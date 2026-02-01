Vagyonnyilatkozat 2026: vallottak a magyar politikusok és állami vezetők, mennyi pénzük van – itt van Orbán Viktor, Varga Mihály és Sulyok Tamás bevallása
A 2026. január 31-i határidőig az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók eleget tettek a 2025. december 31-én fennálló vagyoni állapotra vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek – közölte Hargitai János, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke szombaton az MTI-vel.
Ebben emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók minden évben január 31-ig tesznek vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.
Az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószóló saját vagyonnyilatkozata nyilvános, 2026. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) a képviselő, illetve a szószóló neve alatt.
A bizottsági elnök közölte azt is: eleget tettek vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek azok a vezető tisztségviselők is, akik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint nyilatkoznak:
- az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei,
- a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, elnökhelyettesei és a Versenytanács tagjai,
- a Költségvetési Tanács elnöke,
- a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács elnöke és tagjai,
- a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettese,
- a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei és a Monetáris Tanács tagjai, valamint a felügyelőbizottság tagjai,
- a Médiatanács elnöke és tagjai,
- valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és elnökhelyettesei.
A tisztségviselők esetében is nyilvános a saját vagyonnyilatkozat, 2026. február 1-től megtekinthető az Országgyűlés honlapján, a tisztségviselő neve alatt. De rajtuk kívül az európai parlamenti képviselők – köztük Magyar Péter is –, valamint a köztársasági elnök is megtette a bevallását.
Vagyonnyilatkozat: itt van Orbán Viktor, Varga Mihály és Sulyok Tamás bevallása
A magyar miniszterelnök a feleségével közös bankszámláján mintegy 5 millió forint van. Ezen felül rendelkezik egy 2013-ban vásárolt 63 négyzetméteres felcsúti házzal és egy 2002-ben vásárolt 233 négyzetméteres ingatlannal, ennek felerészben tulajdonosa.
Sulyok Tamás négy ingatlan felének tulajdonosa: két szegedi társasházi lakásnak, egy domaszéki szántónak és egy 90 négyzetméteres balatonkenesei családi háznak. Ezek mellett részben tulajdonosa egy 72 négyzetméteres II. kerületi budapesti lakásnak.
A köztársasági elnök 93,2 millió forintot megtakarítása van. A bankszámláján 13,6 millió forint szerepel, illetve 9 millió forintot tart nyilván „más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összegeként”. Tartozása nincs.
Varga Mihály több ingatlanban tulajdonos: fele részben egy karcagi teleknek, kettő budai, illetve egy gyenesdiási házban és a hozzá tartozó garázsban. Megtakarításait 97 millió forintra növelte állampapírokban, befektetési jegyekben és takarékbetétben. Hatmillió forintnyi készpénz áll rendelkezésére és 39,5 millió forinttal tartozik egy magánszemélynek.