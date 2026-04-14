Deviza
EUR/HUF363,37 +0,07% USD/HUF308,17 -0,15% GBP/HUF417,54 +0,08% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,59 +0,1% RON/HUF71,36 +0,01% CZK/HUF14,92 +0,06% EUR/HUF363,37 +0,07% USD/HUF308,17 -0,15% GBP/HUF417,54 +0,08% CHF/HUF394,79 +0,2% PLN/HUF85,59 +0,1% RON/HUF71,36 +0,01% CZK/HUF14,92 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 980,11 -0,34% MTELEKOM2 356 -1,19% MOL4 408 +0,64% OTP44 270 -1,08% RICHTER12 930 -0,54% OPUS327 +8,26% ANY7 260 0% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 500 +1,11% BUMIX8 905,59 +0,47% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 834,32 +0,72% BUX138 980,11 -0,34% MTELEKOM2 356 -1,19% MOL4 408 +0,64% OTP44 270 -1,08% RICHTER12 930 -0,54% OPUS327 +8,26% ANY7 260 0% AUTOWALLIS152 +0,99% WABERERS4 500 +1,11% BUMIX8 905,59 +0,47% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 834,32 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
utazás
Balkán
Montenegró
schengeni térség
határblokád
útblokád
határátkelőhely
fuvarozás

Fuvarozói blokád bénítja a balkáni határokat, egy kivételével minden határátkelőt elzártak

Kétnapos blokádba kezdtek a nemzetközi fuvarozók Montenegró határainál, tiltakozva az uniós előírások és a be nem tartott kormányzati ígéretek ellen. A blokád komoly fennakadásokat okoz a térség kereskedelmében, ahol már napi több tízmillió eurós gazdasági kárral számolnak.
VG/MTI
2026.04.14, 11:47
Frissítve: 2026.04.14, 11:51

A nemzetközi fuvarozók kétnapos blokádot kezdtek kedden a Montenegró és Szerbia, illetve a Montenegró és Bosznia-Hercegovina közötti határátkelőkön.

blokád Horgos, 2026. január 26.Lezárt kamionterminál a magyar-szerb határ szerbiai oldalán, Horgos határátkelőhelyen 2026. január 26-án.
A blokád komoly fennakadásokat okoz a térség kereskedelmében / Fotó: Molnár Edvárd / MTI

A tiltakozó akció oka a fuvarozók szerint 

  • egyrészt az Európai Unió hivatásos gépjárművezetőkre vonatkozó szigorú szabályozása, amely előírja, hogy a nem tagállamokból érkező járművezetők 180 nap alatt legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezeten belül, 
  • másrészt pedig a montenegrói kormány be nem váltott ígéretei, köztük az üzemanyag jövedéki adójának visszatérítése és a határokon tapasztalható várakozási idők csökkentése.

A helyzetet tovább nehezíti az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, amely biometrikus adatok rögzítését írja elő a határokon, ezzel lassítva az áthaladást.

A gyógyszert, élő állatot és gyúlékony anyagot szállító teherjárművek a blokád idején is áthaladhatnak a határátkelőkön – közölték a szervezők.

A fuvarozók szövetségének tájékoztatása szerint 

a rendőrség minden határátkelőn engedélyezte a demonstrációt, kivéve a bari kikötőt.

Hozzátették, hogy ha a követeléseik nem teljesülnek, megpróbálják meghosszabbítani a tiltakozást.

A térség fuvarozói már január végén is többnapos blokádot szerveztek Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban és Észak-Macedóniában. Akkor a tiltakozást felfüggesztették, miután Brüsszel tárgyalásokat ígért, amelyek azonban nem vezettek eredményre.

A blokádok súlyos gazdasági károkat okoznak: becslések szerint a teherforgalmi terminálok blokádja miatti kár naponta több tízmillió euróra tehető. Az Európai Unió a térség legfontosabb kereskedelmi partnere, a Nyugat-Balkán teljes külkereskedelmének több mint 60 százalékát adja.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
