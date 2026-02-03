Deviza
Zelenszkij: a támadások ellenére folytatni kell az egyeztetéseket Oroszországgal

Az ukrán elnök szerint folytatni kell az Egyesült Államok bevonásával zajló egyeztetéseket Oroszországgal a háború lezárásáról, ami semmiképpen sem jelenti azt, hogy Ukrajna megadja magát. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor rámutatott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megszegte az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünetet.
VG/MTI
2026.02.03, 18:17

Folytatni kell a párbeszédet az orosz féllel a háború befejezésének lehetőségeiről az Egyesült Államok részvételével, ugyanakkor Ukrajna nem kész megadni magát - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, Mark Rutte NATO-főtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatójukon.

zelenszkij President Macron Welcomes President Zelensky And His Wife Zelenska In Paris.
Volodimir Zelenszkij rámutatott, hogy Vlagyimir Putyin  megszegte az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünetet / Fotó: NurPhoto via AFP

Az államfő arra a kérdésre válaszolt, hogy hatással lesz-e az éjszakai orosz támadás, valamint az úgynevezett energetikai tűzszünet Oroszország általi megszegése az ukrán tárgyalóküldöttség álláspontjára a szerdán és csütörtökön esedékes újabb háromoldalú találkozón Abu-Dzabiban.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az első, január 23-24-én tartott abu-dzabi tárgyalások végén az amerikai fél további feszültségcsökkentő lépéseket javasolt, mégpedig azt, hogy ne mérjenek csapásokat az energetikai infrastruktúrára. Szavai szerint az amerikai fél ezt úgy értelmezte, hogy egy teljes héten át nem indítanak támadásokat az energetikai létesítmények ellen. "Ezzel szemben viszont az orosz megszállók a mostani támadás során 71 rakétát és 450 csapásmérő drónt vetettek be Ukrajna ellen" - emelte ki. Rámutatott arra, hogy 

valójában Moszkva csupán "elhalasztotta" a csapást, majd a rakéták és drónok számát növelve éppen a leghidegebb napok egyikén intézett masszív támadást.

Zelenszkij szerint Donald Trump amerikai elnöknek az energetikai tűzszünetre tett javaslata ennek ellenére fontos volt, különösen abból a szempontból, hogy megmutassa: történnek feszültségcsökkentő lépések és ezek szolgálhatnak alapul a következő tárgyalási fordulóhoz. "Természetesen támogatni fogjuk a feszültségcsökkentő lépéseket, ha az amerikaiak részéről hasonló javaslatok érkeznek" - tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy az orosz küldöttség az első abu-dzabi találkozón megismerte az ukrán és az amerikai álláspontot, erről tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, most pedig valamilyen visszajelzéssel kell érkezniük az újabb tárgyalásokra.

Rutte a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy biztos abban, hogy a NATO-tagállamok 15 milliárd dollárt elő fognak teremteni az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés, a PURL fegyverbeszerzési program finanszírozására 2026-ban.

A NATO főtitkára az ukrajnai civil infrastruktúra elleni éjszakai orosz támadást "rendkívül rossz jelzésnek" nevezte az Egyesült Államok és Ukrajna béketörekvései szempontjából.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12770 cikk

 

