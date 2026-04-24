Váratlan fordulat: lemondatnák mandátumáról az ország második fővárosának vezetőjét – reagált a polgármester

Önkormányzati képviselői előterjesztést nyújtottak be csütörtökön Debrecenben, amely arra irányult, hogy a megyei jogú város közgyűlése mondja ki feloszlását.

Papp László, Debrecen polgármestere / Fotó: Czeglédi Zsolt

A régi Városháza előtt tartott tájékoztatón Madarasi István úgy fogalmazott, hogy az összefogás politikusainak célja, hogy a debreceniek érdekeit képviselje és a jelenlegi városvezetés, szerintük, elvesztette a polgárok bizalmát – számolt be róla a Dehír helyi hírportál.

Mándi László szerint az országgyűlési választásokon a szavazók többsége nem a Fidesz-KDNP jelöltjeire voksolt. Ezért, bár a jelenlegi városvezetésnek és képviselőknek 2029-ig szól a mandátumuk, az Összefogás a Cívisvárosért időközi választást szeretne Debrecenben.

„Önkormányzati képviselői előterjesztést nyújtottunk be a polgármester úr számára, hogy a közgyűlés mondja ki feloszlását. Bízunk benne, hogy ezt minél hamarabb be fogják hozni a testület elé és ki fogja mondani a feloszlást a közgyűlés” – emelte ki.

Debrecen polgármestere reagált az előterjesztésre

Mándi László és Madarasi István előterjesztésére közleményben reagált Papp László polgármester, aki már a választás éjszakáján egyértelművé tette, hogy a 2024-ben mandátumot szerzett közgyűlés megbízatása 2029-ig tart és ennek megfelelően végzi a munkáját. Közleményében azt írta, hogy a közgyűlés az SZMSZ-nek megfelelően tárgyalni fogja a feloszlatásra vonatkozó előterjesztést.

Papp László emlékeztetett rá, hogy Mándi László 2022-ben önkormányzati képviselő volt és országgyűlési képviselőjelöltként részt vett az országgyűlési választáson. „Elveszítette a választást, de akkor nem érezte szükségét annak, hogy lemondjon önkormányzati mandátumáról, mint ahogyan elveszítette polgármesterjelöltként a 2024-es önkormányzati választást és mégis átvette önkormányzati képviselői mandátumát. Az országgyűlési választásnak és a választási vereségnek tehát még az ő eddigi tevékenysége alapján sem volt hatása az önkormányzati képviselői mandátumra."

„Az előterjesztés készítői nyilvánvalóan nem kívánnak részt venni a jelenlegi közgyűlés munkájában, hiszen erre utal a feloszlatásra vonatkozó javaslatuk. Ezt akár el is fogadhatjuk. Abban az esetben viszont, ha a közgyűlés mégsem fogadná el a feloszlatásra vonatkozó javaslatot, úgy minden bizonnyal a képviselő urak lemondanak a mandátumukról, hiszen így lesznek következetesek!" – zárta sorait a városvezető.