Arszenyij Jacenyuk egykori ukrán kormányfő figyelmezteti az államelnököt, Zelenszkijt, hogy Oroszország ajánlata a négy ukrán nagymegyéhez tartozó Donbasz visszaadására Moszkvának – bármilyen kecsegtető feltétellel köríti is azt Moszkva, csapda, amelyet Kijevnek vissza kell utasítania.

Ukrán katonai temető az ortodox húsvét idején – Moszkva a Donbasz elfoglalása után nyugat felé irányítja csapatait / Fotó: AFP

A négy nagymegye:

Luganszk,

Zaporizzsja és

Herszon.

Jacenyuk szerint Donyeck nagymegye (oblaszty) 17-18 százaléka van még ukrán ellenőrzés alatt. És tegyük hozzá, hogy a katonai helyzet nem kedvez Kijev csapatainak, amelyek lassan elvesztik az ellenőrzést a Don-medence (Donbasz) Ukrajnára eső része, legfontosabb nagymegyéjéből a kezükön maradt darab felett is.

A nagy Donbasz-kérdés

Luganszkot gyakorlatilag – moszkvai szóhasználat szerint – teljes egészében felszabadították. Szakértői becslések szerint

tavaly októberben az orosz hadsereg ellenőrizte az ukrajnai Donbasz területének mintegy 90 százalékát.

(A Donbasz kisebbik része 1990 előtt is Oroszországhoz tartozott.) A Putyin által is megfogalmazott követelés a Donbasz ukrán része Oroszországnak való visszaszolgáltatásáról döntő mértékben a két – nemzetközi jogilag még Ukrajnához tartozó nagymegyére, ténylegesen Oroszország által ellenőrzött részeire –, Luganszkra és Donyeckre vonatkozik.

A gondolatot Donald Trump amerikai elnöktől származtatják, aki szerint a Donbasz egy részéről való lemondás (az Ukrajna által ellenőrzött Donbasz-területről van szó) Moszkva javára előmozdítaná a háború befejezését. Ezt az amerikai javaslatot részletesen a budapesti Trump–Putyin-találkozón tárgyalták volna meg.

Merz Kijevben

Merz német kancellár Kijevben, a német–ukrán csúcstalálkozón megállapodott a házigazdával, hogy minél gyorsabban visszaküldik az ukrán menekülteket Németországból eredeti hazájukba. Mind Németországnak, mind Ukrajnának érdeke a lépés, hiszen

a németeknél az ukrán menekültek ellátása csípi a lakosság tekintélyes részének a szemét,

Ukrajna legsúlyosabb problémája pedig a hadseregében az egyre súlyosbodó emberhiány.

„Stratégiai partnerségi” egyezményt kötött a Kijevben tárgyaló Merz kancellár Zelenszkij elnökkel – vélik Oroszországban. Mint az amerikaiak megjegyzik, Németország, a Moszkva-ellenes német–ukrán szövetség ma fontosabb Kijev számára, mint a halványuló amerikai támogatás.