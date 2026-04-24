Új vezetékkel választaná le az orosz gázról Amerika a Balkánt: Brüsszel nem lát az idegtől, összeesküvést sejt

Az Európai Unió könnyen szembe kerülhet Donald Trump amerikai elnökkel, miután megpróbálta késleltetni egy jövedelmező balkáni gázvezeték-szerződés odaítélését egy olyan vállalatnak, amelynek élén az elnök személyes ügyvédje áll – derül ki a The Guardian által megismert dokumentumokból.

Brüsszel már korábban is vitába keveredett Trumppal kereskedelmi kérdések, katonai kiadások és az orosz–ukrán háború ügyében, azonban a Déli Összeköttetés (Southern Interconnection) gázvezetékprojektbe való beavatkozás az első alkalomnak tűnik, amikor az EU az elnökhöz közel állók üzleti vállalkozását is megkérdőjelezi. A vezeték nem érinti az EU területét, a tervek szerint Bosznia-Hercegovinán halad majd keresztül.

Boszniai források szerint hónapok óta tartó amerikai nyomásgyakorlás közepette a balkáni ország vezetése gyors lépéseket tett annak érdekében, hogy a szerződést egy korábban alig ismert, wyomingi székhelyű vállalatnak ítéljék oda. Az AAFS Infrastructure and Energy tavaly novemberben alakult, és tulajdonosait nem hozta nyilvánosságra. A céget Donald Trump a 2020-as választási vereség megkérdőjelezésére irányuló kampányának két meghatározó szereplője képviseli: Jesse Binnall ügyvéd, aki a Capitolium elleni zavargásokra való felbujtás vádjával szemben védte őt, valamint Joe Flynn, az elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadójának testvére. Bár a vállalatnak látszólag nincs számottevő referenciája, helyi képviselője szerint az AAFS 1,5 milliárd dollárt kíván befektetni a vezetékbe és más boszniai infrastrukturális projektekbe egyaránt.

Figyelmeztette Boszniát az EU

Márciusban a törvényhozók olyan jogszabályt fogadtak el, amely a Transparency International szerint veszélyes precedenst teremtene azzal, hogy kimondja: a szerződést pályáztatás nélkül az AAFS-nek kell odaítélni. Néhány nappal később az EU szarajevói képviselője zárt körben figyelmeztette Bosznia vezetőit, hogy veszélybe sodorják az ország uniós csatlakozási esélyeit egy ilyen lépéssel. Egy április 13-án kelt levélben – amelyet az istraga.ba boszniai oknyomozó portál szerzett meg, és amelyet a The Guardian is látott – Luigi Soreca uniós tisztviselő azt írta, hogy a Szarajevó és Brüsszel közötti energetikai megállapodás értelmében kulcsfontosságú, hogy a törvénytervezeteket alaposan összehangolják az EU-val. Soreca szerint Brüsszelnek beleszólást kell kapnia a gázvezetékkel kapcsolatos jogszabályokba.