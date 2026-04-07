Ursula von der Leyenék váratlanul bevallották: eltűnt a Barátság vezetékhez küldött uniós tényfeltáró bizottság – „Nem tudjuk, hol vannak”

Továbbra is számos kérdés megválaszolatlan a Barátság kőolajvezeték ügyével kapcsolatban. Mint ismert, a Barátságon január vége óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra, az ukránok szerint azért, mert orosz támadás érte az infrastruktúrát. Azonban Kijev mindeddig sem a magyar, sem az európai uniós vizsgálóbizottságot nem engedte a helyszínre. Az EU-s vizsgálóbizottság hollétéről azonban a jelek szerint maga az EU sem tud.

Január vége óra nem szállít olajat a Barátság kőolajvezeték

„Összefoglalva a jelenlegi helyzetet: néhány héttel ezelőtt Ursula von der Leyen és António Costa levelet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben jelezték, hogy az Európai Unió kész egy tényfeltáró misszió végrehajtására. Jeleztük azt is, hogy rendelkezésre áll egy kisebb csapat, amely jelen van Ukrajnában. A fejleményeket illetően azonban az említett levélváltás óta nem tudok új információval szolgálni” – jelentette ki az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő.

Arra a kérdésre, hogy ez a kis szakértői csapat jelenlek hol van és mit csinál, szintén nem tudott megnyugtató választ adni.

„A csapat útitervével kapcsolatban nincs információm, ugyanakkor a levél elküldésének idején Ukrajnában tartózkodtak. Akkoriban jeleztük Volodimir Zelenszkijnek, hogy készek és hajlandók vagyunk egy ilyen tényfeltáró misszió elindítására, azonban jelenleg nincs információm a csapat tartózkodási helyéről vagy arról, hogy pontosan hol lehetnek” – zárta le a kérdést a szóvivő.

Az ügy egyébként lassan egy hónapja húzódik, Itkonen ugyanis először egy március 12-i sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az EU jelezte Ukrajnának, hogy tényfeltáró missziót küldene a Barátság kőolajvezetékhez

Brüsszeli és kijevi források szerint az Európai Unió szakértői csoportja egyelőre nem kapott engedélyt arra, hogy megvizsgálja a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték orosz támadás által megrongált szakaszát. A helyszíni szemle célja a károk pontos felmérése, valamint a javítások várható idejének és költségének meghatározása lenne.