Újabb bombafenyegetések miatt ürítettek ki iskolákat Horvátországban

Több zágrábi, spliti és rijekai iskolát ürítettek ki hétfőn pokolgépes fenyegetések miatt, a horvát rendőrség ellenőrzéseket végez az érintett intézményekben – közölték a hatóságok. A fenyegetések Horvátország-szerte már több mint egy hete tartanak, de eddig minden bejelentés hamisnak bizonyult.

A rendőrség közleménye szerint az oktatási intézmények robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló fenyegető üzeneteket kaptak, ezért a hatóságok a helyszínen megkezdték az épületek átvizsgálását a vonatkozó biztonsági protokollnak megfelelően.

Davor Bozinovic belügyminiszter pénteken úgy nyilatkozott:

a bombafenyegetések egyfajta hibrid hadviselés részét képezhetik. A horvát rendőrség több európai ország hatóságaival is együttműködik, mivel a fenyegető üzeneteket feltehetően külföldi szerverekről és domainekről küldték.

A rendőrség hangsúlyozta: minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.

Az elmúlt időszakban több ország iskoláiban volt bombafenyegetés

Az oktatási intézmények bombafenyegetései nem új keletűek a régióban. Tavaly és idén is több kelet-közép-európai államban volt országos szintű fenyegetés, köztük Magyarországon is.

Hazánkban januárban Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában volt bombariadó, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe. Ki kellett üríteni többek közt a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálták a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.

A Hajdú-Bihar vármegyeiekkel egy időben több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombariadót jelentettek, köztük Beregszász összes, valamint a kistérség több oktatási intézményében is. Az érintett iskolák, óvodák mindegyike külön-külön kapott e-mailes fenyegetést állítólagos robbanószerkezetről. Az információk szerint bombariadó volt többek között a jánosi, a gáti, a nagymuzsalyi, a sárosoroszi és a borzsovai oktatási intézményekben is. A legtöbb iskolában biztonsági okokból hazaengedték a gyermekeket, az épületeket kiürítették