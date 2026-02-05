Egy új figyelmeztető tábla jelent meg a romániai közutakon, amely az akaratlan roaming veszélyére hívja fel a szerb határ térségében autózók figyelmét – közölte csütörtökön az Adevarul hírportál. A határ térségében közlekedő autósok telefonja ugyanis automatikusan átállhat egy adott ponton jobb lefedettséggel rendelkező szerbiai mobilszolgáltató hálózatára, ami – főleg a mobil internet használata esetén – jelentős többletköltséget eredményezhet, anélkül, hogy az illető elhagyná Románia területét.

Észre sem vesszük és átáll a telefonunk a szerb hálózatra – ha látja a táblát, azonnal nézze a mobilját / Fotó: Drazen Zigic

A táblák arra hívják fel a sofőrök figyelmét, hogy ellenőrizzék telefonjuk roaming- és adatbeállításait – írta a hírportál. Az Arad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyei főutakért és autópályákért felelős temesvári regionális közútkezelő most a szerb határ térségében lévő Temes megyei Csanád (Cenad) és Nagyszentmiklós (Sannicolau Mare), Ermény (Gherman), Lacunás, Zsombolya (Jimbolia), Gyertyámos (Carpinis), Jánosföld (Iohanisfeld), Fény (Foeni), Kunszőllős (Lunga) , Óbesenyő (Dudestii Vechi) és Óbéba (Beba Veche) településeken átvezető főutakat látta el figyelmeztető táblákkal.

A szerb–román államhatár Krassó-Szörény megyei szakaszán már tavaly kihelyezték az akaratlan roamingra figyelmeztető táblákat.

A romániai közútkezelőket egy 2023-ban kihirdetett jogszabály kötelezi arra, hogy figyelmeztető táblákat helyezzenek ki azon települések bejáratánál, ahol a mobiltelefonok átválthatnak egy szomszédos ország szolgáltatójának hálózatára. Az elektronikus távközlésről szóló törvényt módosító rendelet azt is előírja, hogy az országos távközlési hatóságnak legalább háromévente – lefedettségi mérések vagy szimulációk alapján – közzé kell tennie azoknak a határ menti településeknek a listáját, ahol fennáll a lehetősége, hogy a telefon átvált a szomszédos országbeli szolgáltatóra.

Ez a jelenség nem csak a szerb–román határnál figyelhető meg, ezt Magyarországon is simán tapasztalhatjuk a határ menti településeken. Bár legtöbben Ausztria, Szlovénia és Horvátország felé hagyjuk el az országot, és az Európai Unión belül maradunk, az átállás így is van, hogy sok időt vesz igénybe. Telefontípustól és szolgáltatótól is függ, mennyi idő kell arra, hogy átálljon a telefon roamingra. Amennyiben tudjuk, hogy olyan országba utazunk, ami az EU-n kívül esik,

érdemes már induláskor kikapcsolni a roamingot, ezzel elkerüljük a felesleges fogyasztást.

Egyre többen használnak korlátlan mobilszolgáltatásokat kínáló tarifacsomagot, de az érintett fogyasztók mintegy felének valamilyen fix adatkeretes előfizetés is elég lenne – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) januári tanulmánya. A 2025-ben, egy több mint ezer fő bevonásával készült online kutatás szerint a lakossági számlás mobil-előfizetők mintegy fele korlátlan belföldi hanghívást, harmaduk pedig korlátlan mobilnetet használ, sokan azonban nem mérik fel, valóban szükségük van-e limit nélküli adatcsomagra.