Régi recept új köntösben: többek szerint különösen ismerős a Tisza gazdasági csomagja – mintha ezt 2009-ben láttuk már volna

A Tisza Párt körül kialakult gazdaságpolitikai vita új szakaszba lépett, miután beszámolók szerint megerősítették az Indexen korábban kiszivárgott, több mint 600 oldalas gazdasági program hitelességét. A dokumentumot a Tisza Párt korábban következetesen vitatta, ugyanakkor az Ellenpont beszámolója szerint Csercsa Balázs, a párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője nyilvánosan megerősítette, hogy a program valóban létezik, és annak tartalmáról a párton belül is tudtak.

Régi recept új köntösben: többek szerint különösen ismerős a Tisza-csomag – mintha ezt 2009-ben láttuk már volna / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Ellenpont értelmezése szerint Csercsa Balázs nyilatkozata nemcsak a dokumentum eredetiségét támasztja alá, hanem azt is, hogy a gazdasági konvergenciaprogramként emlegetett csomag mögött európai uniós elvárások húzódnak meg. A volt kabinetvezető a lap szerint úgy fogalmazott: a tervezett intézkedések „az Európai Néppárttól érkező elvárások” mentén születtek, és céljuk az, hogy a Tisza Párt megállapodásra jusson Brüsszellel. Az Ellenpont ebből azt a következtetést vonja le, hogy

a mostani Tisza-csomag számos ponton emlékeztet a 2009–2010-ben bevezetett Bajnai-csomagra, melynek hátterében szintén uniós és IMF-feltételek álltak.

A lap részletesen felidézi, hogy a 2009-es megszorítások idején Magyarország rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben volt, és az akkori kormány az államcsőd elkerülése érdekében kényszerült elfogadni az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap feltételeit. Az Ellenpont emlékeztet arra, hogy korabeli sajtóbeszámolók is arról szóltak, hogy a Bajnai-csomag elfogadása a nemzetközi hitel folyósításának feltétele volt.

Az Ellenpont összehasonlító elemzésében tételesen sorolja fel azokat az intézkedéseket, melyek mind a Bajnai-csomagban, mind a Tisza Párt gazdasági programjában megjelennek. Ilyen pontként említi

a 13. havi nyugdíj eltörlését,

a nyugdíjkorhatár emelését,

a jövedelemadó növelését és többkulcsossá tételét,

valamint a családtámogatási rendszer jelentős átalakítását.

A lap szerint a kiszivárgott dokumentum konkrét utalásokat tartalmaz a 13. havi nyugdíj megszüntetésére, és több, a Tiszához köthető közgazdász korábbi nyilatkozata is ebbe az irányba mutat.