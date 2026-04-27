Újabb bombafenyegetések miatt ürítettek ki iskolákat Horvátországban
Több zágrábi, spliti és rijekai iskolát ürítettek ki hétfőn pokolgépes fenyegetések miatt, a horvát rendőrség ellenőrzéseket végez az érintett intézményekben – közölték a hatóságok. A fenyegetések Horvátország-szerte már több mint egy hete tartanak, de eddig minden bejelentés hamisnak bizonyult.
A rendőrség közleménye szerint az oktatási intézmények robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló fenyegető üzeneteket kaptak, ezért a hatóságok a helyszínen megkezdték az épületek átvizsgálását a vonatkozó biztonsági protokollnak megfelelően.
Davor Bozinovic belügyminiszter pénteken úgy nyilatkozott:
a bombafenyegetések egyfajta hibrid hadviselés részét képezhetik. A horvát rendőrség több európai ország hatóságaival is együttműködik, mivel a fenyegető üzeneteket feltehetően külföldi szerverekről és domainekről küldték.
A rendőrség hangsúlyozta: minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.
Az elmúlt időszakban több ország iskoláiban volt bombafenyegetés
Az oktatási intézmények bombafenyegetései nem új keletűek a régióban. Tavaly és idén is több kelet-közép-európai államban volt országos szintű fenyegetés, köztük Magyarországon is.
Hazánkban januárban Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában volt bombariadó, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe. Ki kellett üríteni többek közt a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálták a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.
A Hajdú-Bihar vármegyeiekkel egy időben több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben is bombariadót jelentettek, köztük Beregszász összes, valamint a kistérség több oktatási intézményében is. Az érintett iskolák, óvodák mindegyike külön-külön kapott e-mailes fenyegetést állítólagos robbanószerkezetről. Az információk szerint bombariadó volt többek között a jánosi, a gáti, a nagymuzsalyi, a sárosoroszi és a borzsovai oktatási intézményekben is. A legtöbb iskolában biztonsági okokból hazaengedték a gyermekeket, az épületeket kiürítették
Erős detonáció rázta meg április 21-én, késő este Splitet, nem sokkal 23 óra előtt, amely a Kacunar és Ravne njive városrész lakóit is felriasztotta – írta meg a horvát Index alapján lapunk.
A Spliti-dalmát Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal biztosították és lezárták a helyszínt.
A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.
A hatóságok akkor azt közölték, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították.