Durva munkaerőhiány Kijevben: mindenki elmenekült vagy elvitték katonának – szó szerint nem működik a főváros

Egy álláskeresőre átlagosan 24 nyitott álláshely jut Ukrajnában – ez a munkaerőhiány legmagasabb szintje az orosz–ukrán háború kitörése óta. Erről a Build Portal számolt be az ukrán Állami Statisztikai Szolgálat adataira hivatkozva.

Durva munkaerőhiány Kijevben / Fotó: AFP

A Foglalkoztatási Állami Szolgálat legfrissebb adatai szerint különösen éles az egyensúlyhiány a főváros munkaerőpiacán: Kijevben az elérhető álláshelyek száma többszörösen meghaladja az aktívan munkát kereső munkanélküliekét.

A kialakult helyzet egyik fő oka a jelentős szakemberhiány a fizikai és mérnöki területeken. Hiány mutatkozik többek között az

eladókból,

járművezetőkből,

szakácsokból,

mérnökökből,

könyvelőkből,

orvosokból,

adminisztrátorokból,

villanyszerelőkből

és más szakképzett munkavállalókból.

A legkritikusabb a helyzet a kommunális vállalatoknál, ahol a munkaerőhiányt még az alkalmazkodási programok, valamint a diákok és nyugdíjasok munkavállalását lehetővé tevő intézkedések sem tudják enyhíteni.

A munkáltatók külön problémaként emelik ki a jelentkezők felkészültségét is. Sok esetben még akkor sem rendelkeznek megfelelő gyakorlati tudással a pályázók, ha jelentkeznek az állásokra, és gyors betanításuk sem mindig megoldható.

A fizikai szakmák – így különösen az építőipari dolgozók, az elektromos- és gázhegesztők, a lakatosok, a villanyszerelők és a gépjárművezetők – képzése jelentős idő- és erőforrás-ráfordítást igényel. Ezeket a szakmákat nem lehet néhány hét vagy akár néhány hónap alatt elsajátítani, ami tovább nehezíti az álláshelyek gyors betöltését.

A szakértők szerint a munkaerőpiaci aránytalanság közvetlenül a háború következménye:

a munkaképes lakosság jelentős része külföldre távozott vagy mozgósítás alá került, miközben sokan pályát is váltottak, ami tovább mélyítette a hiányt a hagyományos ágazatokban.

Ugyanakkor a szakemberek arra számítanak, hogy a gazdasági környezet fokozatos normalizálódásával a munkaerőpiaci helyzet is lassan kiegyensúlyozódhat.

