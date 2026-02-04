A II. világháború óta nem tett ilyet Németország: ezrével telepíti a katonáit az oroszoktól rettegő országba – egyenesen a határt fogják védeni

Németország jelentősen megnövelte litvániai katonai jelenlétét, hogy erősítse a NATO keleti szárnyát és elrettentse az esetleges orosz agressziót. A Bundeswehr lépése történelmi jelentőségű, hiszen ez Berlin első tartós külföldi csapattelepítése a második világháború óta.

Németország katonákkal árasztja el a Baltikumot, ezzel válaszolva az állítólagos orosz agresszióra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország közel kétezer főre növelte litvániai katonai kontingensét, látványosan erősítve a NATO keleti szárnyának védelmét. A német sajtó beszámolói szerint a Bundeswehr létszáma 500 főről mintegy 1800 katonára emelkedett, akik a tavaly áprilisban létrehozott 45. páncélosdandár, az úgynevezett „Litvánia” Brigád kötelékében szolgálnak.

A dandár különleges státusszal bír: ez Németország első állandó külföldi csapattelepítése a második világháború óta.

A TVP World értesülései alapján az egység létszáma 2027 végére eléri a 4800 főt, ami már teljes értékű harci dandárnak felel meg.

A német erők nemcsak létszámban, hanem szerepükben is előreléptek. A „Litvánia” Brigád átvette a NATO litvániai többnemzeti harccsoportjának parancsnokságát, amelyet a szövetség kifejezetten a balti államok és Lengyelország védelmére hozott létre. Ez a döntés tovább erősíti Németország vezető szerepét a térség biztonságában.

A katonák egy része az újonnan kialakított rűdninkai bázison állomásozik majd, amely a litván-fehérorosz határ közelében fekszik. A térség elhelyezkedése stratégiai szempontból kiemelten érzékeny. A megerősítésben két német alakulat vesz részt: a bajorországi Panzergrenadier 122-es zászlóalj és az Észak-Rajna-Vesztfáliából érkező 203-as páncéloszászlóalj.

A német hadsereg Oroszország ellen készülődik

A döntés hátterében egyértelműen az orosz-ukrán háború áll. 2022 óta a NATO-tagállamok fokozott figyelmet fordítanak keleti határaik védelmére, különösen a hibrid fenyegetések és a Fehéroroszország felől érkező nyomás erősödése miatt.

A Baltikum sebezhetősége régóta ismert. Különösen kritikus pont az úgynevezett Suwałli-folyosó, az a mindössze 65 kilométeres szárazföldi sáv, amely Litvániát, Lettországot és Észtországot köti össze Lengyelországgal. A területet nyugatról az orosz Kalinyingrádi exklávé, keletről Fehéroroszország szorítja közre, így egy esetleges fegyveres konfliktusban fennállna a veszélye annak, hogy a balti NATO-tagállamok elszakadnak a szövetség többi részétől.