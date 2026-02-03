Orbán Viktor leleplezte, mi történt Zágrábban: súlyos lépések készülnek Magyarország ellen – "Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől"

„Prés alatt a Tisza. A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni” – írta kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette véleményét a néppárt legutóbbi ülésével kapcsolatban / Fotó: Manfred Weber Facebook-oldala

„Abból sem csináltak titkot, hogy a terv útjában áll a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány. Ezért kell nekik a Tisza. Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak. Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől. Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények. Áprilisban meg kell fékeznünk őket! Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon! Addig pedig arra kérem minden honfitársunkat, hogy ne üljön fel a tiszás provokátoroknak. Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így” – írta posztjában a kormányfő.

Erre utalhatott Orbán Viktor

Január utolsó hétvégéjén Zágrábban gyűltek össze a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt vezetői, ahol egy zártkörű megbeszélést tartottak. Az eseményen ott volt Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, valamint Manfred Weber az EPP vezetője is – számolt be róla a Mandiner.

A két napos tárgyalásokat követően Weber tartott egy sajtótájékoztatót, amelyben egyértelművé tette, hogy a hétvégi zágrábi a tárgyaláson arról döntöttek, hogy Ukrajna támogatása továbbra is az egyik legfontosabb prioritás. Elmondása szerint arról is döntés született, az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani, és ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, amely gyakorlatilag a nemzetek vétójogának megszüntetését jelentené.

„A kérdés az volt, hogy az EU készen áll-e erre a történelmi pillanatra. A vita eredményeként az Európai Néppárt a Lisszaboni Szerződés megfelelőbb végrehajtásán fog dolgozni. Az egyik ötlet például az, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazásának lehetőségeit az EU döntéshozatali folyamatában” – mondta a sajtótájékoztatón Manfred Weber.