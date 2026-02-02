Deviza
energiaárak
rezsi
rendszerhasználati díj

Megelégelte az államtitkár, kipakolt a rendszerhasználati díjról: "Ne hagyjuk, hogy átverjék a magyarokat"

Több részletet is közölt az energiaárak kapcsán Steiner Attila. Az államtitkár a rendszerhasználati díjak kapcsán akart tiszta vizet önteni a pohárba.
VG
2026.02.02, 21:05
Frissítve: 2026.02.02, 21:17

Ismét egy újabb átverés terjed arról, hogy drasztikusan csökkenteni fogják a rendszerhasználati díjakat – írta hétfő esti Facebook-bejegyzésében a Tisza Pártnak tulajdonított egyik elképzelés kapcsán Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár.

rendszerhasználati díj, energia, ár
Több részletet is megosztott a rendszerhasználati díjakról az államtitkár / Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Kifejtette, hogy a rendszerhasználati díjakat a nagy vezetékes energetikai infrastruktúrák működéséért és fejlesztéséért fizetjük. Ezek azok a kritikus hálózatok, amelyeket a szocialisták nagyrészt privatizáltak és a nemzeti kormány nagy erőfeszítések révén szerezte vissza. A gerinchálózatokat képező átviteli villany- és gázhálózatok mind magyar kézben vannak, a lakosságot kiszolgáló elosztóhálózatokat pedig az MVM, az Opus és az E-On tulajdonolja.

Ezt kell tudni a rendszerhasználati díjakról

Steiner Attila több fontos dologra is felhívta a figyelmet:

  1. „A rendszerhasználati díjakat nem a kormány, hanem a kormánytól független és az Országgyűlés által közvetlenül felügyelt önálló szabályozó szerv, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozás Hivatal állapítja meg. És ez nem véletlenül van így – mindezt az uniós irányelvek írják elő.
  2. A rendszerhasználati díjaknak az uniós jog értelmében tükrözniük kell a felmerült költségeket. Ezek várhatóan nem fognak csökkenni maguktól drasztikusan, különösen úgy, hogy az áramhálózatunk csúcsterhelése egy év alatt 5 százalékkal nőtt, vagyis rengeteg új beruházásra van szükség.
  3. A lakossági végfogyasztói energiaár egyik alkotóeleme a rendszerhasználati díj, azonban az összes alkotóelem együttes összegére érvényes a rezsicsökkentés, amelynek köszönhetően nálunk vannak az Európai Unióban a legalacsonyabb árak.
  4. Az uniós forrásokat nem lehet felhasználni a rendszerhasználati díjak csökkentésére, nemzeti költségvetési forrásokat csak korlátozottan, az állami támogatási szabályok betartása mellett. Az uniós forrásokat új beruházásokra fel lehet használni, de megjegyzem, ezek pénzek most is érkeznek és a mostani kormány is teszi, ebben semmi nóvum nincs a Tisza részéről.”

Steiner szerint ha a rendszerhasználati díjak drasztikus csökkentését meglépné kormányra kerülése esetén meglépné a legnagyobb ellenzéki párt, akkor az uniós joggal mennének szembe, amely hatására Brüsszel blokkolhatja az uniós források hazahozatalát, amely egyébként a Tisza egyik fő célkitűzése.

Így alalkultak az energiaárak Közép-Európában

Tóth Máté energiajogász decemberi Facebook-bejegyzésében régiós körképet közölt a novemberi gázárakról meg a villanyról a lakossági átlagfogyasztásig. Ez alapján:

  • Budapesten: 2,5 eurocent a gáz, 9 a villany.
  • Bukarest: 6,1 eurocent a gáz, 27 a villany.
  • Pozsony: 6,3 eurocent gáz, 19 a villany.
  • Prága: 10,3 eurocent gáz, 35 a villany.
  • Bécs: 12,3 eurocent gáz, 35 a villany.
