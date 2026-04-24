Új vezetékkel választaná le az orosz gázról Amerika a Balkánt: Brüsszel nem lát az idegtől, összeesküvést sejt
Az Európai Unió könnyen szembe kerülhet Donald Trump amerikai elnökkel, miután megpróbálta késleltetni egy jövedelmező balkáni gázvezeték-szerződés odaítélését egy olyan vállalatnak, amelynek élén az elnök személyes ügyvédje áll – derül ki a The Guardian által megismert dokumentumokból.
Brüsszel már korábban is vitába keveredett Trumppal kereskedelmi kérdések, katonai kiadások és az orosz–ukrán háború ügyében, azonban a Déli Összeköttetés (Southern Interconnection) gázvezetékprojektbe való beavatkozás az első alkalomnak tűnik, amikor az EU az elnökhöz közel állók üzleti vállalkozását is megkérdőjelezi. A vezeték nem érinti az EU területét, a tervek szerint Bosznia-Hercegovinán halad majd keresztül.
Boszniai források szerint hónapok óta tartó amerikai nyomásgyakorlás közepette a balkáni ország vezetése gyors lépéseket tett annak érdekében, hogy a szerződést egy korábban alig ismert, wyomingi székhelyű vállalatnak ítéljék oda. Az AAFS Infrastructure and Energy tavaly novemberben alakult, és tulajdonosait nem hozta nyilvánosságra. A céget Donald Trump a 2020-as választási vereség megkérdőjelezésére irányuló kampányának két meghatározó szereplője képviseli: Jesse Binnall ügyvéd, aki a Capitolium elleni zavargásokra való felbujtás vádjával szemben védte őt, valamint Joe Flynn, az elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadójának testvére. Bár a vállalatnak látszólag nincs számottevő referenciája, helyi képviselője szerint az AAFS 1,5 milliárd dollárt kíván befektetni a vezetékbe és más boszniai infrastrukturális projektekbe egyaránt.
Figyelmeztette Boszniát az EU
Márciusban a törvényhozók olyan jogszabályt fogadtak el, amely a Transparency International szerint veszélyes precedenst teremtene azzal, hogy kimondja: a szerződést pályáztatás nélkül az AAFS-nek kell odaítélni. Néhány nappal később az EU szarajevói képviselője zárt körben figyelmeztette Bosznia vezetőit, hogy veszélybe sodorják az ország uniós csatlakozási esélyeit egy ilyen lépéssel. Egy április 13-án kelt levélben – amelyet az istraga.ba boszniai oknyomozó portál szerzett meg, és amelyet a The Guardian is látott – Luigi Soreca uniós tisztviselő azt írta, hogy a Szarajevó és Brüsszel közötti energetikai megállapodás értelmében kulcsfontosságú, hogy a törvénytervezeteket alaposan összehangolják az EU-val. Soreca szerint Brüsszelnek beleszólást kell kapnia a gázvezetékkel kapcsolatos jogszabályokba.
„Ily módon Bosznia-Hercegovina folytathatja előrehaladását az európai úton, és elkerülheti, hogy elszalassza a további integrációs és pénzügyi lehetőségeket” – fogalmazott az olasz politikus.
Jesse Binnall egy interjúban kijelentette, hogy a gázvezeték a Trump-kormányzat egyik prioritása. Az Európai Unió beavatkozásával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy az AAFS soha nem téveszti szem elől, mi az, ami igazán fontos ebben a projektben: az energiabiztonság megteremtése és Bosznia-Hercegovina gazdasági fejlődésének elősegítése.
A Horvátország partjainál található cseppfolyósítottföldgáz-terminállal összekötve a vezeték lehetővé tenné, hogy az amerikai gáz eljusson egy olyan országba, amely jelenleg teljes mértékben Oroszországtól függ
ellátás tekintetében. Miután Vlagyimir Putyin 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, Brüsszel határidőt szabott az uniós tagállamok – valamint a csatlakozásra törekvő országok, például Bosznia – számára, hogy 2028-ig hagyjanak fel az orosz gáz vásárlásával. Ennek ellenére Brüsszelnek azzal a kilátással kell szembenéznie, hogy Európa energetikai sakktáblájának egy kulcsfontosságú eleme nemcsak egy amerikai vállalat, hanem egy az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez személyesen kötődő cég irányítása alá kerül.
Brüsszel nem örül Donald Trump körei hirtelen befolyásszerzésének
Az AAFS honlapján egy nagy sas látható, amely az amerikai hatalmat idézi. A cég nem nevezi meg alkalmazottait, csupán annyit közöl, hogy az energiaipar, az infrastruktúra, a pénzügyek és a nemzetközi projektfejlesztés terén évtizedes együttes tapasztalattal rendelkeznek. A vállalat a jelek szerint korábban még nem hajtott végre a Balkánra tervezett beruházás léptékéhez hasonló infrastrukturális projekteket.
Binnall és Flynn nem az egyetlenek Trump környezetéből, akik érdeklődést mutattak Bosznia iránt. Joe Flynn testvére, Michael – az Amerikai Egyesült Államok egykori hírszerzési vezetője, akinek az FBI-nak tett, Oroszországgal kapcsolatos kijelentései miatt kiszabott büntetését Trump 2020-ban kegyelemmel törölte – lobbitevékenységet folytatott a boszniai szerb nacionalista tömb vezetője érdekében. A kampány októberben sikerrel járt: az Egyesült Államok feloldotta a szankciókat Milorad Dodikkal, a boszniai szerb vezetővel szemben, aki aláássa az 1995-ös békemegállapodást, amely véget vetett a több mint 100 ezer halálos áldozatot követelő hároméves háborúnak. Dodik támogatásáról biztosította a gázvezetéképítési projektet.