Bejelentették a svédek: jön a Gripen utódja, mérföldkőhöz ért az új csúcsvadászgép fejlesztése – Magyarország nagyon figyel
Hamarosan érkezhet az újabb svéd haditechnika. A Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését – jelentette be Per Nilsson, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzáette, hogy az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.
A fejlesztés egy, a svéd kormány által finanszírozott projekt része, amely 2024-ben indult és 2029-ig tart. Célja, hogy segítse a kormányt abban, hogy 2030-ban döntsön a Gripen vadászgép utódjáról. A svéd kormány három lehetőséget vázolt fel:
- önálló projekt,
- nemzetközi együttműködés és
- külföldi eszköz vásárlása (ez a legkevésbé valószínű).
A koncepció kidolgozásában körülbelül 270 szakember vett részt, akik 50 K+F projekten dolgoztak, többek között olyan kulcsterületeket, mint az alacsony észlelhetőség, a legénységgel ellátott és legénység nélküli rendszerek magas szintű autonómiája, valamint az erős elektronikus hadviselési képességek megteremtése.
Nilsson elmondta, hogy a Saab az úgynevezett robusztus alacsony észlelhetőségű technológiák fejlesztésén dolgozik. Ez lehetővé tenné az alacsony észlelhetőségű technológiák alkalmazását, amelyek hagyományosan nehezen karbantarthatók a svéd légierő operatív koncepciójában. Ez azt jelenti, hogy a repülőgépeket szétszórt műveletekben lehetne üzemeltetni, és speciális eszközök nélkül lehetne használni az aszfaltkifutópályákat.
A Saab a fejlesztési program során megőrzi a Gripen vadászgépek egyik legfontosabb jellemzőjét, vagyis a funkciókat a repülés szempontjából kritikus funkcióktól elválasztó, két részből álló szoftverkonfigurációt. A vállalat szerint ez a jellemző lehetővé teszi a repülőgépek gyorsabb fejlesztését.
Per Nilsson kiemelte, hogy azt még túl korai lenne megmondani, hogy a program eredményeként létrejövő csúcsvadászgép mikorra lesz szolgálatkész és bevethető.
Két éve bővült hazánk Gripen vadászgépeinek száma
Összesen 18 darab, korszerű Gripen védi Magyarország és a NATO-szövetséges országok légterét. 2024 elején a budapesti svéd-magyar miniszterelnöki csúcson aláírt szerződések szerint még hosszú ideig számíthat a magyar légierő a 18 darabra bővülő, folyamatosan korszerűsödő JAS–39 C/D Gripenek képességeire – írta akkor a Magyar Nemzet.
Már az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt is szó volt a kecskeméti Puma század gépeinek darabszám-emeléséről.