Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe biztosan belesápad: „A Shell? Az egy népnyúzó intézmény”

„A mi nemzedékünknek az a dolga, hogy nemet mondjunk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborún” – erről is beszélt Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén szombaton Hatvanban. A magyar miniszterelnök előadása során egy ponton azonban szokatlanul direkt módon fogalmazott meg kritikát, amiről érdemes külön is beszámolni.

Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe belesápad / Fotó: Feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

A kormányfő azt kezdte el részletezni, hogy a Tisza

a Shellből,

a londoni lobbistákból,

meg az Erste Bank éléről

ide ernyőztetett miniszterekkel

a büdös életben nem fog tudni, még ha akarna sem – de nem is akar –, nemet mondani Brüsszelnek, nem tud nemet mondani a háborúra.

Csak mi tudunk, mert Magyarországon a Fidesz a biztos választás – jelentette ki Orbán Viktor.

De nem ez volt az egyetlen üzenete a Shell felé. Amikor a nemzeti petíciót hozta szóba, arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek nemet mondhatnak arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

Csakhogy a rezsicsökkentésért valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek, illetve a bankoktól a bankadóval elvont pénzeket osztják szét rezsicsökkentésre vagy családtámogatásra.

Szerinte minden olyan embert távolt kell tartani a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a családok rezsikiadását kétszeresére-háromszorosára-négyszeresére. Nem is hagyott kétséget arról, kire gondolt.

Beküldtek egy embert a Shelltől, aki azzal reklámozza magát, hogy micsoda nagyszerű menedzser. A Shell egy népnyúzó intézmény

– fogalmazott. Kifejtette, hogy mikor felugrott az energia ára, a Shell több mint megduplázta a profitját. „Ezt az európai emberektől vette el” – jegyezte meg.

„Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azzal vált nyereségessé, mert elvették a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan vállalatoknak, mint ahonnan ő jött, az adóját, amiből a rezsicsökkentést finanszírozzák, megszünteti és az oroszokat rögtön kinyomja a piacról” – sorolta.