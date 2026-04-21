biztonság
Balkán
Bombariadó

Bombafenyegetési hullám söpört végig Magyarországtól délre

Újabb pokolgépes fenyegetéseket kaptak iskolák és bevásárlóközpontok a Nyugat-Balkánon. Valamennyi bombafenyegetés hamisnak bizonyult.
VG/MTI
2026.04.21, 15:15
Frissítve: 2026.04.21, 15:34

Elsősorban iskolákat és bevásárlóközpontokat célzó bombafenyegetési hullám söpört végig a hetekben a Nyugat-Balkánon, a legutóbb Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Horvátországban kaptak fenyegető üzeneteket – derül ki az érintett hatóságok közléseiből.

Bombafenyegetési hullám söpört végig a Nyugat-Balkánon / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock

Március vége óta Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Észak-Macedóniában és Horvátországban is sorra érkeznek e-mailben küldött pokolgépes fenyegetések, amelyek miatt több tucat iskolát, bevásárlóközpontot, szállodát és más intézményt kellett kiüríteni.

Az első ilyen esetet ebben az évben március 30-án jegyezték fel, amely miatt Banja Lukában kiürítettek több általános iskolát, és felfüggesztették a tanítást. Már másnap Belgrádban és Nisben ürítették ki a bevásárlóközpontokat hasonló fenyegetések miatt.

Április közepére a bombariadók szállodákat, bevásárlóközpontokat és iskolákat egyaránt érintettek. Április 16-án Szarajevóban bevásárlóközpontokat ért fenyegetés, a belügyminisztérium közlése szerint az egyik e-mailben halálos fenyegetés is szerepelt Denis Becirovic, a boszniai államelnökség bosnyák tagja ellen. Ugyanezen a napon a szerbiai Pancsován ki kellett üríteni egy hotelt, ahol éppen szeminárium zajlott.

Egy nappal később montenegrói bevásárlóközpontokat ürítettek ki Budván és Podgoricában. Ezzel egy időben Niksicben, valamint a boszniai Zenicában oktatási intézmények kaptak fenyegetéseket. Néhány napja pedig Szkopje két nagy bevásárlóközpontjában volt bombariadó.

Hétfőn a montenegrói Bar két középiskoláját, valamint több boszniai általános és középiskolát ért fenyegetés, így a tanítást felfüggesztették. Kedden a boszniai Tuzla kanton iskoláihoz és rendőri szerveihez érkeztek bombafenyegetések, ami ismét az oktatás szüneteltetéséhez vezetett. Ezzel egy időben bombafenyegetést kapott több zágrábi középiskola, ami miatt az érintett intézményeket kiürítették, és a tanítás nem kezdődött meg.

A Bosznia-hercegovinai Föderáció terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó osztályának vezetője az N1 regionális hírtelevízióban közölte: a rendőrség a legtöbb esetben azonosította a hamis fenyegetések küldőit. Srdjan Micic úgy fogalmazott, a korábbi hasonló esetekben az elkövetők többnyire diákok, gyakran kiskorúak voltak, akik eredetileg az iskolák működésének megbénítását tűzték ki célul, később azonban „túllőttek a célon”, és bevásárlóközpontokat, valamint különböző állami intézményeket is fenyegettek.

Egy sor vidéki iskolában volt bombariadó januárban – átnyúlnak a határon a drámai történések

Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában bombariadó volt, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe – számolt be januárban a Haon vármegyei hírportál. Ki kellett üríteni többek közt a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálják a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság tájékoztatott: a jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el, az érintett épületeket alaposan átvizsgálják. Mindeddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

