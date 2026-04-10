Barátság kőolajvezeték – Zelenszkij most már nyíltan zsarolja az EU-t, fűt-fát megígér, csak hogy pénzt kapjon Brüsszelből

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen egyebek között a háború befejezése és a húsvéti tűzszünet kérdése is terítékre került.

Az ukrán elnök szerint a Barátság kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, azonban a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. „Vagyis ez egy olyan tranzitfolyamat lehet, amely kockázatokkal jár, ráadásul azt sem tudjuk, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól. Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor – ahogyan azt már elmondtuk – tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek” – idézte Zelenszkij szavait az Interfax-Ukrajina hírügynökség

Az orosz-ukrán háború befejezésével kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, hogy szeptemberig nehéz időszak vár Ukrajnára, mivel az Amerikai Egyesült Államok a nyár kezdetével még inkább a belpolitikai folyamatokra fog összpontosítani, különösen az őszi félidős választásokra. Ha Oroszország a feszültségcsökkentés útját választja, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor az Egyesült Államok részvételével, amelyet áprilisban, májusban vagy júniusban próbálnak majd megrendezni.

„Úgy gondolom, hogy ezek a hónapok kulcsfontosságúak számukra, szerintem szeptemberig nagyon nehéz lesz a helyzetünk. Véleményem szerint az amerikaiak senkinek sem fognak több időt adni erre a párbeszédre” – fogalmazott Zelenszkij.

Nyitott a húsvéti tűszünetre az ukrán elnök

A lehetséges húsvéti tűzszünet kapcsán az elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a szimmetrikus lépésekre. „Idén javasoltuk a húsvéti ünnepek idejére a tűzszünetet, és ennek megfelelően fogunk cselekedni” – tette hozzá.

Az orosz megszállók nemcsak az Ukrajnával, hanem Fehéroroszországgal és a Moldovához tartozó, szakadár Dnyeszter Menti Köztársasággal közös határ mentén is ütközőzónát akarnak létrehozni – közölte Volodimir Zelenszkij. Az utóbbival kapcsolatban az ukrán államfő kifejtette: nem lát valós fenyegetést, mivel más körzetekben, Zaporizzsja és Pokrovszk irányában vontak össze orosz csapatokat.