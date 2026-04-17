Ukrán aranykonvoj: erre nem számított Zelenszkij, megérkezett az EU hivatalos válasza – „Úgy tűnik, a pénzmosás elleni küzdelem”

Az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) válaszolt Andrij Pisnyij, az Ukrán Nemzeti Bank elnökének levelére, amelyben az ukrán fél támogatást kért az Oschadbank készpénz- és aranykészletének Magyarország általi elkobzása ügyében.

A válaszlevélben az EEAS elismeri, hogy az incidens körülményei sajnálatosak. Ugyanakkor hangsúlyozza: az európai uniós jog nem szabályozza a tagállamok nemzeti hatóságainak eljárását ilyen esetekben, és nem terjed ki a vagyon esetleges lefoglalására sem. A szolgálat szerint az ügy „úgy tűnik”, összefüggésben áll a pénzmosás elleni küzdelemmel – ez volt a magyar hatóságok hivatalos indoka az elkobzásnál.

Hozzátették továbbá, hogy bármely, a tőkemozgást korlátozó intézkedésnek törvényes közérdeken kell alapulnia, és arányosnak kell lennie a kitűzött céllal. A levél zárásaként az EEAS közölte, hogy mind az Európai Bizottság, mind pedig az Európai Külügyi Szolgálat továbbra is értékeli az ügyet, figyelembe véve az ukrán hatóságoktól a közelmúltban kapott kiegészítő információkat is.

Mint ismert, március 5-én magyar hatóságok feltartóztattak két, az Oschadbankhoz tartozó páncélozott pénzszállító járművet, amelyek Ausztriából Ukrajnába szállítottak készpénzt és aranyat. Az ügyet a magyar médiában gyakran ukrán aranykonvojként emlegetik, a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást.

A konvojt kísérő hét ukrán állampolgárt – az Oschadbank alkalmazottait – pénzmosás gyanújával előállították, majd kiutasították az országból, és átadták az ukrán hatóságoknak. A bank szerint a szállítás rutinszerű és legális volt, a magyar hatóságok eljárását pedig jogtalannak tartja. Kijev bejelentette, hogy az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul az Oschadbank Magyarországon lefoglalt vagyona ügyében.