavaly 62,9 milliót ért el),
  • 3 millió forintja áll készpénzben,
  • négy ingatlan szerepel nevén: két lakás (216 és 49 négyzetméter), valamint egy garázs a XII. kerületben, illetve egy balatonhenyei telek.
  • A 4iG részvénye viszont mostanra eltűnt.

Egyébként a Tisza Párt elnökének esete a 4iG papírjaival jól dokumentált a magyar sajtóban, részletesen erről itt írtunk. 

Visszatérve a 2026-os vagyonnyilatkozatára, Magyar Péter állítása szerint az EP-képviselőség mellett nincs más fizetős állása. Ez a Magyar Nemzet korábbi számítása szerint havonta nettó 5-6 millió forintra tehető. Ugyanakkor 100 százalékos tulajdonosa egy 2025-ban megszerzett LLM Zrt. nevű tanácsadó cégnek.

A mostani vagyonnyilatkozatából az is látszik, hogy az EP-képviselői mandátuma előtti években, milyen állásai voltak és mennyit pénzt, fizetést vett fel ezek után.

  1. 2022. áprilisa és 2024. márciusa között a Hodler Alapkezelő jogi igazgatójaként havonta bruttó 3 millió forintot kapott,
  2. a Diákhitel Központ igazgatójaként pedig 2019. júniusa és 2022. februárja között havi bruttó 3,5 milliót keresett,

de ezeken kívül is voltak más állami cégeknél (MÁV-csoport, Magyar Közút, stb.) pozíciói.

Az is olvasható a bevallásában, hogy 5,8 millióval tartozik magánszemélyeknek és feljegyzett egy 3,4 milliós hitelkártya-tartozást is.

