Megállította a bíróság a Pázmány Campus építését – gyors döntésre kényszerül Lázár minisztériuma
Azonnali jogvédelmet rendelt el a Fővárosi Törvényszék a Pázmány Campus építési engedélyével szemben – olvasható Józsefváros oldalán.
Lázár János korábban több beruházásról is beszélt az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának az ülésén, a meghallgatásán a Budapesten megépülő Pázmány Campusról is kérdezték.
Az építési és közlekedési miniszter akkor úgy fogalmazott: várható volt, hogy a VIII. kerület – ahogyan a Magyar Rádió épületének bontását is – bíróságon támadja meg az építési engedélyt.
Szerintem azt is el fogják bukni. Sok értelme nincs ennek a kerület szempontjából
– jelentette ki.
Most úgy tűnik, hogy a bíróság mégis az önkormányzatnak adott igazat. A friss döntés halasztó hatályú, vagyis az engedélyköteles építési munkák a per lezárásáig nem kezdhetők meg és nem folytathatók.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedéllyel szemben keresetet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat, a Szentkirályi utca 29–31. szám alatti társasház, valamint a Fővárosi Önkormányzat.
A józsefvárosi önkormányzat keresetében az építési engedély jogszerűségét vitatta, és arra hivatkozott, hogy az engedély alapján meginduló munkálatok – különösen műemléki épületek esetében – visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. Ennek megelőzésére kérték az azonnali jogvédelmet.
A bíróság indokolása szerint műemlékeknél a bontási és átalakítási munkák olyan mértékű változásokat okozhatnak, amelyek később nem állíthatók teljes körűen helyre.
A végzés kiemeli, hogy az építési engedély a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotát érintő bontási és átalakítási munkákat is tartalmaz, amelyek esetében indokolt a jelenlegi állapot megőrzése a per befejezéséig.
A bíróság mérlegelése során további kockázati tényezőket is figyelembe vett, így
- a metróvédelmi zónát érintő alapozási kérdéseket,
- a sűrűn beépített városi környezetben jelentkező tűzvédelmi kockázatokat,
- a környéken élőket érintő zajterhelést,
- valamint az élet- és vagyonbiztonság szempontjait.
Már a kezdetekkor vita alakult ki a beruházás körül.
A katolikus egyház döntött úgy, hogy a belvárosban, mintegy 17 ezer négyzetméteren építteti meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új, 50 ezer négyzetméternyi épületegyüttesét, és átköltözteti az évek óta üresen álló piliscsabai campusát.
„A katolikus egyház ajánlatunkkal ellentétben ragaszkodott ahhoz, hogy a beruházás itt valósuljon meg” – mondta el Lázár János a bizottsági meghallgatásán.
Ehhez le kellett bontani a Magyar Rádió egykori épületét, az építési és a bontási munkálatok pedig hatással lehetnek a lakók otthonaira is, ezért az állam felajánlotta a környékbelieknek, hogy megvásárolja az érintett lakásokat.
Az orrunk előtt nő ki az egyetemi negyed
Az építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert a Palotanegyedtől a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetig az Üllői út mentén kialakul egy egyetemi negyed. Itt található
- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
- a Károli Gáspár Református Egyetem,
- a Semmelweis Egyetem
- és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.
Lázár János kifejtette, hogy több tízezer diák tanul ezekben az intézményekben, ennek a formálódó negyednek pedig a szerves része lesz majd az új campus.
A Pázmány Campus teljesen felforgathatja az ingatlanpiacot
„Ha elszenvedik ezt a kárt, akkor részben megérdemlik a kártalanítást – azzal együtt, hogy minden lakás ára legalább az ötszörösére fog fölmenni.”
Ez lesz Magyarország legdrágább környéke. Előre látható, hogy aki most adja el a lakását, az hibát követ el
– jelentette ki.
Lázár János állította, hogy bár a Szentkirályi utca másik oldalán 25 méterre lesz az építkezés, de „aki kibírja ezt a két évet”, azzal szembesülhet, hogy a környékbeli utcák – amelyek közvetlenül érintkeznek a fejlesztési területtel – a legdrágábbak lesznek az ingatlanpiacon.
A mostani végzés ideiglenes intézkedésnek minősül, nem jelenti a per érdemi lezárását. Ha a bíróság a későbbiekben jogszerűnek találja az építési engedélyt, a beruházás megkezdhető.
A döntés ellen a közléstől számított nyolc napon belül fellebbezés nyújtható be a Fővárosi Ítélőtáblához.