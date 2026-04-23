Deviza
EUR/HUF365,1 +0,07% USD/HUF312,3 +0,22% GBP/HUF421,41 +0,17% CHF/HUF397,77 +0,2% PLN/HUF86,02 +0,09% RON/HUF71,69 +0,05% CZK/HUF14,99 +0,03% EUR/HUF365,1 +0,07% USD/HUF312,3 +0,22% GBP/HUF421,41 +0,17% CHF/HUF397,77 +0,2% PLN/HUF86,02 +0,09% RON/HUF71,69 +0,05% CZK/HUF14,99 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 476,76 -0,61% MTELEKOM2 502 0% MOL4 264 +0,66% OTP41 760 -1,01% RICHTER13 210 -0,98% OPUS308 -1,3% ANY7 560 +1,85% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 710 +0,21% BUMIX9 229,54 +0,57% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 783,3 -0,46% BUX135 476,76 -0,61% MTELEKOM2 502 0% MOL4 264 +0,66% OTP41 760 -1,01% RICHTER13 210 -0,98% OPUS308 -1,3% ANY7 560 +1,85% AUTOWALLIS149 +1,34% WABERERS4 710 +0,21% BUMIX9 229,54 +0,57% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 783,3 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
olajszállítás
Magyarország
Barátság kőolajvezeték

Teljesen érthetetlen: Ukrajna megnyitotta a Barátságot, aztán lebombázta a vezeték egyik csomópontját – Zelenszkijnek van mit megmagyarázni

Alig néhány órával azt megelőzően, hogy Mol bejelentette a Barátság vezetéken történő szállítás újraindulását, ukrán drónok csapást mértek a rendszer egyik legfontosabb oroszországi csomópontjára, ami több olajtartályból áll össze. A Barátság vezeték és a közvetlen ahhoz kapcsolható infrastruktúra elleni támadás azért különösen nehezen értelmezhető, mert Kijev éppen az olajtranzit helyreállításával próbálta elérni a számára létfontosságú, 90 milliárd eurós uniós hitel felszabadítását.
VG
2026.04.23, 14:10
Frissítve: 2026.04.23, 14:11

Alig indult újra a Barátság kőolajvezeték forgalma Magyarország és Szlovákia felé, máris újabb támadás érte a rendszert: ukrán drónok csütörtök hajnalban csapást mértek az oroszországi Gorkij finomítóra és a hozzá kapcsolódó kulcsfontosságú szivattyúállomásra Nyizsnyij Novgorod térségében, írja a Kyiv post. A helyszín stratégiai jelentőségű a Barátság vezeték teljes hálózata szempontjából, így a támadás ismét kérdésessé teheti az olajszállítások stabilitását.

Teljesen érthetetlen: Ukrajna megnyitotta a Barátság vezetéket, aztán lebombázták – Zelenszkijnek van mit megmagyarázni
Fotó: DANIEL NEMETH / Mol

Fontos tudni, hogy a támadás olyan szakaszon történt, amely kulcsfontosságú egész Oroszország és Oroszország európai exportja szempontjából. 

A helyzet azért különösen nehezen értelmezhető, mert a Mol éppen, hogy csak bejelentette csütörtökön délután, hogy megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és
Szlovákiába.
 

A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.

Ehhez képest csütörtök hajnalban ukrán drónok éppen a Barátság vezeték egyik legfontosabb oroszországi csomópontját támadták meg. 

A Transznyefty tulajdonában lévő Gorkij létesítmény nemcsak finomítóként működik, hanem kulcsfontosságú átemelő- és tárolóállomás is a közép-oroszországi olaj Európa felé történő továbbításában.

Orosz források szerint legalább egy, de akár három nagyobb tűz is keletkezett, az egyik üzemanyagtároló teljesen megsemmisülhetett. A lángok több tíz méter magasra csaptak fel, a fekete füstöt kilométerekről lehetett látni. A hivatalos orosz közlés szerint 154 ukrán drónt lőttek le országszerte, de a pontos károk mértékét egyelőre nem részletezték – írja a Kyiv Post. 

Az Unian ukrán hírügynökség forrása három olajtartály felrobbantásáról vél tudni. 

Az emiatt keletkezett nagy kiterjedésű tűz 20 000 négyzetméteres területet érintett. Azt is írja, hogy a Gorkij olajfinomító fontos láncszem az Oroszországi Föderáció olajszállítási rendszerében, része a Transznyefty-Felső-Volga Rt. struktúrájának. Az állomás fővezetékeken szállítja az olajat, különösen a Szurgut-Gorkij-Polock útvonalon. Biztosítja a nyersanyagok belső útvonalakra, különösen a ksztovói Lukoil finomítóba történő szállítását.

„Az ilyen kulcsfontosságú állomások károsodása komoly zavarokat okoz az Orosz Föderáció olajellátásának logisztikájában.

  • A fővezetékek működése megszakad,
  • a finomítókban a feldolgozás hatékonysága csökken,
  • a szállítási költségek pedig emelkednek.

Ennek eredményeként ez közvetlenül befolyásolja az orosz költségvetés bevételeit, amelyeket az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítanak” – jelentette az SZBU ukrán titkosszolgálat egyik tájékozott forrása.

Hogy lesz ebből 90 milliárd eurós hitel?

Ukrajna éppen arra számított, hogy a Barátság vezeték helyreállítása után az Európai Unió felszabadítja a Kijev számára létfontosságú, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezer milliárd forintos) hitelcsomagot, amelyet Budapest korábban blokkolt. A magyar álláspont szerint a támogatás egyik feltétele az olajtranzit újraindítása volt.

Robert Fico szlovák miniszterelnök is jelezte, hogy a Barátság vezeték helyreállítása közvetlenül összefügg a magyar politikai változásokkal és az uniós hitel sorsával. Pozsony ugyanakkor továbbra is bizalmatlan Kijevvel szemben, és attól tart, hogy a szállítások újra politikai nyomásgyakorlás eszközévé válhatnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu