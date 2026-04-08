Félelmetes hír: atomfegyvereket akar gyártani az EU, nekünk is fizetni kell érte – az oroszok állítják ezt
Az Európai Unió vezetése és néhány vezető tagállama titokban megkezdte annak mérlegelését, hogy létrehozzon-e saját atomfegyver-gyártási kapacitást – állította szerdai közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája. A közlemény szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és társai megállapodtak arról, hogy ezeket az előkészületeket a legnagyobb titoktartás mellett végzik.
Az SZVR tudni véli, hogy a nemzetközi és az európai közvélemény figyelmének elterelése érdekében Brüsszel azt a látszatot kelti, hogy ragaszkodik hagyományos irányvonalához, amely az amerikai nukleáris védőernyőre támaszkodik, megpróbálva ezzel időt nyerni saját nukleárisfegyver-ipari bázisának titkos kialakításához, valamint a közvélemény felkészítéséhez a nukleáris fegyverek birtoklására vonatkozó politikai döntés elfogadására.
Az orosz kémszolgálat szerint ebben az időszakban Nagy-Britannia és Franciaország folytatja nemzeti nukleáris doktrínájának szorosabb összehangolását, majd egy
olyan páneurópai nukleáris elrettentési doktrína hivatalos kidolgozását tervezik, amely a francia és brit haditechnikai potenciálra, valamint a nukleáris fegyverrel nem rendelkező EU-tagállamok pénzügyi és infrastrukturális hozzájárulásaira támaszkodik.
Ezzel párhuzamosan az Európai Unió fenntartja magának a lehetőséget, hogy létrehozza a nukleáris erők teljesen autonóm parancsnokságát.
„Az EU ez irányú elképzelései komoly ipari és technikai alapokra támaszkodnak. Figyelemre méltó az a tény, hogy Németország, Olaszország, Csehország, Belgium, Hollandia, Svédország és Spanyolország már most jelentős kompetenciákkal rendelkezik a nukleáris fegyverek egyes alkotóelemeinek gyártása terén. Ezeknek az országoknak megvan a komponensek gyártásához szükséges polgári és katonai ipari potenciáljuk. Területükön nagy mennyiségű, a használatból kivont atomerőművi blokkokból származó, besugárzott nukleáris fűtőanyagot tárolnak” – hangzott a kommüniké.
Az SZVR lehetségesnek nevezte ezen fűtőanyagnak a tárolókból való engedély nélküli kivonását azzal a céllal, hogy atombomba gyártására alkalmas plutóniumot nyerjenek ki belőle.
A német szakemberek képesek körülbelül egy hónap alatt egy nukleáris robbanószerkezethez elegendő mennyiségű fegyverkezési plutóniumot titokban kinyerni a karlsruhei, drezdai, erlangeni és jülichi kutatólaboratórium forró kamráiból, egy hét alatt pedig fegyverminőségű uránt a gronaui dúsítóüzemből
– áll a közleményben. Az SZVR felhívta az Egyesült Államok kormányának és a világ többi országa vezetésének figyelmét arra, hogy fel kell lépni az Európai Unió saját atomfegyvere létrehozásának megakadályozása érdekében, ellenkező esetben elkerülhetetlen egy új globális atomfegyverkezési verseny.
Európa saját atomernyőt akar, Trumpé már nem jó
Európában egyre erősebben merül fel az önálló nukleáris elrettentés gondolata, mivel több országban megrendült a bizalom az Egyesült Államok biztonsági garanciáiban. A NATO nukleáris arzenáljának túlnyomó része amerikai ellenőrzés alatt áll, ami sokak szerint kiszolgáltatottá teszi a kontinenst Washington döntéseinek. Franciaország és Németország már tárgyalásokat folytat egy független európai nukleáris képesség kialakításáról, és több más ország is nyitottnak mutatkozik erre.
Jelenleg Európa nukleáris ereje főként Franciaországra és az Egyesült Királyságra épül, de ezek kapacitása messze elmarad az amerikai és orosz arzenáltól. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az atomfegyvereket korlátozó nemzetközi megállapodások gyengülnek, miközben Kína is erősíti nukleáris képességeit.
Egy önálló európai nukleáris rendszer kiépítése hatalmas pénzügyi és ipari erőforrásokat igényelne, miközben a kontinensnek a hagyományos haderejét is fejlesztenie kellene. A jelenlegi erőviszonyok alapján Európa egyedül nem tudná ellensúlyozni Oroszország jelentős nukleáris fölényét, így az amerikai védőernyő továbbra is kulcsfontosságú.