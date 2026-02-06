Teljesen váratlanul kihirdette a kormány, hogyan csinál szupervasutat a MÁV-ból: ekkora fejlesztés 30 éve nem volt – elárasztják az új vonatok Magyarországot

„Plusz 50 ezer vasúti ülőhely: mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, közel 90 darab új InterCity-kocsi!” – olvasható hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatójának Facebook-posztjában,

Erről szól az a most megjelent kormányhatározat, amivel újabb, minden eddiginél nagyobb lépést tettünk a MÁV-flotta megújítása felé. A most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozásai kérdéseit is tisztázták.

Ennek megfelelően a fenti járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint olyan lízingkonstrukcióra is építünk majd, amely a családi autó megvásárlása kapcsán mar már senki számára sem lehet ismeretlen megoldás Magyarországon.

Nagyon fontos, hogy a MÁV-csoport elővárosi és távolsági flottájának a kormányhatározattal lehetővé váló megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlánrészét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építjük.

A kormány döntése nagy lépés a járműbeszerzés folyamatában és hatalmas lépés a MÁV-csoport flottaépítésében: ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon!