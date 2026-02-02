Ukrán valóság: tömi magát étellel és megsül a melegtől a brutális ukrán télben az elit, miközben a kisemberek halálra fagynak – a generátorok a korrupció melegágyai

Zelenszkij elnök ismételten elutasította, hogy Moszkvába menjen Putyinnal tárgyalni, Ukrajna fensőbbséges lenézéssel vette tudomásul, hogy Donald Trump amerikai elnök Putyinhoz intézett személyes kérése teljesítéseképpen egy hétig – remélhetően a hideghullám végéig – Oroszország nem bombázza, támadja rakétákkal és drónokkal az ukrán energetikai infrastruktúra létesítményeit.

Romokban hever az ukrán energetikai infrastruktúra / Fotó: AFP

Ez lenne az idei fűtési szezonban az első fellélegzési lehetőség a sok megpróbáltatáson átesett ukrán nép számára. Az ország vezetése eddig sem szenvedett, a felső tízezernek (legyen szó pénzen, vagy politikai befolyáson szerzett tekintélyről) pedig még a jól bevált szovjet minta szerint külön fűtőrendszere, élelmiszer-, iparcikk-ellátó hálózata működik – tudtuk meg kijevi forrásainktól.

Kirakatország

Ukrajnának a szovjet idők, majd az önállóság évtizedei sem hozták meg a teljes energia-függetlenséget - írja Marija Caturjan, az Ukraine Facility Platform (UAFP) — egy nem kormányzati, nemzetközi együttműködésre fókuszáló platform - elemzője. A cikk szerint az orosz légitámadások következtében egy kisebb európai ország energia infrastruktúrája ment tönkre Ukrajnában.

A szovjet időkben Ukrajna volt a kirakatország. Ide hurcolták szájat tátani a külföldi delegációkat, hogy Ukrajna gazdagságával, mezőgazdasága, ipara, hadiipara fejlettségével (rakéta-, repülőgép-, hajómotorgyártás) elkápráztassák őket. Aztán, amikor a Szovjetunió széthullott, Ukrajna kezdett mozgolódni és az Moszkva is kezdték felismerni, hogy mekkora balfogást is követett el Nyikita Hruscsov szovjet diktátor, aki a múlt század ötvenes évei elején „odaajándékozta” a Krímet – és megerősítette az ukrán befolyást a zömmel oroszlakta Donbaszban.

Az ukrán partizánok és a szovjet rendszer

Pedig akkor még a Lemberg (Ma Lviv) körüli erdőkben aktívan harcoltak a szovjet rendszer ellen az ukrán partizánok. Dr David Murphy, a Maynooth Irországi Állami Egyetem professzora írja, hogy

a 2022-ben Ukrajna ellen megindított orosz offenzíva visszaverésében a partizántapasztalatok hatalmas segítséget nyújtottak.

Az ír professzor szerint a második világháború idején több, mint 300 ezren harcoltak az ukrán partizánmozgalomban, a Stepan Bandera nacionalista vezér neve fémjelezte UPA-ban, (Ukrayins'ka Povstans'ka Armiia - UPA, Ukrán Felkelő Hadsereg), amelynek nagy része antiszemita, és nacionalista volt, aktívan részt vett az idegennek, nem ukránnak tekintett lakosságrész – zsidók, lengyelek, románok, magyarok, ruszinok – kiirtásában. A nagyrészt a szovjet reguláris erők ellen harcoló ukrán partizánok mintegy a fele, 150 ezer ember elesett a harcokban.

Visszatérve a mába, nagy kérdés, hogy Ukrajna egy esetleges békekötés, területekről való lemondás után képes-e egyensúlyba hozni energiamérlegét. Esély bizonyára van rá, de

egyelőre még az sem ismert, hogy Ukrajna milyen formában, mekkora területtel és lakosságszámmal marad fenn.

Oroszország stratégiai szándéka, hogy Ukrajnát a Nyugattól elszigetelő, a NATO-val szemben jóindulatú tartózkodást sugalló vattaállammá változtatja át.