Hidegen hagyták a magyar családok és gazdaság védelmét célzó intézkedések Brüsszelt – kötelezettségszegési eljárások sorával torpedózták meg Magyarországot

Hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország és Szlovákia ellen a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott diszkriminatív üzemanyagárak miatt. A brüsszeli testület szerint sérti az egységes piaccal kapcsolatos uniós jog több rendelkezését, hogy Magyarország védett árakat vezetett be a magyar rendszámú járművek vezetői számára, míg a külföldön nyilvántartásba vett járművek vezetőinek magasabb piaci árat kell fizetniük az üzemanyagért.

Brüsszel baja nem új keletű, hiszen még a választás előtt, április elején levelet küldtek a kormánynak, hogy magyar családok és gazdaság védelmét célzó intézkedések diszkriminatív jellegűek a többi európai uniós állampolgárra nézve.

A levélben arról is írnak, hogy a bizottság véleménye szerint az intézkedések negatívan befolyásolják az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását, például az egyéni vállalkozók és más utazók, valamint a közlekedési ágazat tekintetében.

Azt most is elfelejti Brüsszel, hogy ha a kormány a Barátság-kőolajvezeték politikai okokból való elzárásakor, az iráni konfliktus közepette, az olajárak elszabadulása miatt nem korlátozza azok körét, akik hozzájuthatnak a védett áron beszerezhető üzemanyagokhoz, akkor más, régiós országokhoz hasonlóan Magyarországon is előfordulhatott volna az, hogy átjönnek hozzánk tankolni, jelentősen csökkentve a hazai készleteket.

A szigorú szabályokkal és a piaci árak rögzítésével még az újonnan alakuló Magyar.kormány is egyetért, miniszterelnökük a várható intézkedéseik közül első között jelentette be, hogy a gázolajnál és a benzinnél is megtartja, egyelőre határozatlan időre, a védett árakat.

További eljárások indulnak, mert Brüsszel szerint...