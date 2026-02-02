Ukrán valóság: tömi magát étellel és megsül a melegtől a brutális ukrán télben az elit, miközben a kisemberek halálra fagynak – a generátorok a korrupció melegágyai
Zelenszkij elnök ismételten elutasította, hogy Moszkvába menjen Putyinnal tárgyalni, Ukrajna fensőbbséges lenézéssel vette tudomásul, hogy Donald Trump amerikai elnök Putyinhoz intézett személyes kérése teljesítéseképpen egy hétig – remélhetően a hideghullám végéig – Oroszország nem bombázza, támadja rakétákkal és drónokkal az ukrán energetikai infrastruktúra létesítményeit.
Ez lenne az idei fűtési szezonban az első fellélegzési lehetőség a sok megpróbáltatáson átesett ukrán nép számára. Az ország vezetése eddig sem szenvedett, a felső tízezernek (legyen szó pénzen, vagy politikai befolyáson szerzett tekintélyről) pedig még a jól bevált szovjet minta szerint külön fűtőrendszere, élelmiszer-, iparcikk-ellátó hálózata működik – tudtuk meg kijevi forrásainktól.
Kirakatország
Ukrajnának a szovjet idők, majd az önállóság évtizedei sem hozták meg a teljes energia-függetlenséget - írja Marija Caturjan, az Ukraine Facility Platform (UAFP) — egy nem kormányzati, nemzetközi együttműködésre fókuszáló platform - elemzője. A cikk szerint az orosz légitámadások következtében egy kisebb európai ország energia infrastruktúrája ment tönkre Ukrajnában.
A szovjet időkben Ukrajna volt a kirakatország. Ide hurcolták szájat tátani a külföldi delegációkat, hogy Ukrajna gazdagságával, mezőgazdasága, ipara, hadiipara fejlettségével (rakéta-, repülőgép-, hajómotorgyártás) elkápráztassák őket. Aztán, amikor a Szovjetunió széthullott, Ukrajna kezdett mozgolódni és az Moszkva is kezdték felismerni, hogy mekkora balfogást is követett el Nyikita Hruscsov szovjet diktátor, aki a múlt század ötvenes évei elején „odaajándékozta” a Krímet – és megerősítette az ukrán befolyást a zömmel oroszlakta Donbaszban.
Az ukrán partizánok és a szovjet rendszer
Pedig akkor még a Lemberg (Ma Lviv) körüli erdőkben aktívan harcoltak a szovjet rendszer ellen az ukrán partizánok. Dr David Murphy, a Maynooth Irországi Állami Egyetem professzora írja, hogy
a 2022-ben Ukrajna ellen megindított orosz offenzíva visszaverésében a partizántapasztalatok hatalmas segítséget nyújtottak.
Az ír professzor szerint a második világháború idején több, mint 300 ezren harcoltak az ukrán partizánmozgalomban, a Stepan Bandera nacionalista vezér neve fémjelezte UPA-ban, (Ukrayins'ka Povstans'ka Armiia - UPA, Ukrán Felkelő Hadsereg), amelynek nagy része antiszemita, és nacionalista volt, aktívan részt vett az idegennek, nem ukránnak tekintett lakosságrész – zsidók, lengyelek, románok, magyarok, ruszinok – kiirtásában. A nagyrészt a szovjet reguláris erők ellen harcoló ukrán partizánok mintegy a fele, 150 ezer ember elesett a harcokban.
Visszatérve a mába, nagy kérdés, hogy Ukrajna egy esetleges békekötés, területekről való lemondás után képes-e egyensúlyba hozni energiamérlegét. Esély bizonyára van rá, de
egyelőre még az sem ismert, hogy Ukrajna milyen formában, mekkora területtel és lakosságszámmal marad fenn.
Oroszország stratégiai szándéka, hogy Ukrajnát a Nyugattól elszigetelő, a NATO-val szemben jóindulatú tartózkodást sugalló vattaállammá változtatja át.
Romokban az ukrán energetikai infrastruktúra
A legnagyobb gondot a villamosenergia jelenti. Három telet (2022 óta) nagyjából átvészelt az ország, az idei, a negyedik tél viszont megtöri Ukrajna "energiagerincét". Marija Caturjan cikke szerint Ukrajnának minimálisan 18 gigawatt villamosenergia teljesítményre lenne szüksége, de az ország elektromos energiatermelői csak 11 gigawattot képesek biztosítani.
A hiány több, mint a teljes energiaszükséglet egyharmada.
Ezeket a számokat Zelenszkij is megerősítette. Az elnök szerint Dánia, vagy Írország teljes napi energiatermelésének megfelelő rész hiányzik.
És mi az oka az energiahiánynak? Hiszen a Nyugat mobil energiablokkok tömegét szállította Ukrajnának. A lehetséges válasz: a szovjet beidegződések.
- A trehány gazdálkodás,
- az anyagi felelősség hiánya,
- a lopás és korrupció.
Ukrajna megszokta a gyatra gazdálkodást, az ingyenpénzben való dúskálást, a sok száz milliárd dolláros, eurós csekkeket – mi a fenének törjük magunkat, úgyis küld a Nyugat, ellát bennünket – filozófia alapján. Ez a gondolkodásmód van az országot gúzsba kötő korrupció mögött is.
A másik tényező: a helyi hatóságok felkészületlensége. Ennek gyökereit megtaláljuk a Zelenszkijt és közvetlen környezetét jellemző túlzott optimizmusban, a saját szerep jelentőségének túlbecsülésében is. Ez kihat a helyi, megyei szervek rossz felkészülésére is. Amit Oroszország ki is használt saját céljai érdekében.