Bombafenyegetési hullám söpört végig Magyarországtól délre

Elsősorban iskolákat és bevásárlóközpontokat célzó bombafenyegetési hullám söpört végig a hetekben a Nyugat-Balkánon, a legutóbb Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Horvátországban kaptak fenyegető üzeneteket – derül ki az érintett hatóságok közléseiből.

Március vége óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Horvátországban is sorra érkeznek e-mailben küldött pokolgépes fenyegetések, amelyek miatt több tucat iskolát, bevásárlóközpontot, szállodát és más intézményt kellett kiüríteni.

Az első ilyen esetet ebben az évben március 30-án jegyezték fel, amely miatt Banja Lukában kiürítettek több általános iskolát, és felfüggesztették a tanítást. Már másnap Belgrádban és Nisben ürítették ki a bevásárlóközpontokat hasonló fenyegetések miatt.

Április közepére a bombariadók szállodákat, bevásárlóközpontokat és iskolákat egyaránt érintettek. Április 16-án Szarajevóban bevásárlóközpontokat ért fenyegetés, a belügyminisztérium közlése szerint az egyik e-mailben halálos fenyegetés is szerepelt Denis Becirovic, a boszniai államelnökség bosnyák tagja ellen. Ugyanezen a napon a szerbiai Pancsován ki kellett üríteni egy hotelt, ahol éppen szeminárium zajlott.

Egy nappal később montenegrói bevásárlóközpontokat ürítettek ki Budván és Podgoricában. Ezzel egy időben Niksicben, valamint a boszniai Zenicában oktatási intézmények kaptak fenyegetéseket. Néhány napja pedig Szkopje két nagy bevásárlóközpontjában volt bombariadó.

Hétfőn a montenegrói Bar két középiskoláját, valamint több boszniai általános és középiskolát ért fenyegetés, így a tanítást felfüggesztették. Kedden a boszniai Tuzla kanton iskoláihoz és rendőri szerveihez érkeztek bombafenyegetések, ami ismét az oktatás szüneteltetéséhez vezetett. Ezzel egy időben bombafenyegetést kapott több zágrábi középiskola, ami miatt az érintett intézményeket kiürítették, és a tanítás nem kezdődött meg.

A Bosznia-hercegovinai Föderáció terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó osztályának vezetője az N1 regionális hírtelevízióban közölte: a rendőrség a legtöbb esetben azonosította a hamis fenyegetések küldőit. Srdjan Micic úgy fogalmazott, a korábbi hasonló esetekben az elkövetők többnyire diákok, gyakran kiskorúak voltak, akik eredetileg az iskolák működésének megbénítását tűzték ki célul, később azonban „túllőttek a célon”, és bevásárlóközpontokat, valamint különböző állami intézményeket is fenyegettek.