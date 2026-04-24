A lengyel miniszterelnök nekiment Trumpnak: szerinte hónapokon belül megtámadhatják Európát, és nincs, aki megvédené – „nem bízunk Amerikában"

A lengyel miniszterelnök nyíltan megkérdőjelezte, hogy az Egyesült Államok valóban megvédené-e Európát egy orosz támadás esetén. Donald Tusk szerint nem évek, hanem akár hónapok kérdése lehet egy regionális konfliktus, miközben a kontinens védelme továbbra is bizonytalan.

Donald Tusk szerint a kontinensnek saját erejére kell támaszkodnia, mert a jelenlegi rendszer túl sok kérdést hagy nyitva

Éles hangvételű figyelmeztetést fogalmazott meg Donald Tusk lengyel miniszterelnök: szerinte ma már nem egyértelmű, hogy az Egyesült Államok ténylegesen teljesítené NATO-kötelezettségeit egy esetleges orosz támadás esetén.

Az Európa előtt álló legfontosabb kérdés az, hogy Washington valóban olyan lojális-e, mint ahogy azt a szerződésekben leírják

– nyilatkozta Tusk a Financial Timesnak, aki különösen aggasztónak nevezte a helyzetet a NATO keleti szárnyán, ahol Lengyelország kulcsszereplő.

Szerinte ugyanis nem elméleti veszélyről van szó, hanem rövid távú kockázatról. „Nem évekről beszélek, hanem inkább hónapokról” – mondta egy lehetséges orosz támadás kapcsán.

A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy nem a NATO alapját jelentő 5. cikkely érvényességét kérdőjelezi meg, hanem annak gyakorlati működését.

Szerinte a papíron létező garanciák önmagukban kevesek, ha nincs mögöttük gyors és egyértelmű katonai reakció.

Konkrét példát is hozott: tavaly mintegy húsz orosz drón sértette meg Lengyelország légterét, amit Varsó nem véletlen incidensnek, hanem tudatos provokációnak tekintett. Tusk szerint azonban több NATO-tagállam hajlamos volt ezt bagatellizálni. „Néhány partnerünk inkább úgy tett, mintha semmi sem történt volna” – mondta.

A helyzet végül katonai reakcióhoz vezetett: vadászgépek emelkedtek a levegőbe, és több drónt lelőttek. Ez volt az első közvetlen konfrontáció a NATO és orosz eszközök között 2022 óta, mégis komoly vita alakult ki arról, hogy egyáltalán támadásnak minősül-e az eset.

A politikus szerint pontosan ez a bizonytalanság a legnagyobb probléma. „Biztos akarok lenni abban, hogy ha bármi történik, Oroszország tudja: a válasz kemény és egyértelmű lesz” – fogalmazott.