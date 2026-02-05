Ütközőzóna: a régi Ukrajna több mint fele kerülhet orosz fennhatóság alá – ez Moszkva célja, mutatjuk a részletes tervet

Ma Ukrajna területének durván egyötöde Oroszország ellenőrzése alatt áll. Eszerint a Szovjetunió felbomlásakor mintegy 603 ezer négyzetkilométernyi ország most 485 ezer négyzetkilométernyi lehet. A Moszkva által tervezett ütközőzóna a régi Ukrajna több mint fele lehet.

Moszkva egyre tágítja a tervezett ütközőzóna határait / Fotó: AFP

A harcok során

elvesztette (valószínűleg végleg) az ásványkincsekben, energiahordozókban gazdag keleti Don-Medencét, a Donbaszt,

a Krím félszigetet,

továbbá Luganszk és Donyeck nagymegyéket,

valamint a Dnyeper folyam alsó szakaszának két, főként mezőgazdasági termeléséről ismert nagymegyéjét, Zaporizzsját és Herszont.

Moszkva terveiből annyi ismert, hogy Ukrajna fekete-tengeri két nagymegyéje, Odessza és Nyikolajev is részévé válik a maradék Ukrajnát, a Nyugatot Oroszországtól elválasztó ütközőzónának.

Elvi kérdés: Ukrajna nem lehet NATO-tag

Moszkva többszörös védőzónát tervez Ukrajna térségében egy esetleges nyugati előrenyomulás megakadályozására. Oroszország elvi kérdést csinál abból, hogy a maradék Ukrajna nem léphet be a NATO-ba. Az ország északkeleti, déli részét ütközőzónává alakítanák át. Moszkva olyan Európát szeretne, amely harmonikusan létezne Oroszországgal. A TASZSZ emlékeztet rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly decemberben ennek kapcsán idézte Helmut Kohl német kancellárt, aki 1993-ban azt mondta:

Európa jövője csak Oroszországgal együtt lehetséges. H ez nem jön létre, Európa fokozatosan el fog tűnni.

Putyin akkoriban még csak a leningrádi vezető, Anatolij Szobcsak jobbkeze volt.

Ukrajna több mint fele lenne orosz fennhatóság alatt

Ha megvalósul az orosz az ütközőzóna-elmélet, akkor Ukrajna

a Dnyeper folyam jobb partja, illetve az attól nyugatra fekvő területek, mintegy 260-280 ezer négyzetkilométernyi rész felett rendelkezik majd,

Oroszország viszont 320-340 ezer kilométeres ukrán területet – azaz Ukrajna a Dnyeper folyó bal partján fekvő részeit tarthatja meg.

Zelenszkij határozottan ellenzi az ütközőzóna-elméletet. Noha látszólag puhult az álláspontja, még nem tudni, hogy tárgyalási alap lehet-e a területi engedmény, amit az oroszok – mint állítják – a reális helyzethez való alkalmazkodásnak tekintenek. Katonai fölényük az ukránokkal szemben egyre inkább kidomborodik.

Januárban mértékadó források szerint a havi előrehaladásuk üteme a kétszerese volt a 2025. decemberinek.

Moszkva rugalmasan kezeli az ütközőzónák kérdését: amikor katonai sikereket ér el, a zónák területe elkezd nőni – legalábbis a fejekben. A legutóbbi orosz légitámadások nagy pusztítást vittek végbe a Dnyeper folyam keleti partján. A hírek szerint a térség kezd elnéptelenedni. A termőföldek veszélyesek (tele vannak fel nem robbant lőszerekkel, repeszdarabokkal), és a nagy iparvárosok, Csernyihiv, Kelet-Kijev, Cserkasszi Poltava, Szumi messze vannak, a közlekedés nagyon bizonytalan, nincs munkalehetőség. Mindehhez paradox módon a kijevi hatóságok is hozzájárulnak, ugyanis

arra ösztönzik a lakosságot, hogy költözzön át a Dnyeper jobb partjára.

Ukrajnának ma jobban kell az ember (hadsereg, ipar, gazdaság), mint valaha.