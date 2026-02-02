Deviza
EUR/HUF377,93 -0,57% USD/HUF319,8 -0,9% GBP/HUF435,35 -0,22% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,63 -0,34% RON/HUF74,23 -0,53% CZK/HUF15,61 -0,35% EUR/HUF377,93 -0,57% USD/HUF319,8 -0,9% GBP/HUF435,35 -0,22% CHF/HUF412,37 -0,62% PLN/HUF89,63 -0,34% RON/HUF74,23 -0,53% CZK/HUF15,61 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 700,95 -0,09% MTELEKOM1 966 -0,51% MOL3 948 -0,81% OTP40 330 -0,07% RICHTER11 480 +1,31% OPUS547 -0,37% ANY7 740 +1,29% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 500 +2,55% BUMIX10 139,77 -0,99% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 689,53 +0,51% BUX129 700,95 -0,09% MTELEKOM1 966 -0,51% MOL3 948 -0,81% OTP40 330 -0,07% RICHTER11 480 +1,31% OPUS547 -0,37% ANY7 740 +1,29% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 500 +2,55% BUMIX10 139,77 -0,99% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 689,53 +0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíjas,Close-up,Of,An,Elderly,Woman's,Hand,Holding,A,Hungarian,20000
megszorítások
Mihályi Péter
nyugdíj

Videón a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről tett vállalhatatlan kijelentések – erről beszéltek a Tisza-közeli konferencián

Aktuálpolitikai témák is előkerültek a Republikon konferenciáján. Mihályi Péter közgazdász erős kritikával illette a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat.
VG
2026.02.02., 16:40
Fotó: Shutterstock

Erős kijelentések hangzottak el a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban a Republikon konferenciáján. Az Origo tudósítása szerint a rendezvényen felszólaló Mihályi Péter közgazdász nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíjnak nincs elvi alapja, ezért azokat meg kell szüntetni.

nyugdíjas,Close-up,Of,An,Elderly,Woman's,Hand,Holding,A,Hungarian,20000
A közgazdász erős kritikával illette a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat / Fotó: Shutterstock

„Függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják – egyébként okkal mondják, hogy nekik speciel jó lenne. Persze, de ettől még egy felelős kormánynak, aminek egyébként is nagyon korlátozottak lesznek a mozgáslehetőségei, nagyon sok mindenre kell itt még pénzt költeni, tehát ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy, nem mehet. Nincs olyan kormány, amelyik ezt csinálja. Tehát itt bizonyos értelemben korrigálni kell. Nem feltétlenül költségvetési szempontból. De a 13. havi nyugdíj az egy tétel, a 14. havi nyugdíj egy tétel, de el kell törölni. A társadalommal meg kell próbálni megértetni az igazságot. Mert a közvélemény is pontosan tudja, hogy semmi elvi alapja nincs még az állami rendszerben sem a 13. és a 14. havi nyugdíjnak” – fejtette ki Mihályi Péter. Hozzátette, hogy nem érdemes megvárni, amíg elinflálódik, most kell meglépni.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet a videóval, hogy ezúttal „kimondták azt, amit a baloldal eddig csak kerülgetett. A konferencián egyértelművé vált, hogy a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne”.

A nyugdíjrendszer mellett az adórendszer is téma

Az elmúlt hónapokban sok szó esett a hírekben a Tisza Párthoz kötött, hatszáz oldalas megszorítócsomagról. A párt következetesen tagadja, hogy köze lenne az irathoz, amely adóemeléseket, kedvezmények megvágását és a nyugdíjrendszer átalakítását vetíti előre.

A Magyar Nemzet szerint azonban a Tisza politikusainak és a párt környékén dolgozó szakértőknek a megszólalásai rendre visszaköszönnek a dokumentumból.

Az adózás kérdésében például több tiszás szereplő is nyíltan a progresszív, többkulcsos rendszer mellett érvelt. Például az etyeki fórumon hangzott el, hogy a jelenlegi egykulcsos szja helyett igazságosabb lenne a magasabb jövedelmeket nagyobb arányban megadóztatni – írta a lap. Hozzátették, hogy a probléma nem is az álláspont volt, hanem az, ami ezután következett: a párt vezető politikusai közölték, erről a választásig nem lehet beszélni.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Karácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra és Vitézy Dávid egyszerre borultak ki Karácsony Gergelyre: vészhelyzet van Budapesten, azonnal válságstáb kell – sokkoló videók a fővárosi utakról

Rendkívüli helyzet alakult ki Budapesten.
5 perc
miniszterelnök

Epstein miatt az Európa Tanács volt főtitkára ellen nyomoznak, miniszterelnök is volt a gazdag Nyugaton

Az Epstein-aktákban feltárt információk indokolták, amelyek most a skandináv politikai elitig vezettek.
3 perc
rádióinterjú

Orbán Viktor elárulta, valójában mire képes a magyar gazdaság: teljes átállás jön, óriási a tét

Ötszázalékos növekedéssel számolhat a magyar gazdaság idén, ami az orosz–ukrán háború által okozott nehézségek ellenére képes kitermelni a 11 százalékos minimálbér-emelést, segíti a fiatalokat az otthonteremtésben, támogatja az édesanyákat komoly adókedvezmények formájában.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu