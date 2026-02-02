Orbán Viktor bombahíreket jelentett be kora reggel: ez vár a magyarokra februárban
Orbán Viktor miniszterelnök egy friss Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a kormány több jelentős intézkedést is bevezetett vagy ütemezett 2026 februárjára, amelyek a családokat, a minimálbéren dolgozókat és a nyugdíjasokat érintik.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: a tervezett lépéseket végrehajtották, és februárban több kedvezményes kifizetés érkezik a magyar háztartásokhoz. Ezek között említette:
- a minimálbér 11 százalékos emelését,
- a nyugdíjasok számára a 13. havi nyugdíj teljes összegét, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét,
- a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák bérének adómentesítését (első alkalommal),
- valamint a családi adókedvezmény megduplázását.
A politikus hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések a kormányzati politika eredményei, és a további fenntartásukhoz – a miniszterelnök szerint – az kell, hogy az ország ne küldjön pénzt Ukrajnába, és ezt a hozzáállást meg is őrizze.
Ennyivel nő a miniálbér
Január 1-jétől 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra nőtt, a kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek egyhangú megállapodásának eredményeként.
Az emelés által a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez.
A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.
Ebben a régióban a legjobb és a legrosszabb a fizetés Magyarországon: hatalmas a különbség a munkások órabére között
Jelentősen lassult a bérnövekedés üteme a fizikai dolgozók körében 2025-ben. Bár az átlagos bruttó órabér tovább emelkedett, a korábbi két számjegyű növekedés már a múlté. A munkások órabére tovább nőtt, de a dinamika érezhetően mérséklődött.