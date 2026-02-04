Orbán Viktor kifakadt: "Az nem járja, hogy a gazda ötven forintot kap a krumpliért és viszontlátja a boltban háromszázért"

A miniszterelnök hétfőn Csongrád-Csanád vármegyében járt, Mórahalmon és Mártélyon folytatott tárgyalásokat polgármesterekkel, országgyűlési képviselővel, valamint helyi gazdákkal és vállalkozókkal, emellett aktivista fórumot is tartott. A látogatás során a kampány mellett országos és nemzetközi kérdésekről is beszélt a Délmagyarnak.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a hídépítés nemzetstratégiai kérdés, a kormány minden ciklusban fejlesztette az átkelők hálózatát, és Lázár János ígérete szerint a tervezett beruházások meg is valósulnak. Az online gyűlöletkeltés kapcsán elmondta: a digitális tér szabályozása nehéz, mert a szólásszabadságot érinti, ugyanakkor vannak határok, amelyeket nem szabad átlépni, ezért szabályokra szükség lesz.

A társadalmi békességről szólva különbséget tett a béke és a békesség között: utóbbi belső állapot, amely a családokban gyökerezik, és innen terjedhet ki a társadalomra. A közelmúlt politikai feszültségei miatt a választási időszakban különösen fontosnak nevezte a nyugalmat és a higgadtságot.

Szeged és a kormány kapcsolatáról Orbán Viktor úgy fogalmazott: bár világnézeti különbségek vannak, a gyűlölködés hiánya lehetővé tette az együttműködést, amelyből egyetemi fejlesztések és nagyberuházások születtek. Hódmezővásárhely esetében viszont szerinte a városvezetés hozzáállása akadályozza a hasonló együttműködést.

A fiatalok megszólításáról szólva azt mondta: a valódi lázadás ma Brüsszellel szemben értelmezhető, mert szerinte a fiatalok jövőjét nem a magyar kormány, hanem az uniós vezetés veszélyezteti. Úgy véli, a választás tétje az, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból.

A migrációval kapcsolatban megerősítette: a kormány a napi egymillió eurós büntetés ellenére is kitart a határvédelem mellett, és ellenáll a migrációs paktumnak. A helyi gazdákkal folytatott egyeztetéseken a vízgazdálkodás és a terményértékesítés igazságosabbá tétele került előtérbe.

A közvélemény-kutatásokat inkább politikai játéknak nevezte, szerinte az igazi döntés április 12-én születik meg. A háborúról kijelentette: a béke kulcsa Brüsszelben van, és Magyarország érdeke a mielőbbi lezárás. Külpolitikáját nem egyetlen szövetségesre épülő stratégiaként, hanem kiegyensúlyozott, többirányú kapcsolatrendszerként jellemezte.