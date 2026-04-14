Fuvarozói blokád bénítja a balkáni határokat, egy kivételével minden határátkelőt elzártak
A nemzetközi fuvarozók kétnapos blokádot kezdtek kedden a Montenegró és Szerbia, illetve a Montenegró és Bosznia-Hercegovina közötti határátkelőkön.
A tiltakozó akció oka a fuvarozók szerint
- egyrészt az Európai Unió hivatásos gépjárművezetőkre vonatkozó szigorú szabályozása, amely előírja, hogy a nem tagállamokból érkező járművezetők 180 nap alatt legfeljebb 90 napot tölthetnek a schengeni övezeten belül,
- másrészt pedig a montenegrói kormány be nem váltott ígéretei, köztük az üzemanyag jövedéki adójának visszatérítése és a határokon tapasztalható várakozási idők csökkentése.
A helyzetet tovább nehezíti az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (EES) bevezetése, amely biometrikus adatok rögzítését írja elő a határokon, ezzel lassítva az áthaladást.
A gyógyszert, élő állatot és gyúlékony anyagot szállító teherjárművek a blokád idején is áthaladhatnak a határátkelőkön – közölték a szervezők.
A fuvarozók szövetségének tájékoztatása szerint
a rendőrség minden határátkelőn engedélyezte a demonstrációt, kivéve a bari kikötőt.
Hozzátették, hogy ha a követeléseik nem teljesülnek, megpróbálják meghosszabbítani a tiltakozást.
A térség fuvarozói már január végén is többnapos blokádot szerveztek Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban és Észak-Macedóniában. Akkor a tiltakozást felfüggesztették, miután Brüsszel tárgyalásokat ígért, amelyek azonban nem vezettek eredményre.
A blokádok súlyos gazdasági károkat okoznak: becslések szerint a teherforgalmi terminálok blokádja miatti kár naponta több tízmillió euróra tehető. Az Európai Unió a térség legfontosabb kereskedelmi partnere, a Nyugat-Balkán teljes külkereskedelmének több mint 60 százalékát adja.