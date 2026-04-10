Barátság kőolajvezeték – Zelenszkij most már nyíltan zsarolja az EU-t, fűt-fát megígér, csak hogy pénzt kapjon Brüsszelből
Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen egyebek között a háború befejezése és a húsvéti tűzszünet kérdése is terítékre került.
Az ukrán elnök szerint a Barátság kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, azonban a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. „Vagyis ez egy olyan tranzitfolyamat lehet, amely kockázatokkal jár, ráadásul azt sem tudjuk, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól. Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor – ahogyan azt már elmondtuk – tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek” – idézte Zelenszkij szavait az Interfax-Ukrajina hírügynökség
Az orosz-ukrán háború befejezésével kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, hogy szeptemberig nehéz időszak vár Ukrajnára, mivel az Amerikai Egyesült Államok a nyár kezdetével még inkább a belpolitikai folyamatokra fog összpontosítani, különösen az őszi félidős választásokra. Ha Oroszország a feszültségcsökkentés útját választja, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor az Egyesült Államok részvételével, amelyet áprilisban, májusban vagy júniusban próbálnak majd megrendezni.
„Úgy gondolom, hogy ezek a hónapok kulcsfontosságúak számukra, szerintem szeptemberig nagyon nehéz lesz a helyzetünk. Véleményem szerint az amerikaiak senkinek sem fognak több időt adni erre a párbeszédre” – fogalmazott Zelenszkij.
Nyitott a húsvéti tűszünetre az ukrán elnök
A lehetséges húsvéti tűzszünet kapcsán az elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a szimmetrikus lépésekre. „Idén javasoltuk a húsvéti ünnepek idejére a tűzszünetet, és ennek megfelelően fogunk cselekedni” – tette hozzá.
Az orosz megszállók nemcsak az Ukrajnával, hanem Fehéroroszországgal és a Moldovához tartozó, szakadár Dnyeszter Menti Köztársasággal közös határ mentén is ütközőzónát akarnak létrehozni – közölte Volodimir Zelenszkij. Az utóbbival kapcsolatban az ukrán államfő kifejtette: nem lát valós fenyegetést, mivel más körzetekben, Zaporizzsja és Pokrovszk irányában vontak össze orosz csapatokat.
Azt is megjegyezte, hogy Ukrajna egy hónap alatt ugyanannyi orosz megszállót semmisít meg, mint amennyit Moszkva mozgósít. Zelensazkij szerint ennek ellenére azonban az ellenséges erők létszáma Ukrajna területén növekszik.
Ursula von der Leyenék váratlanul bevallották: eltűnt a Barátság kőolajvezetékhez küldött uniós tényfeltáró bizottság – „Nem tudjuk, hol vannak”
Továbbra is számos kérdés megválaszolatlan a Barátság kőolajvezeték ügyével kapcsolatban. Mint ismert, a Barátságon január vége óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra, az ukránok szerint azért nem, mert orosz támadás érte az infrastruktúrát. Azonban Kijev mindeddig sem a magyar, sem az európai uniós vizsgálóbizottságot nem engedte a helyszínre. Az EU-s vizsgálóbizottság hollétéről azonban a jelek szerint maga az EU sem tud.
Az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő. arra a kérdésre, hogy ez a kis szakértői csapat jelenleg hol van és mit csinál, nem tudott megnyugtató választ adni.
„A csapat útitervével kapcsolatban nincs információm, ugyanakkor a levél elküldésének idején Ukrajnában tartózkodtak. Akkoriban jeleztük Volodimir Zelenszkijnek, hogy készek és hajlandók vagyunk egy ilyen tényfeltáró misszió elindítására, azonban jelenleg nincs információm a csapat tartózkodási helyéről vagy arról, hogy pontosan hol lehetnek” – zárta le a kérdést a szóvivő.
A világ összes pénze ellenére is lassan üres a páncél Ukrajnában: feketén-fehéren látszik, mit ért el Orbán Viktor
Beszámoltunk róla, hogy Ukrajna uniós pénzek dagasztotta nemzetközi tartaléka az év elején még rekordon állt, februárban azonban gyors csökkenésnek indult. Aztán ugyanez folytatódott, a pénzeszsák villámgyorsan ürül – derül ki az Ukrán Nemzeti Bank adataiból.
Februárig a következőképp alakult az ukrán nemzetközi tartalék töltögetése külföldi pénzekkel, mióta Donald Trump elnöki székbe lépésével az Egyesült Államok kivonult Ukrajna pénzeléséből, gyakorlatilag az Európai Uniónak adva át "a terepet":
A tartalék összege a rekordot az olajblokád bevezetésének hónapjában, januárban érte el, akkor 57,7 milliárd dollárra rúgott. A friss fejlemény, hogy az ukrán jegybank a márciusi számot is közölte, és kiderült: a tartalék újabb 5 százalékkal csökkent, 52 milliárd dollárra.
Ez annak ellenére történt, hogy a Nemzetközi Valutaalaptól és a Világbanktól is kaptak mintegy másfélmilliárd dollárt. Az EU-tól továbbra sem érkezett semmi, nem érkezhetett, hiszen a 90 milliárd eurós hitelfelvétel terve befuccsolt.