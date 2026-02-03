Deviza
évértékelő
Orbán Viktor
kormányfő

Orbán Viktor fontos időpontot jelentett be – itt lehet nézni az évértékelő beszédet

2026.02.03, 11:16
Frissítve: 2026.02.03, 11:31

A kormányfő kedden azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan.”

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor fontos időpontot jelentett be –  itt lehet nézni az évértékelő beszédet / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Később Orbán Viktor közölte, hogy 

az idei évértékelőt február 14-én, 11 órakor lesz megtartva.

Az eseményt élőben a Facebookon is lehet követni.  A kormányfő tavaly szintén februárban tartotta meg az évértékelő beszédét. 

Orbán Viktor 2025-ben azt mondta, hogy az amerikai együttműködéssel átvilágítják az itthoni, külföldről finanszírozott szervezeteket, lezárják a Soros-hálózat pénzcsapjait, és létrehozzák a „magyar Magnitszkij-törvényt”. 

Gazdasági téren meghirdette a 100 új gyár programot, az infláció megfékezésére pedig árstopokat és haszonkorlátozást is kilátásba helyezett.

Szociális intézkedésként 

  • az év második felétől áfa-visszatérítést ígért a nyugdíjasoknak bizonyos élelmiszerekre, 
  • április 1-jétől 5 százalékos lakáshitel-kamatplafont vezettek be, 
  • valamint adómentessé tették a csedet, a gyedet, és a két- és háromgyermekes édesanyák jövedelmét.

 A miniszterelnök akkor megerősítette: marad a tizenharmadik havi nyugdíj, a rezsicsökkentés, alkotmányos védelmet kap a készpénzhasználat, és a kistelepülések jogot kapnak a beköltözések korlátozására.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
