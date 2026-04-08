Először szólalt meg Trump az iráni tűzszünet kihirdetése óta: még nagyobb bejelentést tett a Hormuzi-szorosról – „Óriási pénzek találnak gazdára”

Történelmi fordulatról beszél az amerikai elnök, aki szerint Irán már a békét akarja, és a Közel-Kelet új korszak küszöbén állhat. Donald Trump úgy véli, akár a térség aranykora is elkezdődhet.
2026.04.08, 08:00
Frissítve: 2026.04.08, 08:52

„Nagy nap a világbékének! Irán azt akarja, hogy ez megtörténjen, elegük van! Ugyanígy mindenkinek elege van már!” – fogalmazott Donalt Tump a Truth Social közösségi oldalán.

Először szólalt meg Donald Trump az iráni tűzszünet kihirdetése óta / Fotó: NurPhoto / AFP

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok segít majd a Hormuzi-szorosban kialakult forgalmi torlódás kezelésében. 

Sok pozitív lépés várható! Nagy pénzek fognak megmozdulni. Irán megkezdheti az újjáépítést

– tette hozzá.

A poszt zárásaként Trump párhuzamot vont az amerikai gazdasági folyamatokkal, és úgy vélekedett, hogy a jelenlegi helyzet akár a Közel-Kelet aranykorának kezdetét is jelentheti, amennyiben a békefolyamat sikerrel zárul. 

Az amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Donald Trump közölte, hogy

lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal,

miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Trump arról is beszámolt, hogy döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával, akik arra kérték, hogy az Irán ellen kilátásba helyezett pusztító légicsapástól tekintsen el átmeneti időre, amiért cserébe Irán teljes mértékben és azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát.

„Ez egy kétoldalú tűzszünet” – írta, és az Iránnak tett engedményt azzal indokolta, hogy az Egyesült Államok elérte katonai célját.

„Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat, és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten” – írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.

A február végén kirobbant közel-keleti háború súlyos zavarokat okoz a világ energiaellátásában a Hormuzi-szoros részleges lezárása miatt. Egy új ENSZ-tanulmány szerint az arab országok akár 194 milliárd dolláros GDP-veszteséggel is számolhatnak, miközben a globális gazdaságra nézve a károk több ezer milliárd dollárra is rúghatnak.

A Hormuzi-szoros jelentősége

A Hormuzi-szoros a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át – ez a globális olajfogyasztás mintegy 20 százaléka. Emellett a világ cseppfolyósítottföldgáz- (LNG-) kereskedelmének 20 százaléka is itt megy keresztül. De a szoros jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.

  • A globális tengeri műtrágya-kereskedelem egyharmada halad át rajta. A Perzsa-öböl országai (Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein) a nitrogén-alapú műtrágyák (urea, ammónia) nagy exportőrei.
  • Katar adja a világ héliumtermelésének 30-36 százalékát a földgázfeldolgozás melléktermékeként. A szoros lezárása miatt a termelés jelentősen visszaesett, ami már most hiányt okoz a félvezetőgyártásban, az MRI-készülékekben, a tudományos műszerekben és az űrkutatásban.
  •  Emellett jelentős mennyiségű LPG, petrolkémiai alapanyagok és alumínium halad át a szoroson.
