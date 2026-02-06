Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből csütörtökön újabb részleteket tettek közzé.„

Szergej Lavrov: Oroszország kész arra, hogy Ukrajnára semleges és jóindulatú országként tekintsen / Fotó: AFP

„Ukrajnának barátságos országnak kell lennie. Nem feltétlenül velünk szövetségesnek, de semlegesnek és jóindulatú országnak” – mondta az orosz diplomácia vezetője. Lavrov szerint ez nemcsak az Ukrajnához tartozó területen lakók jogainak tiszteletben tartását jelenti, hanem a civilizáció vívmányaihoz, a fűtéshez, az élelmiszerhez és a vízhez való hozzáférésük, valamint alapvető emberi jogaik tiszteletben tartását is, beleértve a nyelvhasználatot, az oktatást és a vallásgyakorlást.

„Még egyszer hangsúlyozom, hogy abban az Ukrajnában, amely majd aláírja a megállapodásokat, nem szabad megsérteni a nemzetközi jog normáit és az ország alkotmányának normáit, amelyek garantálják a nemzeti kisebbségek jogait” – jelentette ki a miniszter.

Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország soha nem kezdett el elsőként energetikai objektumokat támadni. Szerinte éppenséggel az ukránok kezdtek el elsőként támadni energetikai és más polgári létesítményeket, beleértve lakóházakat, üzleteket, kórházakat. Egy évvel ezelőtt felrobbantottak egy személyvonatot is, amelynek semmi köze nem volt a hadsereghez.

Amerika és Oroszország már megállapodott

A tárcavezető kijelentette, hogy amennyiben Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok nyilvánosságra hozta volna az alaszkai Anchorage-ban tartott orosz-amerikai csúcstalálkozó eredményét, minden elég gyorsan elvezetett volna az orosz-ukrán háború lezárását célzó békemegállapodás kidolgozásához.

„Ha bejelentettük volna az anchorage-i eredményeket, biztos vagyok benne, hogy mindez elég gyorsan a békemegállapodás kidolgozásának folyamatához vezetett volna. De mi elfogadtuk az Egyesült Államok javaslatát, Európa pedig azonnal Washingtonba sietett és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel elkezdték átdolgozni az Egyesült Államok kezdeményezését, amelyet már jóváhagyott Vlagyimir Putyin orosz elnök. És máig is azon vannak, hogy átdolgozzák. Amikor amerikai kollégáink tárgyalni akarnak velünk, érzékelhető, hogy további engedményeket akarnak tőlünk” – tette hozzá.