Szja-bevallás 2026: figyelmeztetést küldött ki a NAV, már ma letelik egy fontos határidő – a tervezetek dátuma is megvan

A NAV idén 5,5 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetőek. Február 2-a fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni őket.
VG
2026.02.02, 07:20
Frissítve: 2026.02.02, 07:20

A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

_IMG_5766 Szja-bevallás 2026: figyelmeztetést küldött ki a NAV, már ma letelik egy fontos határidő – a tervezetek dátuma is megvan
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is.  De nemcsak a magánszemélyek, a NAV is vár néhány adatot az előző évről. Most először – 2026. február 2-ig – kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról.

Erre szolgál a KLAKTAM jelű adatszolgáltatás, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető. A háziorvosoknak, szakorvosoknak a 2025-ben kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szintén február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben az ONYA-ban tölthető ki, de az ÁNYK-ban is benyújtható, kizárólag elektronikusan.

Ami idén sem változott: a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az eSZJA portálon a legegyszerűbb az szja-bevallás, hiszen a NAV által készített bevallási tervezet itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést.

A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással. A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

Új bevallást kér a NAV a lakhatási támogatásokról, február 2. a határidő – aki elmulasztja, nem ússza meg
Február 2-ig várja az adóhatóság a lakhatási támogatások adatait. A NAV felhívta a figyelmet, hogy az adatszolgáltatási határidő elmulasztása jogkövetkezményeket vonhat maga után.

