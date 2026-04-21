Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkj: megjavították a Barátság kőolajvezetéket, hogy s hogy nem az EU-csúcs előtt egy nappal

„Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető” – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a Telegram-oldalán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Barátság kőolajvezeték ismét üzembe helyezhető

„Az Európai Unióval folytatott egyeztetéseknek megfelelően Ukrajna elvégezte a javítási munkálatokat a Barátság kőolajvezeték azon szakaszán, amelyet orosz támadás rongált meg. A kőolajvezeték újra üzembe helyezhető. Bár jelenleg senki sem tudja garantálni, hogy az infrastruktúra elleni orosz támadások nem ismétlődnek meg, szakembereink biztosították a rendszer és a berendezések működésének alapfeltételeit” – írta bejegyzésében az ukrán államfő.

Ukrán drónok csaptak le egy kulcsfontosságú orosz olajelosztó állomásra a szamarai régióban, hatalmas tüzet okozva. A támadás közvetlenül érintheti Oroszország exportképességét, ezáltal pedig a Barátság kőolajvezeték ellátását is, amelynek újraindítása kedden, illetve szerdán várható, ha hinni lehet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új ígéretének. Jó eséllyel lehet, hiszen az ukránoknak sürgősen szükségük van az uniós pénzekre, amelyeket az olajvezeték innenső oldalán álló Magyarország és Szlovákia blokkol.

Újabb súlyos csapást szenvedett el az orosz energiaszektor, miután ukrán drónok támadást hajtottak végre egy kulcsfontosságú olajelosztó állomás ellen a szamarai területen. A műveletet az Ukrán Biztonsági Szolgálat, azaz az SZBU egyik elit egysége hajtotta végre április 21-re virradó éjszaka, és a célpont a Proszvet település közelében található infrastruktúra volt.

A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben, a The Kyiv Independent értesülései szerint pedig legalább öt nyersolajtartály sérült meg, amelyek egyenként 20 ezer köbméteres kapacitással rendelkeznek. Ez nemcsak látványos pusztítást jelent, hanem komoly logisztikai kiesést is.

A Kreml álláspontja szerint Oroszország készen áll az olajtranzit újraindítására némi feltétellel.