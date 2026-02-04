Deviza
Józsefvárosi Önkormányzat
Pázmány Campus
Lázár János

Megállította a bíróság a Pázmány Campus építését – gyors döntésre kényszerül Lázár minisztériuma

Hiába számított rá Lázár János, hogy a VIII. kerület elbukja a pert, a Fővárosi Törvényszék az önkormányzatnak adott igazat. Az azonnali jogvédelem elrendelésével egyelőre megállította a Pázmány Campus építését.
Szirmák Erik
2026.02.04., 12:16

Azonnali jogvédelmet rendelt el a Fővárosi Törvényszék a Pázmány Campus építési engedélyével szemben – olvasható Józsefváros oldalán.

Pázmány Campus
Megállította a bíróság a Pázmány Campus építését – gyors döntésre kényszerül Lázár minisztériuma / Fotó: Pázmány Campus

Lázár János korábban több beruházásról is beszélt az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának az ülésén, a meghallgatásán a Budapesten megépülő Pázmány Campusról is kérdezték. 

Az építési és közlekedési miniszter akkor úgy fogalmazott: várható volt, hogy a VIII. kerület – ahogyan a Magyar Rádió épületének bontását is – bíróságon támadja meg az építési engedélyt. 

Szerintem azt is el fogják bukni. Sok értelme nincs ennek a kerület szempontjából

– jelentette ki.

Most úgy tűnik, hogy a bíróság mégis az önkormányzatnak adott igazat. A friss döntés halasztó hatályú, vagyis az engedélyköteles építési munkák a per lezárásáig nem kezdhetők meg és nem folytathatók.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kiadott építési engedéllyel szemben keresetet nyújtott be a Józsefvárosi Önkormányzat, a Szentkirályi utca 29–31. szám alatti társasház, valamint a Fővárosi Önkormányzat.

A józsefvárosi önkormányzat keresetében az építési engedély jogszerűségét vitatta, és arra hivatkozott, hogy az engedély alapján meginduló munkálatok – különösen műemléki épületek esetében – visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. Ennek megelőzésére kérték az azonnali jogvédelmet.

A bíróság indokolása szerint műemlékeknél a bontási és átalakítási munkák olyan mértékű változásokat okozhatnak, amelyek később nem állíthatók teljes körűen helyre. 

A végzés kiemeli, hogy az építési engedély a nemzeti emléknek minősülő Eszterházy- és Károlyi-palotát érintő bontási és átalakítási munkákat is tartalmaz, amelyek esetében indokolt a jelenlegi állapot megőrzése a per befejezéséig.

A bíróság mérlegelése során további kockázati tényezőket is figyelembe vett, így 

  • a metróvédelmi zónát érintő alapozási kérdéseket, 
  • a sűrűn beépített városi környezetben jelentkező tűzvédelmi kockázatokat, 
  • a környéken élőket érintő zajterhelést, 
  • valamint az élet- és vagyonbiztonság szempontjait.

Már a kezdetekkor vita alakult ki a beruházás körül. 

A katolikus egyház döntött úgy, hogy a belvárosban, mintegy 17 ezer négyzetméteren építteti meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új, 50 ezer négyzetméternyi épületegyüttesét, és átköltözteti az évek óta üresen álló piliscsabai campusát. 

„A katolikus egyház ajánlatunkkal ellentétben ragaszkodott ahhoz, hogy a beruházás itt valósuljon meg” – mondta el Lázár János a bizottsági meghallgatásán.

Ehhez le kellett bontani a Magyar Rádió egykori épületét, az építési és a bontási munkálatok pedig hatással lehetnek a lakók otthonaira is, ezért az állam felajánlotta a környékbelieknek, hogy megvásárolja az érintett lakásokat.

Az orrunk előtt nő ki az egyetemi negyed

Az építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a területhez, mert a Palotanegyedtől a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetig az Üllői út mentén kialakul egy egyetemi negyed. Itt található 

  • a Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
  • a Károli Gáspár Református Egyetem,
  • a Semmelweis Egyetem
  • és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.

Lázár János kifejtette, hogy több tízezer diák tanul ezekben az intézményekben, ennek a formálódó negyednek pedig a szerves része lesz majd az új campus.

A Pázmány Campus teljesen felforgathatja az ingatlanpiacot

„Ha elszenvedik ezt a kárt, akkor részben megérdemlik a kártalanítást – azzal együtt, hogy minden lakás ára legalább az ötszörösére fog fölmenni.”

Ez lesz Magyarország legdrágább környéke. Előre látható, hogy aki most adja el a lakását, az hibát követ el

– jelentette ki.

Lázár János állította, hogy bár a Szentkirályi utca másik oldalán 25 méterre lesz az építkezés, de „aki kibírja ezt a két évet”, azzal szembesülhet, hogy a környékbeli utcák – amelyek közvetlenül érintkeznek a fejlesztési területtel – a legdrágábbak lesznek az ingatlanpiacon. 

A mostani végzés ideiglenes intézkedésnek minősül, nem jelenti a per érdemi lezárását. Ha a bíróság a későbbiekben jogszerűnek találja az építési engedélyt, a beruházás megkezdhető. 

A döntés ellen a közléstől számított nyolc napon belül fellebbezés nyújtható be a Fővárosi Ítélőtáblához.

