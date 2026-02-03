A kormányfő kedden azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan.”

Orbán Viktor fontos időpontot jelentett be – itt lehet nézni az évértékelő beszédet / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Később Orbán Viktor közölte, hogy

az idei évértékelőt február 14-én, 11 órakor lesz megtartva.

Az eseményt élőben a Facebookon is lehet követni. A kormányfő tavaly szintén februárban tartotta meg az évértékelő beszédét.

Orbán Viktor 2025-ben azt mondta, hogy az amerikai együttműködéssel átvilágítják az itthoni, külföldről finanszírozott szervezeteket, lezárják a Soros-hálózat pénzcsapjait, és létrehozzák a „magyar Magnitszkij-törvényt”.

Gazdasági téren meghirdette a 100 új gyár programot, az infláció megfékezésére pedig árstopokat és haszonkorlátozást is kilátásba helyezett.

Szociális intézkedésként

az év második felétől áfa-visszatérítést ígért a nyugdíjasoknak bizonyos élelmiszerekre,

április 1-jétől 5 százalékos lakáshitel-kamatplafont vezettek be,

valamint adómentessé tették a csedet, a gyedet, és a két- és háromgyermekes édesanyák jövedelmét.

A miniszterelnök akkor megerősítette: marad a tizenharmadik havi nyugdíj, a rezsicsökkentés, alkotmányos védelmet kap a készpénzhasználat, és a kistelepülések jogot kapnak a beköltözések korlátozására.