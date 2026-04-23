Teljesen érthetetlen: Ukrajna megnyitotta a Barátságot, aztán lebombázta a vezeték egyik csomópontját – Zelenszkijnek van mit megmagyarázni
Alig indult újra a Barátság kőolajvezeték forgalma Magyarország és Szlovákia felé, máris újabb támadás érte a rendszert: ukrán drónok csütörtök hajnalban csapást mértek az oroszországi Gorkij finomítóra és a hozzá kapcsolódó kulcsfontosságú szivattyúállomásra Nyizsnyij Novgorod térségében, írja a Kyiv post. A helyszín stratégiai jelentőségű a Barátság vezeték teljes hálózata szempontjából, így a támadás ismét kérdésessé teheti az olajszállítások stabilitását.
Fontos tudni, hogy a támadás olyan szakaszon történt, amely kulcsfontosságú egész Oroszország és Oroszország európai exportja szempontjából.
A helyzet azért különösen nehezen értelmezhető, mert a Mol éppen, hogy csak bejelentette csütörtökön délután, hogy megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és
Szlovákiába.
A Mol Csoport a mai napon kőolajat vett át a fényeslitkei és a budkovcei szivattyúállomásokon. A Barátság vezetékrendszeren keresztül történő kőolajszállítás ezáltal közel három hónapos szünet után Magyarországra és Szlovákiába is újraindult.
Ehhez képest csütörtök hajnalban ukrán drónok éppen a Barátság vezeték egyik legfontosabb oroszországi csomópontját támadták meg.
A Transznyefty tulajdonában lévő Gorkij létesítmény nemcsak finomítóként működik, hanem kulcsfontosságú átemelő- és tárolóállomás is a közép-oroszországi olaj Európa felé történő továbbításában.
Orosz források szerint legalább egy, de akár három nagyobb tűz is keletkezett, az egyik üzemanyagtároló teljesen megsemmisülhetett. A lángok több tíz méter magasra csaptak fel, a fekete füstöt kilométerekről lehetett látni. A hivatalos orosz közlés szerint 154 ukrán drónt lőttek le országszerte, de a pontos károk mértékét egyelőre nem részletezték – írja a Kyiv Post.
Az Unian ukrán hírügynökség forrása három olajtartály felrobbantásáról vél tudni.
Az emiatt keletkezett nagy kiterjedésű tűz 20 000 négyzetméteres területet érintett. Azt is írja, hogy a Gorkij olajfinomító fontos láncszem az Oroszországi Föderáció olajszállítási rendszerében, része a Transznyefty-Felső-Volga Rt. struktúrájának. Az állomás fővezetékeken szállítja az olajat, különösen a Szurgut-Gorkij-Polock útvonalon. Biztosítja a nyersanyagok belső útvonalakra, különösen a ksztovói Lukoil finomítóba történő szállítását.
„Az ilyen kulcsfontosságú állomások károsodása komoly zavarokat okoz az Orosz Föderáció olajellátásának logisztikájában.
- A fővezetékek működése megszakad,
- a finomítókban a feldolgozás hatékonysága csökken,
- a szállítási költségek pedig emelkednek.
Ennek eredményeként ez közvetlenül befolyásolja az orosz költségvetés bevételeit, amelyeket az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítanak” – jelentette az SZBU ukrán titkosszolgálat egyik tájékozott forrása.
Hogy lesz ebből 90 milliárd eurós hitel?
Ukrajna éppen arra számított, hogy a Barátság vezeték helyreállítása után az Európai Unió felszabadítja a Kijev számára létfontosságú, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezer milliárd forintos) hitelcsomagot, amelyet Budapest korábban blokkolt. A magyar álláspont szerint a támogatás egyik feltétele az olajtranzit újraindítása volt.
Robert Fico szlovák miniszterelnök is jelezte, hogy a Barátság vezeték helyreállítása közvetlenül összefügg a magyar politikai változásokkal és az uniós hitel sorsával. Pozsony ugyanakkor továbbra is bizalmatlan Kijevvel szemben, és attól tart, hogy a szállítások újra politikai nyomásgyakorlás eszközévé válhatnak.