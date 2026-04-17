A választás miatt senki nem vette észre: kivált a magyar település a vármegyéből, másikba költözik át – át kell rajzolni a térképet

Népszavazáson mondtak véleményt az attalaiak arról, hogy a település elhagyja-e Tolna vármegyét, és Somogyhoz csatlakozik-e – írja a Teol.

Attala: a választás miatt senki nem vette észre – kivált a magyar település a vármegyéből / Fotó: Sonline

Az eredmény egyértelmű:

a többség támogatja a váltást, így megkezdődhet a hosszadalmas közigazgatási folyamat.

A Tolna vármegye nyugati határán fekvő Attalán az országgyűlési választással egy időben tartották meg a helyi referendumot április 12-én. A 648 szavazásra jogosult közül 488-an vettek részt a voksoláson, közülük 302-en támogatták a vármegyeváltást, míg 179-en ellene szavaztak. A döntés hátterében többéves előkészítő munka és lakossági kezdeményezés áll.

Orosváriné Bocz Tünde polgármester elmondta: a folyamat másfél-két éve indult, amikor a helyiek felvetették a csatlakozás lehetőségét. A képviselő-testület támogatta az ötletet, és közmeghallgatáson is megvitatták a kérdést. Mint mondta, Attala 1975-ig Somogy vármegyéhez tartozott, így sokak számára ma is természetesebb ez a kötődés.

A döntésben gyakorlati szempontok is szerepet játszottak. Az egyik legfontosabb érv az egészségügyi ellátás volt: míg a szekszárdi kórház több mint egyórás autóútra található, addig Kaposvár 20-30 perc alatt elérhető. A közlekedési kapcsolatok is Somogy felé kedvezőbbek, hiszen Attala és Kaposvár között jóval sűrűbb a buszközlekedés.

Gazdasági oldalról szintén erős a somogyi kötődés. Több attalai vállalkozó és mezőgazdasági termelő dolgozik a szomszédos vármegyében, jelentős területeken gazdálkodva. Emellett a hivatalos ügyintézés – például a NAV, a Magyar Államkincstár vagy a kamara esetében – is könnyebben megoldható Kaposváron.

A településvezetés szerint a csatlakozás a hosszú távú fejlődést szolgálná. Kaposvár és térsége dinamikusan fejlődik, ami vonzó lehetőség egy kistelepülés számára. Attala egyházi szempontból is Somogyhoz kötődik, hiszen a Kaposvári Egyházmegyéhez tartozik.

A népszavazás eredménye azonban még csak az első lépés. A település felveszi a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, az átcsatolásról pedig várhatóan jövőre dönthet az Országgyűlés. A folyamat akár 2028-ig is elhúzódhat, mire Attala hivatalosan is Somogy vármegye része lehet.