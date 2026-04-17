A választás miatt senki nem vette észre: kivált a magyar település a vármegyéből, másikba költözik át – át kell rajzolni a térképet

Somogyhoz csatlakozna Attala: a lakosok népszavazáson mondtak igent a vármegyeváltásra. A döntés mögött nemcsak történelmi kötődés, hanem gyakorlati érvek is állnak.
VG
2026.04.17, 08:24
Frissítve: 2026.04.17, 09:01

Népszavazáson mondtak véleményt az attalaiak arról, hogy a település elhagyja-e Tolna vármegyét, és Somogyhoz csatlakozik-e – írja a Teol.

Attala: a választás miatt senki nem vette észre – kivált a magyar település a vármegyéből / Fotó: Sonline

 Az eredmény egyértelmű: 

a többség támogatja a váltást, így megkezdődhet a hosszadalmas közigazgatási folyamat.

A Tolna vármegye nyugati határán fekvő Attalán az országgyűlési választással egy időben tartották meg a helyi referendumot április 12-én. A 648 szavazásra jogosult közül 488-an vettek részt a voksoláson, közülük 302-en támogatták a vármegyeváltást, míg 179-en ellene szavaztak. A döntés hátterében többéves előkészítő munka és lakossági kezdeményezés áll.

Orosváriné Bocz Tünde polgármester elmondta: a folyamat másfél-két éve indult, amikor a helyiek felvetették a csatlakozás lehetőségét. A képviselő-testület támogatta az ötletet, és közmeghallgatáson is megvitatták a kérdést. Mint mondta, Attala 1975-ig Somogy vármegyéhez tartozott, így sokak számára ma is természetesebb ez a kötődés.

A döntésben gyakorlati szempontok is szerepet játszottak. Az egyik legfontosabb érv az egészségügyi ellátás volt: míg a szekszárdi kórház több mint egyórás autóútra található, addig Kaposvár 20-30 perc alatt elérhető. A közlekedési kapcsolatok is Somogy felé kedvezőbbek, hiszen Attala és Kaposvár között jóval sűrűbb a buszközlekedés.

Gazdasági oldalról szintén erős a somogyi kötődés. Több attalai vállalkozó és mezőgazdasági termelő dolgozik a szomszédos vármegyében, jelentős területeken gazdálkodva. Emellett a hivatalos ügyintézés – például a NAV, a Magyar Államkincstár vagy a kamara esetében – is könnyebben megoldható Kaposváron.

A településvezetés szerint a csatlakozás a hosszú távú fejlődést szolgálná. Kaposvár és térsége dinamikusan fejlődik, ami vonzó lehetőség egy kistelepülés számára. Attala egyházi szempontból is Somogyhoz kötődik, hiszen a Kaposvári Egyházmegyéhez tartozik.

A népszavazás eredménye azonban még csak az első lépés. A település felveszi a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, az átcsatolásról pedig várhatóan jövőre dönthet az Országgyűlés. A folyamat akár 2028-ig is elhúzódhat, mire Attala hivatalosan is Somogy vármegye része lehet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
