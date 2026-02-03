Deviza
EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,18 -0,05% RON/HUF74,68 -0,09% CZK/HUF15,66 -0,05% EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,18 -0,05% RON/HUF74,68 -0,09% CZK/HUF15,66 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 553,72 +1,68% MTELEKOM2 065 +1,21% MOL3 952 +2,43% OTP41 100 +1,7% RICHTER11 030 +1,36% OPUS551 +0,36% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 177,86 +0,34% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 711,31 +1,68% BUX130 553,72 +1,68% MTELEKOM2 065 +1,21% MOL3 952 +2,43% OTP41 100 +1,7% RICHTER11 030 +1,36% OPUS551 +0,36% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 177,86 +0,34% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 711,31 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Péter
Tisza Párt
Tisza-csomag
Bajnai-csomag
Bajnai Gordon

Régi recept új köntösben: többek szerint különösen ismerős a Tisza gazdasági csomagja – mintha ezt 2009-ben láttuk már volna

Új részleteket tárt fel a Tisza Párt gazdasági programjáról az Ellenpont, amely szerint a korábban kiszivárgott, több mint 600 oldalas dokumentum hiteles. A lap értelmezése alapján a Tisza-csomag több ponton is megszorításokat tartalmaz, és számos elemében emlékeztet a 2009–2010-es Bajnai-csomagra.
VG
2026.02.03, 10:07
Frissítve: 2026.02.03, 10:38

A Tisza Párt körül kialakult gazdaságpolitikai vita új szakaszba lépett, miután beszámolók szerint megerősítették az Indexen korábban kiszivárgott, több mint 600 oldalas gazdasági program hitelességét. A dokumentumot a Tisza Párt korábban következetesen vitatta, ugyanakkor az Ellenpont beszámolója szerint Csercsa Balázs, a párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője nyilvánosan megerősítette, hogy a program valóban létezik, és annak tartalmáról a párton belül is tudtak.

Régi recept új köntösben: többek szerint különösen ismerős a Tisza-csomag – mintha ezt 2009-ben láttuk már volna
Régi recept új köntösben: többek szerint különösen ismerős a Tisza-csomag – mintha ezt 2009-ben láttuk már volna / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Ellenpont értelmezése szerint Csercsa Balázs nyilatkozata nemcsak a dokumentum eredetiségét támasztja alá, hanem azt is, hogy a gazdasági konvergenciaprogramként emlegetett csomag mögött európai uniós elvárások húzódnak meg. A volt kabinetvezető a lap szerint úgy fogalmazott: a tervezett intézkedések „az Európai Néppárttól érkező elvárások” mentén születtek, és céljuk az, hogy a Tisza Párt megállapodásra jusson Brüsszellel. Az Ellenpont ebből azt a következtetést vonja le, hogy 

a mostani Tisza-csomag számos ponton emlékeztet a 2009–2010-ben bevezetett Bajnai-csomagra, melynek hátterében szintén uniós és IMF-feltételek álltak.

A lap részletesen felidézi, hogy a 2009-es megszorítások idején Magyarország rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben volt, és az akkori kormány az államcsőd elkerülése érdekében kényszerült elfogadni az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap feltételeit. Az Ellenpont emlékeztet arra, hogy korabeli sajtóbeszámolók is arról szóltak, hogy a Bajnai-csomag elfogadása a nemzetközi hitel folyósításának feltétele volt.  

Az Ellenpont összehasonlító elemzésében tételesen sorolja fel azokat az intézkedéseket, melyek mind a Bajnai-csomagban, mind a Tisza Párt gazdasági programjában megjelennek. Ilyen pontként említi 

  • a 13. havi nyugdíj eltörlését, 
  • a nyugdíjkorhatár emelését, 
  • a jövedelemadó növelését és többkulcsossá tételét, 
  • valamint a családtámogatási rendszer jelentős átalakítását. 

A lap szerint a kiszivárgott dokumentum konkrét utalásokat tartalmaz a 13. havi nyugdíj megszüntetésére, és több, a Tiszához köthető közgazdász korábbi nyilatkozata is ebbe az irányba mutat.

A jövedelemadózás kapcsán az Ellenpont arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza-csomag háromkulcsos személyi jövedelemadó-rendszert vázol fel, melyben a jelenlegi átlagjövedelmek már a magasabb adókulcs alá esnének. A lap szerint ez hasonló logikát követ, mint a Bajnai-kormány idején bevezetett szuperbruttósítás, melyet akkoriban a gazdasági növekedést fékező intézkedésként értékeltek kritikusai. Emellett a dokumentum jövedékiadó-emeléseket, valamint az alkohol- és dohánytermékek áfájának növelését is tartalmazza az Ellenpont olvasata szerint.

A családtámogatások területén a Tisza-csomag a 2010 után kiépített rendszer jelentős visszavágását irányozná elő. 

Az Ellenpont szerint a kiszivárgott tervezet, hogy a családi adókedvezményt jövedelmi sávokhoz kötnék, miközben a gyed megszüntetésével a kisgyermekes családok érdemi jövedelemkiesést szenvednének el. A vagyonadó kérdésében az Ellenpont párhuzamot von a 2009-ben elfogadott, majd később az Alkotmánybíróság által megsemmisített szabályozással, és azt állítja: a Tisza Párt tervei szerint 500 millió forint feletti összvagyonra jelentős mértékű adót vetnének ki.

Az egészségügyi és nyugdíjrendszer átalakítását illetően az Ellenpont arra emlékeztet, hogy a baloldali kormányok idején már felmerült a több-biztosítós, illetve magánbiztosítói modell bevezetése, melyet végül a 2008-as szociális népszavazás akadályozott meg. A lap szerint a Tisza-csomag hasonló irányba mutat, amikor a szolidaritási alapú rendszerek helyett magánbiztosítók szerepének növelését vázolja fel, ami jelentős társadalmi kockázatokkal járna.

Nemzetközi pénzügyi hálózatok Magyar Péter körül: több szál is a világ legnagyobb vagyonkezelőjeként ismert BlackRockhoz vezet

Az ukrajnai háború gazdasági háttere és a globális pénzügyi érdekek összefonódása a magyar belpolitikában is megjelenhet. A Tisza Párt körül feltűnő tanácsadók és szakpolitikai szereplők szakmai múltjában közös elem a nemzetközi vállalati és befektetési hálózatokhoz, elsősorban a BlackRockhoz köthető kapcsolatrendszer. Az Ellenpont elemzése részletesen bemutatja a BlackRock globális súlyát, valamint azt, hogy a vagyonkezelő és más nagy alapkezelők meghatározó tulajdonosi szerepet töltenek be a hadiiparban is. Az Ellenpont értelmezése szerint a háború nemcsak fegyvergyártási megrendeléseken keresztül, hanem az Ukrajna jövőbeli újjáépítésében való részvétel révén is gazdasági hasznot termelhet ezeknek a pénzügyi köröknek. A lap mindezt a magyar politikai folyamatokkal összekapcsolva úgy látja, hogy a Tisza Párt körül megjelenő szereplők egy szélesebb nemzetközi hálózat részei lehetnek, és szerintük érdemes figyelni, milyen irányt vesz ez a kapcsolat a választások közeledtével.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu